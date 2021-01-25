Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20210125/zverstva-1594425317.html
Стали известны новые подробности зверств гитлеровцев под Смоленском
Стали известны новые подробности зверств гитлеровцев под Смоленском
Гитлеровские оккупанты и их пособники жестоко расправлялись с мирным населением Смоленской области в годы Великой Отечественной войны — в частности, в областном РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T10:05
2021-01-25T11:10
75 лет великой победы
без срока давности
дорогобуж
великая отечественная война (1941-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
дорогобужский район
смоленская область
ссср
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594418880_0:107:2830:1699_1920x0_80_0_0_4a54a153c5d206f0eec26fd6a0675a7f.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Гитлеровские оккупанты и их пособники жестоко расправлялись с мирным населением Смоленской области в годы Великой Отечественной войны — в частности, в областном городе Дорогобуже казнили несколько тысяч человек, в числе которых были обитатели местного дома инвалидов, следует из архивных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.Речь идет о составленном в сентябре 1943 года акте о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков и их пособников в Дорогобуже и Дорогобужском районе, хранящемся в Государственном архиве Смоленской области, и о предоставленных агентству областным УФСБ материалах уголовного дела в отношении карателей, в том числе уроженцев Украины из "истребительной команды Бишлера", творившей расправы над мирными жителями на смоленской земле.Как отмечалось в акте, до начала войны в Дорогобуже насчитывалось 1,5 тысячи жилых домов, в нем проживало 12 тысяч человек. К моменту же освобождения города советскими войсками от оккупантов 1 сентября 1943 года в нем осталось лишь 64 здания, которые могли быть восстановлены, и 125 человек местных жителей. "Пребывание немцев в городе Дорогобуже и Дорогобужском районе сопровождалось, как установлено расследованием, систематическим и массовым истреблением советских мирных граждан и военнопленных", — указывалось в акте.Местом массовых казней советских граждан стал противотанковый ров в двух километрах севернее Дорогобужа. Согласно акту, в ходе раскопок после освобождения города во рву было обнаружено свыше 2,5 тысячи трупов убитых людей, в том числе стариков и детей. "Многие трупы носят на себе следы жестоких избиений, переломов костей. Убийства совершались не только с применением огнестрельного оружия, но и путем проломов и раздроблений черепов тупыми предметами, нанесением множества ножевых ран и другими мучительными способами", — отмечалось в документе.В лагерях Дорогобужа и Дорогобужского района наряду с военнопленными содержались и тысячи мирных граждан, указывалось в акте. "Десятки тысяч этих ни в чем не повинных людей, больных, раненых стариков, женщин и детей почти ежедневно вывозились к противотанковому рву и после издевательств и пыток расстреливались", — говорилось в документе."Обреченные вывозились на расстрелы из города и окрестных деревень связанными и независимо от времени года — босыми и раздетыми до белья… Советских граждан убивали группами по 30-40 и более человек, и каждая из этих групп засыпалась землей в одной общей яме", — говорится в акте.В документе рассказывается, что в Дорогобуже в течение многих лет действовал дом инвалидов, в котором проживали 70 нетрудоспособных женщин и мужчин. В первые месяцы оккупации города немцами дом инвалидов продолжал существовать за счет имевшихся у него земельных участков и скота.Подробности жестокой расправы приведены в показаниях Анны Терещенковой, данных ей в 1984 году следователю УКГБ СССР по Смоленской области в рамках уголовного дела в отношении членов "команды Бишлера", бывших советских военнослужащих, уроженцев Украины Василия Бойко и Василия Кувичко, а также Захара Хохлова, выходца из Дорогобужского района, обвинявшихся в измене Родине в форме перехода на сторону врага. Истребительная команда Бишлера" (известная также как "Военная команда охотников Востока") была сформирована гитлеровской военной разведкой абвером и службой безопасности СД в июне 1942 года. Возглавил команду капитан немецкой военной разведки, белоэмигрант Владимир Бишлер.По словам Терещенковой, она, будучи сама с детства инвалидом, работала кастеляншей в доме инвалидов. Однажды в августе 1942-го она, идя на улице, увидела, как бишлеровцы грузят инвалидов в грузовую машину. Причем каратели выносили обреченных людей за руки и ноги и бросали в кузов словно дрова, вспоминала Терещенкова.Погрузив таким образом человек 35, бишлеровцы сели в машину и поехали к противотанковому рву. По воспоминаниям Терещенковой, каратели вернулись на машине уже с пустым кузовом. Они побросали туда оставшихся инвалидов и вновь отвезли в сторону рва. Как указывала Терещенкова, заместитель Бишлера Хохлов, а также Бойко и Кувичко были среди участников этой акции. На следующий день после того расстрела Бишлер и Хохлов устроили свадьбу с танцами в пустом доме инвалидов, рассказала Терещенкова. При этом, по ее словам, каратели растащили себе все вещи, принадлежавшие инвалидам.Как следует из материалов дела в отношении Хохлова, Бойко и Кувичко, было доказано их личное участие в многочисленных казнях мирных граждан, причем каждый из них в 1942-1943 годах расстрелял в совокупности по несколько десятков человек. Кроме того, они принимали участие в убийствах местных жителей в автомашинах-"душегубках".Германское командование оценило рвение этой тройки: за активную карательную деятельность Бойко был назначен командиром карательной роты, а Кувичко — командиром взвода. Помимо этого, гитлеровцы присвоили Бойко и Хохлову звание капитана, а Кувичко — лейтенанта. Вдобавок всех троих наградили немецкими медалями.Объем обвинительного заключения, содержащего описание преступлений Хохлова, Бойко и Кувичко, составил без малого полсотни машинописных листов. Все трое были расстреляны по приговору, вынесенному им военным трибуналом Московского военного округа в декабре 1984 года.В октябре 2020 года Следственное управление СК России по Смоленской области сообщило об обнаружении в противотанковом рву в Дорогобуже останков как минимум семи человек, на останках имеются повреждения, в том числе от огнестрельного оружия. Было возбуждено уголовное дело. Работа на месте массового захоронения мирных граждан, погибших от рук нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, и расследование уголовного дела продолжается, сообщал региональный СУ СК.
https://ria.ru/20200601/1572265592.html
https://ria.ru/20200521/1571781093.html
https://ria.ru/20201217/neftepromysly-1589635602.html
https://ria.ru/20201205/vov-1587768488.html
дорогобужский район
смоленская область
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594418880_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_69004bfdbb5ecc0110d03c21e3f549b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
без срока давности, дорогобуж, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), дорогобужский район, смоленская область, ссср, общество

Стали известны новые подробности зверств гитлеровцев под Смоленском

10:05 25.01.2021 (обновлено: 11:10 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Леонид БатьСолдаты ведут бой в Смоленской области
Солдаты ведут бой в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Леонид Бать
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Гитлеровские оккупанты и их пособники жестоко расправлялись с мирным населением Смоленской области в годы Великой Отечественной войны — в частности, в областном городе Дорогобуже казнили несколько тысяч человек, в числе которых были обитатели местного дома инвалидов, следует из архивных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Речь идет о составленном в сентябре 1943 года акте о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков и их пособников в Дорогобуже и Дорогобужском районе, хранящемся в Государственном архиве Смоленской области, и о предоставленных агентству областным УФСБ материалах уголовного дела в отношении карателей, в том числе уроженцев Украины из "истребительной команды Бишлера", творившей расправы над мирными жителями на смоленской земле.
© Предоставлено УФСБ по Смоленской областиМатериалы уголовного дела в отношении гитлеровских карателей, совершавших преступления в Дорогобуже
Материалы уголовного дела в отношении гитлеровских карателей, совершавших преступления в Дорогобуже
1 из 3
Материалы уголовного дела в отношении гитлеровских карателей, совершавших преступления в Дорогобуже
© Предоставлено УФСБ по Смоленской области
© Предоставлено УФСБ по Смоленской областиМатериалы уголовного дела в отношении гитлеровских карателей, совершавших преступления в Дорогобуже
Материалы уголовного дела в отношении гитлеровских карателей, совершавших преступления в Дорогобуже
2 из 3
Материалы уголовного дела в отношении гитлеровских карателей, совершавших преступления в Дорогобуже
© Предоставлено УФСБ по Смоленской области
© Предоставлено УФСБ по Смоленской областиМатериалы уголовного дела в отношении гитлеровских карателей, совершавших преступления в Дорогобуже
Материалы уголовного дела в отношении гитлеровских карателей, совершавших преступления в Дорогобуже
3 из 3
Материалы уголовного дела в отношении гитлеровских карателей, совершавших преступления в Дорогобуже
© Предоставлено УФСБ по Смоленской области
1 из 3
Материалы уголовного дела в отношении гитлеровских карателей, совершавших преступления в Дорогобуже
© Предоставлено УФСБ по Смоленской области
2 из 3
Материалы уголовного дела в отношении гитлеровских карателей, совершавших преступления в Дорогобуже
© Предоставлено УФСБ по Смоленской области
3 из 3
Материалы уголовного дела в отношении гитлеровских карателей, совершавших преступления в Дорогобуже
© Предоставлено УФСБ по Смоленской области
Как отмечалось в акте, до начала войны в Дорогобуже насчитывалось 1,5 тысячи жилых домов, в нем проживало 12 тысяч человек. К моменту же освобождения города советскими войсками от оккупантов 1 сентября 1943 года в нем осталось лишь 64 здания, которые могли быть восстановлены, и 125 человек местных жителей. "Пребывание немцев в городе Дорогобуже и Дорогобужском районе сопровождалось, как установлено расследованием, систематическим и массовым истреблением советских мирных граждан и военнопленных", — указывалось в акте.
Местом массовых казней советских граждан стал противотанковый ров в двух километрах севернее Дорогобужа. Согласно акту, в ходе раскопок после освобождения города во рву было обнаружено свыше 2,5 тысячи трупов убитых людей, в том числе стариков и детей. "Многие трупы носят на себе следы жестоких избиений, переломов костей. Убийства совершались не только с применением огнестрельного оружия, но и путем проломов и раздроблений черепов тупыми предметами, нанесением множества ножевых ран и другими мучительными способами", — отмечалось в документе.
В лагерях Дорогобужа и Дорогобужского района наряду с военнопленными содержались и тысячи мирных граждан, указывалось в акте. "Десятки тысяч этих ни в чем не повинных людей, больных, раненых стариков, женщин и детей почти ежедневно вывозились к противотанковому рву и после издевательств и пыток расстреливались", — говорилось в документе.
Великая Отечественная война. Гитлеровский солдат - РИА Новости, 1920, 01.06.2020
1 июня 2020, 04:31
Зверские казни детей: как гитлеровцы пытались уничтожить будущее России
"Обреченные вывозились на расстрелы из города и окрестных деревень связанными и независимо от времени года — босыми и раздетыми до белья… Советских граждан убивали группами по 30-40 и более человек, и каждая из этих групп засыпалась землей в одной общей яме", — говорится в акте.
В документе рассказывается, что в Дорогобуже в течение многих лет действовал дом инвалидов, в котором проживали 70 нетрудоспособных женщин и мужчин. В первые месяцы оккупации города немцами дом инвалидов продолжал существовать за счет имевшихся у него земельных участков и скота.

"В июле месяце 1942 года немецкие захватчики разорили и разграбили все имущество и хозяйство дома инвалидов, отобрали принадлежавшие ему птицу и скот, а инвалидов под предлогом отправки их в Смоленский дом призрения вывезли двумя партиями к противотанковому рву и расстреляли", — сообщалось в акте.

Подробности жестокой расправы приведены в показаниях Анны Терещенковой, данных ей в 1984 году следователю УКГБ СССР по Смоленской области в рамках уголовного дела в отношении членов "команды Бишлера", бывших советских военнослужащих, уроженцев Украины Василия Бойко и Василия Кувичко, а также Захара Хохлова, выходца из Дорогобужского района, обвинявшихся в измене Родине в форме перехода на сторону врага. Истребительная команда Бишлера" (известная также как "Военная команда охотников Востока") была сформирована гитлеровской военной разведкой абвером и службой безопасности СД в июне 1942 года. Возглавил команду капитан немецкой военной разведки, белоэмигрант Владимир Бишлер.
Руины города Вязьмы после боев за освобождение от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 21.05.2020
21 мая 2020, 13:39
Зверства нацистов на Смоленщине: отрезали уши и давили танками
По словам Терещенковой, она, будучи сама с детства инвалидом, работала кастеляншей в доме инвалидов. Однажды в августе 1942-го она, идя на улице, увидела, как бишлеровцы грузят инвалидов в грузовую машину. Причем каратели выносили обреченных людей за руки и ноги и бросали в кузов словно дрова, вспоминала Терещенкова.
Погрузив таким образом человек 35, бишлеровцы сели в машину и поехали к противотанковому рву. По воспоминаниям Терещенковой, каратели вернулись на машине уже с пустым кузовом. Они побросали туда оставшихся инвалидов и вновь отвезли в сторону рва. Как указывала Терещенкова, заместитель Бишлера Хохлов, а также Бойко и Кувичко были среди участников этой акции. На следующий день после того расстрела Бишлер и Хохлов устроили свадьбу с танцами в пустом доме инвалидов, рассказала Терещенкова. При этом, по ее словам, каратели растащили себе все вещи, принадлежавшие инвалидам.
Как следует из материалов дела в отношении Хохлова, Бойко и Кувичко, было доказано их личное участие в многочисленных казнях мирных граждан, причем каждый из них в 1942-1943 годах расстрелял в совокупности по несколько десятков человек. Кроме того, они принимали участие в убийствах местных жителей в автомашинах-"душегубках".
Горные районы Чеченской Республики - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря 2020, 11:1175 лет Великой Победы
Гитлеровцы хотели захватить нефтепромыслы на Кавказе с помощью химоружия
Германское командование оценило рвение этой тройки: за активную карательную деятельность Бойко был назначен командиром карательной роты, а Кувичко — командиром взвода. Помимо этого, гитлеровцы присвоили Бойко и Хохлову звание капитана, а Кувичко — лейтенанта. Вдобавок всех троих наградили немецкими медалями.
Объем обвинительного заключения, содержащего описание преступлений Хохлова, Бойко и Кувичко, составил без малого полсотни машинописных листов. Все трое были расстреляны по приговору, вынесенному им военным трибуналом Московского военного округа в декабре 1984 года.
В октябре 2020 года Следственное управление СК России по Смоленской области сообщило об обнаружении в противотанковом рву в Дорогобуже останков как минимум семи человек, на останках имеются повреждения, в том числе от огнестрельного оружия. Было возбуждено уголовное дело. Работа на месте массового захоронения мирных граждан, погибших от рук нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, и расследование уголовного дела продолжается, сообщал региональный СУ СК.
Битва за Москву осенью 1941 года - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
5 декабря 2020, 00:10
Рассекречены документы о боях войск НКВД с гитлеровцами под Москвой
 
75 лет Великой ПобедыБез срока давностиДорогобужВеликая Отечественная война (1941-1945)Следственный комитет России (СК РФ)Дорогобужский районСмоленская областьСССРОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:21В России скоро может появиться вакцина для профилактики аллергии на кошек
15:19Кузнецова прокомментировала призывы к участию детей в незаконных акциях
15:18Чернышенко пожелал студентам стремления к учебе и созиданию
15:18Путин прокомментировал незаконные акции в России
15:15"Победа" разрешила пассажирам выкупать соседнее место в салоне самолета
15:10Франция прекратила разработку одной из своих вакцин от COVID-19
15:10Путин поручил правительству выйти на допандемийный уровень занятости
15:08Адвокат заявил, что Навальный почти ничего не слышал о незаконных акциях
15:05МИД уличил американские соцсети в нарушении установленных ими правил
15:02Путин рассказал о винодельческом бизнесе Титова
15:02Путин заявил, что никогда не занимался бизнесом
15:00Путин оценил перспективы мировой энергетики на ближайшие годы
14:58"Скучно, девочки". Путин назвал "расследование" Навального монтажом
14:56В Кремле рассказали о формате выступления Путина на Давосском форуме
14:53В России вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам
14:53Путин прокомментировал "расследование Навального про его дворец"
14:52В Евросоюзе предложили ввести условие для приезжающих из третьих стран
14:51Крымский депутат ответил на заявление Украины о Севастополе и Симферополе
14:42Экс-директор новосибирского ННИИТО ответит в суде по делу о хищении
14:41Норвежский журналист рассказал, как привился вакциной "Спутник V"
Лента новостейМолния