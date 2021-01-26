В Кремле прокомментировали прошедшие незаконные акции
12:46 26.01.2021 (обновлено: 13:11 26.01.2021)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя незаконные акции, прошедшие в стране в минувшую субботу, заявил, что люди, которые прикрываются детьми, похожи на террористов.
"Разве террористы не прикрываются женщинами и детьми? Прикрываются. Давайте вспомним много таких случаев в печальные дни нашей истории, через которые мы все нашей страной прошли. Очень плохо, когда на подобные акции провоцируют детей. К сожалению, действительно, есть и дети, задержанные на этих акциях", - сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что зачастую дети посещают подобные незаконные акции из-за любопытства. "Абсурдное желание поучаствовать в шумной тусовке", - добавил Песков.
Вышедшие на несогласованные акции в субботу и нападавшие на правоохранителей – нарушители закона, заявил России Дмитрий Песков.
"Люди, которые вышли на незаконную акцию, – они являются нарушителями закона. Это первое… Те, кто вышел на незаконную акцию протеста и участвовал в беспорядках, и нападал на органы охраны правопорядка, это уже серьезное правонарушение, которое должно преследоваться по закону. С ними диалога быть не может. И я убежден, не будет", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что граждане, имеющие вопросы, могут задать их в рамках закона. "Для этого существуют и средства массовой информации, и так далее, где можно выступать и озвучивать свою позицию", - добавил он.
Случаев агрессии участников несогласованных акций 23 января несравнимо больше, чем нежелательных проявлений в действиях правоохранителей, заявил Дмитрий Песков.
Журналисты его спросили, не кажется ли ему странным "перекос", что на протестующих заведено несколько десятков уголовных дел, а на силовиков - ни одного.
"Нет, не кажется странным. Согласитесь, что уровень насилия со стороны участников этих акций был достаточно беспрецедентным, они вели себя чрезвычайно агрессивно, и, конечно, в случае такой агрессии против представителей органов правопорядка их было несравнимо больше, чем нежелательных проявлений в том, как действовали полицейские, омоновцы", - сказал Песков.
В Кремле считают, что была моментальная реакция руководства МВД и Росгвардии на печальные моменты с необоснованной грубостью правоохранителей 23 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Действительно, были печальные моменты, где действительно была необоснованная грубость со стороны представителей органов правопорядка, на это моментально отреагировали и руководство полиции, и руководство ОМОНа. Сами сотрудники, которые допустили такие действия, по этому и разбирательства служебные ведутся, незамедлительно было сообщено, поэтому в этом плане с вами не соглашусь, реакция моментальная, можно только сказать, что это еще раз доказывает оправданность предупреждений об опасности участия в несанкционированных митингах, несанкционированных акциях, потому что эти агрессивные мирные протестующие - они и провоцируют это насилие, никто иной", - сказал Песков.
Правоохранители 23 января пытались спасти Москву от агрессивных молодчиков, заявил Дмитрий Песков.
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"А почему вы считаете, что это требует дела? Это требует, как минимум, служебного разбирательства, что происходит. Они же не участвовали в несанкционированной акции, они выполняли свою работу, пытаясь спасти город от агрессивных молодчиков", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, почему не было заведено ни одного дела на неоправданное применение силы со стороны правоохранителей на несогласованной акции 23 января.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.