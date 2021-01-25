https://ria.ru/20210125/zapret-1594418179.html

РБК: Россия может запретить вывод денег за рубеж по исполнительным листам

РБК: Россия может запретить вывод денег за рубеж по исполнительным листам

Банк России и Минюст вместе с участниками рынка разрабатывают законопроект о запрете зачислять средства по исполнительным листам сразу на счета, находящиеся за... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T09:04

2021-01-25T09:04

2021-01-25T12:43

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

центральный банк рф (цб рф)

рбк (медиагруппа)

экономика

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Банк России и Минюст вместе с участниками рынка разрабатывают законопроект о запрете зачислять средства по исполнительным листам сразу на счета, находящиеся за рубежом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участника обсуждения. По сообщению издания, информацию подтвердили и в Минюсте.У компании или гражданина России должен быть счет в российской кредитной организации, чтобы получить возмещения по исполнительному листу. Подобные меры будут распространяться и на нерезидентов страны.Поправки начали обсуждать еще зимой 2019 года. Тогда были высказаны замечания, поэтому работа над ними не была закончена. Источник РБК отметил, что в правительстве не стали рассматривать прошлую редакцию документа — для решения проблемы требуется комплексный подход.Как поясняет издание, поправки позволят минимизировать переводы в пользу "недобросовестных взыскателей" с целью уклонения от налогов или отмывания денег. В ЦБ отметили, что комплексные изменения в законодательстве для борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы прорабатываются. Однако в Банке России не стали комментировать возможное ограничение переводов по ним за рубеж.В России с 10 января вступили в силу поправки в "антиотмывочный" закон, которые уточняют порядок контроля за оборотом денег. Так, будет вестись контроль за почтовыми переводами и снятием наличных денег, а также за начислениями на баланс мобильного телефона на сумму более ста тысяч рублей. Кроме того обязательному контролю подлежат расчеты по сделкам с недвижимостью от трех миллионов рублей.

https://ria.ru/20210113/nalichnye-1592806484.html

https://ria.ru/20201208/depozity-1588251118.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство юстиции рф (минюст россии), центральный банк рф (цб рф), рбк (медиагруппа), экономика