https://ria.ru/20210125/zverstva-1594425317.html

Стали известны новые подробности зверств гитлеровцев под Смоленском

Стали известны новые подробности зверств гитлеровцев под Смоленском

Гитлеровские оккупанты и их пособники жестоко расправлялись с мирным населением Смоленской области в годы Великой Отечественной войны — в частности, в областном РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T10:05

2021-01-25T10:05

2021-01-25T11:10

75 лет великой победы

без срока давности

дорогобуж

великая отечественная война (1941-1945)

следственный комитет россии (ск рф)

дорогобужский район

смоленская область

ссср

общество

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Гитлеровские оккупанты и их пособники жестоко расправлялись с мирным населением Смоленской области в годы Великой Отечественной войны — в частности, в областном городе Дорогобуже казнили несколько тысяч человек, в числе которых были обитатели местного дома инвалидов, следует из архивных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.Речь идет о составленном в сентябре 1943 года акте о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков и их пособников в Дорогобуже и Дорогобужском районе, хранящемся в Государственном архиве Смоленской области, и о предоставленных агентству областным УФСБ материалах уголовного дела в отношении карателей, в том числе уроженцев Украины из "истребительной команды Бишлера", творившей расправы над мирными жителями на смоленской земле.Как отмечалось в акте, до начала войны в Дорогобуже насчитывалось 1,5 тысячи жилых домов, в нем проживало 12 тысяч человек. К моменту же освобождения города советскими войсками от оккупантов 1 сентября 1943 года в нем осталось лишь 64 здания, которые могли быть восстановлены, и 125 человек местных жителей. "Пребывание немцев в городе Дорогобуже и Дорогобужском районе сопровождалось, как установлено расследованием, систематическим и массовым истреблением советских мирных граждан и военнопленных", — указывалось в акте.Местом массовых казней советских граждан стал противотанковый ров в двух километрах севернее Дорогобужа. Согласно акту, в ходе раскопок после освобождения города во рву было обнаружено свыше 2,5 тысячи трупов убитых людей, в том числе стариков и детей. "Многие трупы носят на себе следы жестоких избиений, переломов костей. Убийства совершались не только с применением огнестрельного оружия, но и путем проломов и раздроблений черепов тупыми предметами, нанесением множества ножевых ран и другими мучительными способами", — отмечалось в документе.В лагерях Дорогобужа и Дорогобужского района наряду с военнопленными содержались и тысячи мирных граждан, указывалось в акте. "Десятки тысяч этих ни в чем не повинных людей, больных, раненых стариков, женщин и детей почти ежедневно вывозились к противотанковому рву и после издевательств и пыток расстреливались", — говорилось в документе."Обреченные вывозились на расстрелы из города и окрестных деревень связанными и независимо от времени года — босыми и раздетыми до белья… Советских граждан убивали группами по 30-40 и более человек, и каждая из этих групп засыпалась землей в одной общей яме", — говорится в акте.В документе рассказывается, что в Дорогобуже в течение многих лет действовал дом инвалидов, в котором проживали 70 нетрудоспособных женщин и мужчин. В первые месяцы оккупации города немцами дом инвалидов продолжал существовать за счет имевшихся у него земельных участков и скота.Подробности жестокой расправы приведены в показаниях Анны Терещенковой, данных ей в 1984 году следователю УКГБ СССР по Смоленской области в рамках уголовного дела в отношении членов "команды Бишлера", бывших советских военнослужащих, уроженцев Украины Василия Бойко и Василия Кувичко, а также Захара Хохлова, выходца из Дорогобужского района, обвинявшихся в измене Родине в форме перехода на сторону врага. Истребительная команда Бишлера" (известная также как "Военная команда охотников Востока") была сформирована гитлеровской военной разведкой абвером и службой безопасности СД в июне 1942 года. Возглавил команду капитан немецкой военной разведки, белоэмигрант Владимир Бишлер.По словам Терещенковой, она, будучи сама с детства инвалидом, работала кастеляншей в доме инвалидов. Однажды в августе 1942-го она, идя на улице, увидела, как бишлеровцы грузят инвалидов в грузовую машину. Причем каратели выносили обреченных людей за руки и ноги и бросали в кузов словно дрова, вспоминала Терещенкова.Погрузив таким образом человек 35, бишлеровцы сели в машину и поехали к противотанковому рву. По воспоминаниям Терещенковой, каратели вернулись на машине уже с пустым кузовом. Они побросали туда оставшихся инвалидов и вновь отвезли в сторону рва. Как указывала Терещенкова, заместитель Бишлера Хохлов, а также Бойко и Кувичко были среди участников этой акции. На следующий день после того расстрела Бишлер и Хохлов устроили свадьбу с танцами в пустом доме инвалидов, рассказала Терещенкова. При этом, по ее словам, каратели растащили себе все вещи, принадлежавшие инвалидам.Как следует из материалов дела в отношении Хохлова, Бойко и Кувичко, было доказано их личное участие в многочисленных казнях мирных граждан, причем каждый из них в 1942-1943 годах расстрелял в совокупности по несколько десятков человек. Кроме того, они принимали участие в убийствах местных жителей в автомашинах-"душегубках".Германское командование оценило рвение этой тройки: за активную карательную деятельность Бойко был назначен командиром карательной роты, а Кувичко — командиром взвода. Помимо этого, гитлеровцы присвоили Бойко и Хохлову звание капитана, а Кувичко — лейтенанта. Вдобавок всех троих наградили немецкими медалями.Объем обвинительного заключения, содержащего описание преступлений Хохлова, Бойко и Кувичко, составил без малого полсотни машинописных листов. Все трое были расстреляны по приговору, вынесенному им военным трибуналом Московского военного округа в декабре 1984 года.В октябре 2020 года Следственное управление СК России по Смоленской области сообщило об обнаружении в противотанковом рву в Дорогобуже останков как минимум семи человек, на останках имеются повреждения, в том числе от огнестрельного оружия. Было возбуждено уголовное дело. Работа на месте массового захоронения мирных граждан, погибших от рук нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, и расследование уголовного дела продолжается, сообщал региональный СУ СК.

https://ria.ru/20200601/1572265592.html

https://ria.ru/20200521/1571781093.html

https://ria.ru/20201217/neftepromysly-1589635602.html

https://ria.ru/20201205/vov-1587768488.html

дорогобужский район

смоленская область

ссср

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без срока давности, дорогобуж, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), дорогобужский район, смоленская область, ссср, общество