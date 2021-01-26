https://ria.ru/20210126/aktsii-1594617274.html

В Кремле призвали разъяснять детям опасность незаконных акций

В Кремле призвали разъяснять детям опасность незаконных акций

Детям нужно объяснять, что участие в незаконных акциях представляет опасность, на них было достаточно провокаторов из числа так называемых "несогласных", заявил РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T12:52

2021-01-26T12:52

2021-01-26T12:52

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Детям нужно объяснять, что участие в незаконных акциях представляет опасность, на них было достаточно провокаторов из числа так называемых "несогласных", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он привел в пример водителя, который лишился глаза. "В этом вся опасность. Именно об этом говорил президент", - подчеркнул он.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.

https://ria.ru/20210125/putin-1594498160.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, политика