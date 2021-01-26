В Уфе арестовали пятерых участников незаконной акции
УФА, 26 янв - РИА Новости. Кировский районный суд Уфы арестовал на сроки от трех до десяти суток пятерых участников несогласованной акции 23 января, еще одной участнице назначен штраф в размере 25 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.
В сообщении пресс-службы говорится, что 23 января Кировский районный суд Уфы рассмотрел шесть материалов о нарушении установленного порядка организации публичного мероприятия.
"По результатам их рассмотрения граждане привлечены к административной ответственности, назначено наказание: Рахматуллину – 10 суток административного ареста, Янбердину – 3 суток административного ареста, Телину – 5 суток административного ареста, Чанышевой – 5 суток административного ареста, Комлевой – административный штраф 25 тысяч рублей, Нуртдинову – 7 суток административного ареста", - сообщает пресс-служба.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений". Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".