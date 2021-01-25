https://ria.ru/20210125/studenty-1594461064.html

Жириновский призвал студентов не жертвовать здоровьем ради пятерок

Жириновский призвал студентов не жертвовать здоровьем ради пятерок

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в Татьянин день призвал студентов не жертвовать здоровьем ради пятерок. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T13:13

2021-01-25T13:13

2021-01-25T13:13

лдпр

владимир жириновский

общество

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в Татьянин день призвал студентов не жертвовать здоровьем ради пятерок.Жириновский в понедельник поздравляет с Днём студента учащихся Института мировых цивилизаций. Мероприятие проходит в Колонном зале Дома Союзов."Не надо быть отличниками и двоечниками. Тройки и четверки. И здоровье сохраните... Задача ваша научиться, как вам правильно оценивать прошлое, и правильно ставить диагноз настоящему, и делать великолепный прогноз на будущее. С праздником, студенты Института мировых цивилизаций!" - сказал Жириновский.

https://na.ria.ru/20210125/studenty-1594457353.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лдпр, владимир жириновский, общество