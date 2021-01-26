https://ria.ru/20210126/arest-1594579733.html

В Хабаровске арестовали координатора штаба Навального

В Хабаровске арестовали координатора штаба Навального

Координатор хабаровского штаба Алексея Навального Алексей Ворсин арестован на 11 суток за неповиновение полиции, сообщили РИА Новости в Центральном районном... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T09:28

2021-01-26T09:28

2021-01-26T09:28

сергей фургал

алексей навальный

хабаровск

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 26 янв — РИА Новости. Координатор хабаровского штаба Алексея Навального Алексей Ворсин арестован на 11 суток за неповиновение полиции, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде Хабаровска."Ворсину назначен судом административный арест на 11 суток по статье КоАП 19.3 часть 1 (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Это наказание за события 26 декабря 2020 года", - сказала собеседница агентства.По ее словам, месяц назад во время несанкционированного митинга в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала полиция пыталась задержать журналиста RusNews - в суде не уточнили, по какой причине, - но Ворсин увез его на своем автомобиле.Ранее сообщалось, что в понедельник Ворсина за призывы к несогласованной акции 23 января суд оштрафовал на 150 тысяч рублей. Он был задержан утром в субботу до начала митинга в Хабаровске.Во время протестной акции в Хабаровске в субботу было задержано 35 человек, сообщали РИА Новости в городских судах. По данным на официальном сайте мэрии, в несанкционированной массовой субботней акции на площади Ленина у центрального фонтана собрались около 250 человек.Протестные митинги прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

https://radiosputnik.ria.ru/20210126/shtraf-1594577461.html

https://ria.ru/20210125/arest-1594533087.html

хабаровск

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей фургал, алексей навальный, хабаровск, хабаровский край, происшествия