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Климов рассказал, почему критикуют проект о просветительской деятельности
Климов рассказал, почему критикуют проект о просветительской деятельности
Критика законопроекта о просветительской деятельности, как правило, связана с незнанием положений документа, считает один из авторов инициативы, глава комиссии... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T15:48
2021-01-25T15:48
россия
совет федерации рф
андрей климов
общество
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Критика законопроекта о просветительской деятельности, как правило, связана с незнанием положений документа, считает один из авторов инициативы, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Законопроект о просветительской деятельности, которым вносятся изменения в закон "Об образовании в РФ", внесли в Госдуму депутаты и сенаторы, он был принят Госдумой в первом чтении 23 декабря 2020 года. Авторы инициативы предлагают наделить федеральные органы власти в сфере образования полномочиями по выдаче заключений образовательным организациям для координации участия образовательных организаций в международном сотрудничестве. В пояснительной записке говорится, что такая мера позволит не допустить "негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс"."Нелепо искать политическую подоплеку в желании законодателей дать определение понятию "просветительская деятельность". Отсутствие этого определения затрудняет его поддержку", - сказал сенатор в эфире телеканала "Вместе РФ".По его словам, "видимо, люди не хотят, чтобы государство поддерживало просветительскую деятельность в нашей стране".Он отметил, что многие критикующие этот законопроект "не знакомы с его текстом, а обсуждали фейки". Также Климов добавил, что приветствует все поправки, которые позволят сделать закон более эффективным, при сохранении концепции проекта.
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россия, совет федерации рф, андрей климов, общество

Климов рассказал, почему критикуют проект о просветительской деятельности

15:48 25.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 12 марта 2019
Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 12 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Критика законопроекта о просветительской деятельности, как правило, связана с незнанием положений документа, считает один из авторов инициативы, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Законопроект о просветительской деятельности, которым вносятся изменения в закон "Об образовании в РФ", внесли в Госдуму депутаты и сенаторы, он был принят Госдумой в первом чтении 23 декабря 2020 года. Авторы инициативы предлагают наделить федеральные органы власти в сфере образования полномочиями по выдаче заключений образовательным организациям для координации участия образовательных организаций в международном сотрудничестве. В пояснительной записке говорится, что такая мера позволит не допустить "негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс".
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
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Онищенко раскритиковал проект о просветительской деятельности
"Нелепо искать политическую подоплеку в желании законодателей дать определение понятию "просветительская деятельность". Отсутствие этого определения затрудняет его поддержку", - сказал сенатор в эфире телеканала "Вместе РФ".
По его словам, "видимо, люди не хотят, чтобы государство поддерживало просветительскую деятельность в нашей стране".
Он отметил, что многие критикующие этот законопроект "не знакомы с его текстом, а обсуждали фейки". Также Климов добавил, что приветствует все поправки, которые позволят сделать закон более эффективным, при сохранении концепции проекта.
 
РоссияСовет Федерации РФАндрей КлимовОбщество
 
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