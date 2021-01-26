https://ria.ru/20210126/aktsii-1594615564.html

В Кремле прокомментировали прошедшие незаконные акции

В Кремле прокомментировали прошедшие незаконные акции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя незаконные акции, прошедшие в стране в минувшую субботу, заявил, что люди, которые прикрываются... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T12:46

2021-01-26T12:46

2021-01-26T13:11

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя незаконные акции, прошедшие в стране в минувшую субботу, заявил, что люди, которые прикрываются детьми, похожи на террористов.Он подчеркнул, что зачастую дети посещают подобные незаконные акции из-за любопытства. "Абсурдное желание поучаствовать в шумной тусовке", - добавил Песков.Вышедшие на несогласованные акции в субботу и нападавшие на правоохранителей – нарушители закона, заявил России Дмитрий Песков."Люди, которые вышли на незаконную акцию, – они являются нарушителями закона. Это первое… Те, кто вышел на незаконную акцию протеста и участвовал в беспорядках, и нападал на органы охраны правопорядка, это уже серьезное правонарушение, которое должно преследоваться по закону. С ними диалога быть не может. И я убежден, не будет", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что граждане, имеющие вопросы, могут задать их в рамках закона. "Для этого существуют и средства массовой информации, и так далее, где можно выступать и озвучивать свою позицию", - добавил он.Случаев агрессии участников несогласованных акций 23 января несравнимо больше, чем нежелательных проявлений в действиях правоохранителей, заявил Дмитрий Песков.Журналисты его спросили, не кажется ли ему странным "перекос", что на протестующих заведено несколько десятков уголовных дел, а на силовиков - ни одного.В Кремле считают, что была моментальная реакция руководства МВД и Росгвардии на печальные моменты с необоснованной грубостью правоохранителей 23 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Правоохранители 23 января пытались спасти Москву от агрессивных молодчиков, заявил Дмитрий Песков.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.

https://ria.ru/20210125/myasnikov-1594553030.html

https://ria.ru/20210125/aktsii-1594487244.html

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, политика