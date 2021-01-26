https://ria.ru/20210126/aktsii-1594641010.html

В Уфе арестовали пятерых участников незаконной акции

В Уфе арестовали пятерых участников незаконной акции

Кировский районный суд Уфы арестовал на сроки от трех до десяти суток пятерых участников несогласованной акции 23 января, еще одной участнице назначен штраф в... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T14:54

2021-01-26T14:54

2021-01-26T14:54

ольга ярославская

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

москва

уфа

происшествия

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УФА, 26 янв - РИА Новости. Кировский районный суд Уфы арестовал на сроки от трех до десяти суток пятерых участников несогласованной акции 23 января, еще одной участнице назначен штраф в размере 25 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.В сообщении пресс-службы говорится, что 23 января Кировский районный суд Уфы рассмотрел шесть материалов о нарушении установленного порядка организации публичного мероприятия.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений". Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".

https://ria.ru/20210126/aktsii-1594617274.html

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ольга ярославская, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, уфа, происшествия