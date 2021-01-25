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Гордон рассказал, что может привести к окончательному распаду Украины
Гордон рассказал, что может привести к окончательному распаду Украины
Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" жестко раскритиковал политику украинизации в стране и заявил, что эти меры могут привести к... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T07:39
2021-01-25T12:49
дмитрий гордон
русский язык в мире
львов
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" жестко раскритиковал политику украинизации в стране и заявил, что эти меры могут привести к распаду страны.В январе на Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский. Так, все поставщики услуг, не только в торговле, теперь обязаны обслуживать клиентов исключительно на государственном языке и только по их личной просьбе могут переходить на другой язык. На обслуживание на русском теперь официально можно пожаловаться, за такое нарушение грозит штраф.Журналист отметил, что на западе страны или в Киеве обязательное использование украинского языка в сфере обслуживания не вызовет проблем у жителей, но на юго-востоке ситуация абсолютно противоположна.По мнению журналиста, жители юго-востока страны просто "не хотят насилия над собой". Подобные действия официального Киева озлобят и оттолкнут людей, считает Гордон.Кроме того, он задался вопросом, можно ли на английском или русском разговаривать с многочисленными иностранцами, приезжающими во Львов, или же с ними необходимо говорить по-украински.
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дмитрий гордон, русский язык в мире, львов, киев, украина, в мире

Гордон рассказал, что может привести к окончательному распаду Украины

07:39 25.01.2021 (обновлено: 12:49 25.01.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерМитинг в Киеве в честь годовщины событий на Майдане
Митинг в Киеве в честь годовщины событий на Майдане - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" жестко раскритиковал политику украинизации в стране и заявил, что эти меры могут привести к распаду страны.
В январе на Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский. Так, все поставщики услуг, не только в торговле, теперь обязаны обслуживать клиентов исключительно на государственном языке и только по их личной просьбе могут переходить на другой язык. На обслуживание на русском теперь официально можно пожаловаться, за такое нарушение грозит штраф.

"Я считаю, что этот шаг (украинизация. — Прим. ред.) разъединяет, он способствует тому, что от Украины могут остаться клочки", — сказал Гордон.

Журналист отметил, что на западе страны или в Киеве обязательное использование украинского языка в сфере обслуживания не вызовет проблем у жителей, но на юго-востоке ситуация абсолютно противоположна.
"А что делать с Одессой, а что делать с Харьковом? Гнуть их через пень-колоду? Толкать в объятия к россиянам? Ну зачем лезть на рожон — люди в Одессе привыкли на Привозе торговать по-русски, ну что теперь требовать от них по-украински? А они не хотят", — заявил Гордон.
По мнению журналиста, жители юго-востока страны просто "не хотят насилия над собой". Подобные действия официального Киева озлобят и оттолкнут людей, считает Гордон.
Кроме того, он задался вопросом, можно ли на английском или русском разговаривать с многочисленными иностранцами, приезжающими во Львов, или же с ними необходимо говорить по-украински.
Города мира - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
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Дмитрий ГордонРусский язык в миреЛьвовКиевУкраинаВ мире
 
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