https://ria.ru/20210126/arest-1594617116.html

Главу якутского "Яблока" арестовали за призыв к незаконной акции

Главу якутского "Яблока" арестовали за призыв к незаконной акции

Якутский городской суд назначил местному жителю Анатолию Ноговицыну в общей сложности 21 сутки административного ареста за призывы выйти на несогласованный... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T12:53

2021-01-26T12:53

2021-01-26T12:53

алексей навальный

яблоко

генеральная прокуратура рф

якутский городской суд

анатолий ноговицын

якутск

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 26 янв – РИА Новости. Якутский городской суд назначил местному жителю Анатолию Ноговицыну в общей сложности 21 сутки административного ареста за призывы выйти на несогласованный митинг 23 января, а также за неповиновение полицейским и попытку скрыться от них, сообщил РИА Новости представитель суда.Ноговицын является председателем якутского отделения партии "Яблоко", он бывший координатор штаба Алексея Навального в Якутске.В суде отметили, что во вторник были рассмотрены три административных материала на Ноговицына, наказания по ним суммировались.По его словам, согласно материалам дела, Ноговицын 21 января опубликовал в соцсетях видеообращение от своего лица с призывом пройти шествием 23 января в поддержку Навального и политических заключенных. По материалам второго административного дела, 21 января Ноговицын разместил еще один призыв выйти на митинг, сопроводив его информацией о якобы отравлении Навального. Суд назначил ему еще 3 суток ареста по части 2 статьи 20.2 КОАП, добавил представитель суда.Согласно материалам третьего дела, 22 января полицейские в подъезде подошли к Ноговицыну для установления его личности, так как он проходил по ориентировке, и попросили предъявить документы. По данным суда, тот стал вести себя агрессивно, пытался уйти, выражался нецензурной бранью и предпринял попытку скрыться в квартире дома, оттолкнув рукой сотрудника полиции.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно ГП потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://ria.ru/20210126/navalnyy-1594616782.html

https://ria.ru/20210126/aktsii-1594615564.html

якутск

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алексей навальный, яблоко, генеральная прокуратура рф, якутский городской суд, анатолий ноговицын, якутск, происшествия