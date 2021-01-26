В Кремле призвали разъяснять детям опасность незаконных акций
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Детям нужно объяснять, что участие в незаконных акциях представляет опасность, на них было достаточно провокаторов из числа так называемых "несогласных", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Детям просто нужно объяснить, насколько это опасно, и мы видели достаточно большое количество провокаторов из среды так называемых "несогласных". Многие почувствовали их прямое воздействие физическое, и многие из правоохранителей почувствовали", - сказал Песков журналистам.
Он привел в пример водителя, который лишился глаза. "В этом вся опасность. Именно об этом говорил президент", - подчеркнул он.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.