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Задержанных на незаконной акции во Владивостоке детей поставят на учет
Задержанных на незаконной акции во Владивостоке детей поставят на учет
Двое из 12 подростков, задержанных на несогласованном митинге во Владивостоке, помещены в социально-реабилитационный центр и в центр временного содержания... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T11:38
2021-01-25T11:38
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
ольга романова (журналист)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Двое из 12 подростков, задержанных на несогласованном митинге во Владивостоке, помещены в социально-реабилитационный центр и в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, всех задержанных детей поставят на профилактический учет в комиссию по делам несовершеннолетних, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.В Приморье на фоне пандемии коронавируса запрещены массовые мероприятия. В правительстве края РИА Новости ранее сообщили, что никто не подавал заявок на проведение акций 23 января на центральной площади Владивостока. Тем не менее, по данным властей, на несогласованный митинг в субботу собрались около 300 человек, в шествии приняли участие около 500. Были задержания, стычки участников митинга с силовиками. Возбуждены два уголовных дела о применении насилия к правоохранителям. Уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова сообщала РИА Новости, что были задержаны 12 подростков, на них составили протоколы.По данным УМВД, в отделы полиции за участие в митинге были доставлены 12 несовершеннолетних: 6 подростков 2003 года рождения и 6 - 2004 года рождения. Все они учащиеся общеобразовательных школ и колледжей.В отношении 9 человек возбуждены административные производства по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга". В отношении двух несовершеннолетних составлены административные протоколы по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ "Участие в несанкционированных собрании, митинге… повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры". Материалы об административном правонарушении направлены на рассмотрение в суд.Родителей подростков, которые участвовали в митинге, привлекут к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций, а также студентам. В Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html
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алексей навальный, генеральная прокуратура рф, ольга романова (журналист), происшествия

Задержанных на незаконной акции во Владивостоке детей поставят на учет

11:38 25.01.2021
 
© РИА НовостиСотрудники полиции и участники несанкционированной акции протеста во Владивостоке. Кадр видео
Сотрудники полиции и участники несанкционированной акции протеста во Владивостоке. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости
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ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Двое из 12 подростков, задержанных на несогласованном митинге во Владивостоке, помещены в социально-реабилитационный центр и в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, всех задержанных детей поставят на профилактический учет в комиссию по делам несовершеннолетних, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
В Приморье на фоне пандемии коронавируса запрещены массовые мероприятия. В правительстве края РИА Новости ранее сообщили, что никто не подавал заявок на проведение акций 23 января на центральной площади Владивостока. Тем не менее, по данным властей, на несогласованный митинг в субботу собрались около 300 человек, в шествии приняли участие около 500. Были задержания, стычки участников митинга с силовиками. Возбуждены два уголовных дела о применении насилия к правоохранителям. Уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова сообщала РИА Новости, что были задержаны 12 подростков, на них составили протоколы.
"В настоящее время 10 школьников переданы законным представителям. Один помещен в социально-реабилитационный центр, еще один - в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Приморскому краю," - сказала руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова, чьи слова приводятся в сообщении.
По данным УМВД, в отделы полиции за участие в митинге были доставлены 12 несовершеннолетних: 6 подростков 2003 года рождения и 6 - 2004 года рождения. Все они учащиеся общеобразовательных школ и колледжей.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального и сотрудники полиции на Трубной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
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В отношении 9 человек возбуждены административные производства по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга". В отношении двух несовершеннолетних составлены административные протоколы по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ "Участие в несанкционированных собрании, митинге… повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры". Материалы об административном правонарушении направлены на рассмотрение в суд.
Родителей подростков, которые участвовали в митинге, привлекут к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
"Детей поставят на профилактический учет в комиссию по делам несовершеннолетних," - добавила Сырова.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций, а также студентам. В Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Адам Делимханов - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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Депутат от Чечни обратился к участнику драки на незаконной акции в Москве
 
Алексей НавальныйГенеральная прокуратура РФОльга Романова (журналист)Происшествия
 
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