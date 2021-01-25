https://ria.ru/20210125/zapret-1594436503.html
ЦБ прокомментировал идею запретить вывод денег по исполнительным листам
ЦБ прокомментировал идею запретить вывод денег по исполнительным листам
Банк России совместно с другими ведомствами работает над изменениями в законодательство для борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы,... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T11:11
2021-01-25T11:11
2021-01-25T11:11
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Банк России совместно с другими ведомствами работает над изменениями в законодательство для борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.Ранее газета РБК сообщила, что ЦБ и Минюст снова начали обсуждать, как пресечь отмывание и вывод денег из России через исполнительные документы. Одна из идей - запрет на прямой перевод взысканных денег за границу. Для получения возмещения по исполнительному листу компания или гражданин, в том числе нерезиденты, обязаны будут в таком случае иметь счет в российской кредитной организации.В Банке России указали агентству, что проблема противодействия сомнительным операциям с помощью исполнительных документов остается по-прежнему актуальной."Учитывая специфику и статус исполнительных документов, для решения этой проблемы необходимо вносить комплексные изменения в российское законодательство. Эту позицию мы высказывали и ранее. В настоящее время такая работа ведется заинтересованными органами государственной власти с участием Банка России", - отметили в ЦБ.
https://ria.ru/20201127/pravila-1586565003.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство юстиции рф (минюст россии), центральный банк рф (цб рф), экономика