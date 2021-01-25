https://ria.ru/20210125/uprek-1594509978.html

В сейме Латвии раскритиковали политиков за критику России по Навальному

В сейме Латвии раскритиковали политиков за критику России по Навальному

Депутат сейма Латвии, экс-министр образования и науки Вячеслав Домбровский считает двуличной критику местных политиков в адрес России из-за Алексея Навального,... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T16:51

2021-01-25T16:51

2021-01-25T16:51

александр домбровский

сергей лавров

алексей навальный

латвия

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РИГА, 25 янв – РИА Новости. Депутат сейма Латвии, экс-министр образования и науки Вячеслав Домбровский считает двуличной критику местных политиков в адрес России из-за Алексея Навального, поскольку выступая за демократию в чужой стране, они не соблюдают эти принципы в Латвии.Он также отметил, что Латвии следует решить свои проблемы, прежде чем критиковать другие страны. "Местная критика российских властей сводится, по сути, к тому, что значительная часть граждан соседней России не может реализовать свои политические права (на уличный протест). Позиция как минимум двуличная, поскольку в той же Латвии значительная часть взрослого населения не имеет возможности как-либо значимо участвовать в политических процессах - в силу того, что они неграждане", - написал Домбровский.По его словам, Латвии следует дать негражданам избирательные права. "Интересно, что ярые борцы за демократию в России - это те же люди, которые полностью поддерживают то, что при восстановлении Латвийской Республики почти 40% населения были лишены гражданства. Причем - какое совпадение - почти все из неграждан были нелатышами. Эти же люди не видят большой проблемы в том, что более 200 тысяч жителей Латвии до сих пор являются негражданами", - отметил Домбровский.В Латвии проживают около 2 миллионов человек, около 200 тысяч из них – неграждане. Это постоянные жители страны, чьи предки приехали в республику после 1940 года, когда Латвия стала частью СССР. Неграждане имеют ограничения в правах - они не могут участвовать в выборах и референдумах, занимать должности в госсекторе. Абсолютное большинство из них русскоязычные. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что позорное явление "безгражданства", сохраняющееся в странах Европы, заслуживает активных действий по его ликвидации.

https://ria.ru/20210125/navalnyy-1594502136.html

латвия

ссср

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александр домбровский, сергей лавров, алексей навальный, латвия, ссср, в мире