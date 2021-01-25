https://ria.ru/20210125/zakonoproekt-1594495680.html

Климов рассказал, почему критикуют проект о просветительской деятельности

Климов рассказал, почему критикуют проект о просветительской деятельности

Критика законопроекта о просветительской деятельности, как правило, связана с незнанием положений документа, считает один из авторов инициативы, глава комиссии... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T15:48

2021-01-25T15:48

2021-01-25T15:48

россия

совет федерации рф

андрей климов

общество

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Критика законопроекта о просветительской деятельности, как правило, связана с незнанием положений документа, считает один из авторов инициативы, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Законопроект о просветительской деятельности, которым вносятся изменения в закон "Об образовании в РФ", внесли в Госдуму депутаты и сенаторы, он был принят Госдумой в первом чтении 23 декабря 2020 года. Авторы инициативы предлагают наделить федеральные органы власти в сфере образования полномочиями по выдаче заключений образовательным организациям для координации участия образовательных организаций в международном сотрудничестве. В пояснительной записке говорится, что такая мера позволит не допустить "негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс"."Нелепо искать политическую подоплеку в желании законодателей дать определение понятию "просветительская деятельность". Отсутствие этого определения затрудняет его поддержку", - сказал сенатор в эфире телеканала "Вместе РФ".По его словам, "видимо, люди не хотят, чтобы государство поддерживало просветительскую деятельность в нашей стране".Он отметил, что многие критикующие этот законопроект "не знакомы с его текстом, а обсуждали фейки". Также Климов добавил, что приветствует все поправки, которые позволят сделать закон более эффективным, при сохранении концепции проекта.

https://ria.ru/20201216/onischenko-1589462992.html

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россия, совет федерации рф, андрей климов, общество