https://ria.ru/20210126/aktsii-1594623146.html

В Кремле прокомментировали инциденты с журналистами на незаконных акциях

В Кремле прокомментировали инциденты с журналистами на незаконных акциях

Каждый инцидент с журналистами 23 января надо рассматривать отдельно: на фоне агрессивных действий участников несогласованных акций идентифицировать прессу... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T13:18

2021-01-26T13:18

2021-01-26T13:18

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Каждый инцидент с журналистами 23 января надо рассматривать отдельно: на фоне агрессивных действий участников несогласованных акций идентифицировать прессу порой бывает сложно, полагает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нужно говорить о каждом отдельном случае, были определенные ситуации, где само положение дел не давало возможности идентифицировать каких-то журналистов, это тоже однозначно нужно понимать. Вы видели, что агрессивные молодчики действовали нахально, агрессивно, и, конечно, в этой ситуации методично отличать журналистов от нежурналистов, наверное, очень тяжело, с этим тоже нужно согласиться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обратили ли внимание в Кремле на задержания и избиения журналистов на несогласованной акции 23 января.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Как заявлял Песков, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

https://ria.ru/20210125/pravookhraniteli-1594503079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, общество