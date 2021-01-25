https://ria.ru/20210125/ukraina-1594414287.html

Гордон рассказал, что может привести к окончательному распаду Украины

Гордон рассказал, что может привести к окончательному распаду Украины

Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" жестко раскритиковал политику украинизации в стране и заявил, что эти меры могут привести к... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T07:39

2021-01-25T07:39

2021-01-25T12:49

дмитрий гордон

русский язык в мире

львов

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" жестко раскритиковал политику украинизации в стране и заявил, что эти меры могут привести к распаду страны.В январе на Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский. Так, все поставщики услуг, не только в торговле, теперь обязаны обслуживать клиентов исключительно на государственном языке и только по их личной просьбе могут переходить на другой язык. На обслуживание на русском теперь официально можно пожаловаться, за такое нарушение грозит штраф.Журналист отметил, что на западе страны или в Киеве обязательное использование украинского языка в сфере обслуживания не вызовет проблем у жителей, но на юго-востоке ситуация абсолютно противоположна.По мнению журналиста, жители юго-востока страны просто "не хотят насилия над собой". Подобные действия официального Киева озлобят и оттолкнут людей, считает Гордон.Кроме того, он задался вопросом, можно ли на английском или русском разговаривать с многочисленными иностранцами, приезжающими во Львов, или же с ними необходимо говорить по-украински.

https://ria.ru/20201125/odessa-1586189124.html

львов

киев

украина

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дмитрий гордон, русский язык в мире, львов, киев, украина, в мире