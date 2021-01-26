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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210126/antitela-1594585377.html
Названы отличия антител после перенесенного COVID-19 и прививок
Названы отличия антител после перенесенного COVID-19 и прививок
Антитела, которые появились после перенесенного коронавируса и появившиеся после прививки от COVID-19, могут различаться. Об этом рассказал "Известиям" директор РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T10:13
2021-01-26T11:12
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
арег тотолян
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Антитела, которые появились после перенесенного коронавируса и появившиеся после прививки от COVID-19, могут различаться. Об этом рассказал "Известиям" директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора и академик РАН Арег Тотолян."Применительно к большинству вакциноуправляемых инфекций действует правило: иммунитет, который вырабатывается естественным путем, более стойкий, он сохраняется более длительный период, нежели поствакцинальный иммунитет", — напомнил он. Однако эксперт отметил, что не распространял бы это правило на нынешнюю ситуацию.Тотолян подчеркнул, что не у всех переболевших COVID-19 вырабатываются антитела, при этом даже у тех, у кого они появились, антитела могут быть не той "специфичности". Это прямо отражается на способности организма защититься от повторного заражения. Иммунолог отметил, что российские вакцины "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" нацелены на S-белок. Однако первый препарат направлен на отвечающий за нейтрализующую активность антител участок, а во втором используются пептиды — фрагменты S-белка."Поэтому в случае вакцинации обеими российскими вакцинами больше шансов получить антитела, которые будут защищать, нежели в случае пассивно перенесенной инфекции, если речь идет о легких и бессимптомных формах заболевания", — пояснил Тотолян.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что уровень антител после перенесенного коронавируса и после вакцинации практически идентичен. При этом переболевшим коронавирусом людям она посоветовала пока не вакцинироваться, так как случаи вторичного заражения единичны.Препарат "Спутник V" был зарегистрирован Минздравом в августе 2020 года. Ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученных векторов аденовируса человека.Вакцина "ЭпиВакКорона" создана на основе пептидных антигенов в новосибирском центре "Вектор". Она была зарегистрирована в октябре.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", арег тотолян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, российская академия наук, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Названы отличия антител после перенесенного COVID-19 и прививок

10:13 26.01.2021 (обновлено: 11:12 26.01.2021)
 
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Вакцинация от коронавируса в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Антитела, которые появились после перенесенного коронавируса и появившиеся после прививки от COVID-19, могут различаться. Об этом рассказал "Известиям" директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора и академик РАН Арег Тотолян.
"Применительно к большинству вакциноуправляемых инфекций действует правило: иммунитет, который вырабатывается естественным путем, более стойкий, он сохраняется более длительный период, нежели поствакцинальный иммунитет", — напомнил он. Однако эксперт отметил, что не распространял бы это правило на нынешнюю ситуацию.
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Тотолян подчеркнул, что не у всех переболевших COVID-19 вырабатываются антитела, при этом даже у тех, у кого они появились, антитела могут быть не той "специфичности". Это прямо отражается на способности организма защититься от повторного заражения. Иммунолог отметил, что российские вакцины "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" нацелены на S-белок. Однако первый препарат направлен на отвечающий за нейтрализующую активность антител участок, а во втором используются пептиды — фрагменты S-белка.
"Поэтому в случае вакцинации обеими российскими вакцинами больше шансов получить антитела, которые будут защищать, нежели в случае пассивно перенесенной инфекции, если речь идет о легких и бессимптомных формах заболевания", — пояснил Тотолян.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что уровень антител после перенесенного коронавируса и после вакцинации практически идентичен. При этом переболевшим коронавирусом людям она посоветовала пока не вакцинироваться, так как случаи вторичного заражения единичны.
Препарат "Спутник V" был зарегистрирован Минздравом в августе 2020 года. Ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученных векторов аденовируса человека.
Вакцина "ЭпиВакКорона" создана на основе пептидных антигенов в новосибирском центре "Вектор". Она была зарегистрирована в октябре.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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