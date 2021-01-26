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В Хабаровске арестовали координатора штаба Навального
В Хабаровске арестовали координатора штаба Навального
Координатор хабаровского штаба Алексея Навального Алексей Ворсин арестован на 11 суток за неповиновение полиции, сообщили РИА Новости в Центральном районном... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T09:28
2021-01-26T09:28
сергей фургал
алексей навальный
хабаровск
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 26 янв — РИА Новости. Координатор хабаровского штаба Алексея Навального Алексей Ворсин арестован на 11 суток за неповиновение полиции, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде Хабаровска."Ворсину назначен судом административный арест на 11 суток по статье КоАП 19.3 часть 1 (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Это наказание за события 26 декабря 2020 года", - сказала собеседница агентства.По ее словам, месяц назад во время несанкционированного митинга в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала полиция пыталась задержать журналиста RusNews - в суде не уточнили, по какой причине, - но Ворсин увез его на своем автомобиле.Ранее сообщалось, что в понедельник Ворсина за призывы к несогласованной акции 23 января суд оштрафовал на 150 тысяч рублей. Он был задержан утром в субботу до начала митинга в Хабаровске.Во время протестной акции в Хабаровске в субботу было задержано 35 человек, сообщали РИА Новости в городских судах. По данным на официальном сайте мэрии, в несанкционированной массовой субботней акции на площади Ленина у центрального фонтана собрались около 250 человек.Протестные митинги прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
https://radiosputnik.ria.ru/20210126/shtraf-1594577461.html
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сергей фургал, алексей навальный, хабаровск, хабаровский край, происшествия

В Хабаровске арестовали координатора штаба Навального

09:28 26.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ХАБАРОВСК, 26 янв — РИА Новости. Координатор хабаровского штаба Алексея Навального Алексей Ворсин арестован на 11 суток за неповиновение полиции, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде Хабаровска.
"Ворсину назначен судом административный арест на 11 суток по статье КоАП 19.3 часть 1 (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Это наказание за события 26 декабря 2020 года", - сказала собеседница агентства.
Сотрудник полиции проверяет цифровой пропуск у прохожего в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
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Хабаровский депутат крупно оштрафован за участие в несогласованной акции
По ее словам, месяц назад во время несанкционированного митинга в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала полиция пыталась задержать журналиста RusNews - в суде не уточнили, по какой причине, - но Ворсин увез его на своем автомобиле.
Ранее сообщалось, что в понедельник Ворсина за призывы к несогласованной акции 23 января суд оштрафовал на 150 тысяч рублей. Он был задержан утром в субботу до начала митинга в Хабаровске.
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Во время протестной акции в Хабаровске в субботу было задержано 35 человек, сообщали РИА Новости в городских судах. По данным на официальном сайте мэрии, в несанкционированной массовой субботней акции на площади Ленина у центрального фонтана собрались около 250 человек.
Протестные митинги прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
 
Сергей ФургалАлексей НавальныйХабаровскХабаровский крайПроисшествия
 
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