Климов рассказал, почему критикуют проект о просветительской деятельности
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 12 марта 2019
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Критика законопроекта о просветительской деятельности, как правило, связана с незнанием положений документа, считает один из авторов инициативы, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Законопроект о просветительской деятельности, которым вносятся изменения в закон "Об образовании в РФ", внесли в Госдуму депутаты и сенаторы, он был принят Госдумой в первом чтении 23 декабря 2020 года. Авторы инициативы предлагают наделить федеральные органы власти в сфере образования полномочиями по выдаче заключений образовательным организациям для координации участия образовательных организаций в международном сотрудничестве. В пояснительной записке говорится, что такая мера позволит не допустить "негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс".
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"Нелепо искать политическую подоплеку в желании законодателей дать определение понятию "просветительская деятельность". Отсутствие этого определения затрудняет его поддержку", - сказал сенатор в эфире телеканала "Вместе РФ".
По его словам, "видимо, люди не хотят, чтобы государство поддерживало просветительскую деятельность в нашей стране".
Он отметил, что многие критикующие этот законопроект "не знакомы с его текстом, а обсуждали фейки". Также Климов добавил, что приветствует все поправки, которые позволят сделать закон более эффективным, при сохранении концепции проекта.