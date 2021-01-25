В сейме Латвии раскритиковали политиков за критику России по Навальному
© Flickr / Valsts kanceleja/ State ChancelleryМинистр экономики Латвии Вячеслав Домбровский
© Flickr / Valsts kanceleja/ State Chancellery
РИГА, 25 янв – РИА Новости. Депутат сейма Латвии, экс-министр образования и науки Вячеслав Домбровский считает двуличной критику местных политиков в адрес России из-за Алексея Навального, поскольку выступая за демократию в чужой стране, они не соблюдают эти принципы в Латвии.
"С большим интересом слежу за происходящим в России. Но с еще более большим интересом - за тем, с какой пылкостью и энтузиазмом латвийский политический бомонд болеет за демократические права россиян. В это трудно поверить, это завораживает", - написал Домбровский на своей странице в Facebook.
Он также отметил, что Латвии следует решить свои проблемы, прежде чем критиковать другие страны. "Местная критика российских властей сводится, по сути, к тому, что значительная часть граждан соседней России не может реализовать свои политические права (на уличный протест). Позиция как минимум двуличная, поскольку в той же Латвии значительная часть взрослого населения не имеет возможности как-либо значимо участвовать в политических процессах - в силу того, что они неграждане", - написал Домбровский.
По его словам, Латвии следует дать негражданам избирательные права. "Интересно, что ярые борцы за демократию в России - это те же люди, которые полностью поддерживают то, что при восстановлении Латвийской Республики почти 40% населения были лишены гражданства. Причем - какое совпадение - почти все из неграждан были нелатышами. Эти же люди не видят большой проблемы в том, что более 200 тысяч жителей Латвии до сих пор являются негражданами", - отметил Домбровский.
В Латвии проживают около 2 миллионов человек, около 200 тысяч из них – неграждане. Это постоянные жители страны, чьи предки приехали в республику после 1940 года, когда Латвия стала частью СССР. Неграждане имеют ограничения в правах - они не могут участвовать в выборах и референдумах, занимать должности в госсекторе. Абсолютное большинство из них русскоязычные. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что позорное явление "безгражданства", сохраняющееся в странах Европы, заслуживает активных действий по его ликвидации.