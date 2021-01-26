В Кремле прокомментировали инциденты с журналистами на незаконных акциях
© РИА Новости / Алексей ДаничевСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Каждый инцидент с журналистами 23 января надо рассматривать отдельно: на фоне агрессивных действий участников несогласованных акций идентифицировать прессу порой бывает сложно, полагает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нужно говорить о каждом отдельном случае, были определенные ситуации, где само положение дел не давало возможности идентифицировать каких-то журналистов, это тоже однозначно нужно понимать. Вы видели, что агрессивные молодчики действовали нахально, агрессивно, и, конечно, в этой ситуации методично отличать журналистов от нежурналистов, наверное, очень тяжело, с этим тоже нужно согласиться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обратили ли внимание в Кремле на задержания и избиения журналистов на несогласованной акции 23 января.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Как заявлял Песков, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
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