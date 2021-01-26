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Главу якутского "Яблока" арестовали за призыв к незаконной акции
Главу якутского "Яблока" арестовали за призыв к незаконной акции
Якутский городской суд назначил местному жителю Анатолию Ноговицыну в общей сложности 21 сутки административного ареста за призывы выйти на несогласованный... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T12:53
2021-01-26T12:53
2021-01-26T12:53
алексей навальный
яблоко
генеральная прокуратура рф
якутский городской суд
анатолий ноговицын
якутск
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 26 янв – РИА Новости. Якутский городской суд назначил местному жителю Анатолию Ноговицыну в общей сложности 21 сутки административного ареста за призывы выйти на несогласованный митинг 23 января, а также за неповиновение полицейским и попытку скрыться от них, сообщил РИА Новости представитель суда.Ноговицын является председателем якутского отделения партии "Яблоко", он бывший координатор штаба Алексея Навального в Якутске.В суде отметили, что во вторник были рассмотрены три административных материала на Ноговицына, наказания по ним суммировались.По его словам, согласно материалам дела, Ноговицын 21 января опубликовал в соцсетях видеообращение от своего лица с призывом пройти шествием 23 января в поддержку Навального и политических заключенных. По материалам второго административного дела, 21 января Ноговицын разместил еще один призыв выйти на митинг, сопроводив его информацией о якобы отравлении Навального. Суд назначил ему еще 3 суток ареста по части 2 статьи 20.2 КОАП, добавил представитель суда.Согласно материалам третьего дела, 22 января полицейские в подъезде подошли к Ноговицыну для установления его личности, так как он проходил по ориентировке, и попросили предъявить документы. По данным суда, тот стал вести себя агрессивно, пытался уйти, выражался нецензурной бранью и предпринял попытку скрыться в квартире дома, оттолкнув рукой сотрудника полиции.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно ГП потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
https://ria.ru/20210126/navalnyy-1594616782.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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алексей навальный, яблоко, генеральная прокуратура рф, якутский городской суд, анатолий ноговицын, якутск, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 26 янв – РИА Новости. Якутский городской суд
назначил местному жителю Анатолию Ноговицыну
в общей сложности 21 сутки административного ареста за призывы выйти на несогласованный митинг 23 января, а также за неповиновение полицейским и попытку скрыться от них, сообщил РИА Новости представитель суда.
Ноговицын является председателем якутского отделения партии "Яблоко
", он бывший координатор штаба Алексея Навального
в Якутске
.
В суде отметили, что во вторник были рассмотрены три административных материала на Ноговицына, наказания по ним суммировались.
"Суд решил признать Ноговицына Анатолия виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления", и назначить наказание в виде административного ареста на трое суток", - сказал собеседник агентства.
По его словам, согласно материалам дела, Ноговицын 21 января опубликовал в соцсетях видеообращение от своего лица с призывом пройти шествием 23 января в поддержку Навального и политических заключенных. По материалам второго административного дела, 21 января Ноговицын разместил еще один призыв выйти на митинг, сопроводив его информацией о якобы отравлении Навального. Суд назначил ему еще 3 суток ареста по части 2 статьи 20.2 КОАП, добавил представитель суда.
Согласно материалам третьего дела, 22 января полицейские в подъезде подошли к Ноговицыну для установления его личности, так как он проходил по ориентировке, и попросили предъявить документы. По данным суда, тот стал вести себя агрессивно, пытался уйти, выражался нецензурной бранью и предпринял попытку скрыться в квартире дома, оттолкнув рукой сотрудника полиции.
"В отношении Ноговицына была применена физическая сила, а именно боевой прием борьбы, в ходе которого Ноговицын вступил в борьбу с сотрудниками полиции, хватался за руки и элементы верхней одежды. Суд решил признать Ноговицына виновным по части 1 статьи 19.3 "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции", назначить наказание в виде административного ареста на 15 суток", - добавил собеседник.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. МВД России и Генпрокуратура
неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно ГП потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".