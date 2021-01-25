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Жириновский призвал студентов не жертвовать здоровьем ради пятерок
Жириновский призвал студентов не жертвовать здоровьем ради пятерок
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в Татьянин день призвал студентов не жертвовать здоровьем ради пятерок. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T13:13
2021-01-25T13:13
лдпр
владимир жириновский
общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в Татьянин день призвал студентов не жертвовать здоровьем ради пятерок.Жириновский в понедельник поздравляет с Днём студента учащихся Института мировых цивилизаций. Мероприятие проходит в Колонном зале Дома Союзов."Не надо быть отличниками и двоечниками. Тройки и четверки. И здоровье сохраните... Задача ваша научиться, как вам правильно оценивать прошлое, и правильно ставить диагноз настоящему, и делать великолепный прогноз на будущее. С праздником, студенты Института мировых цивилизаций!" - сказал Жириновский.
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лдпр, владимир жириновский, общество

Жириновский призвал студентов не жертвовать здоровьем ради пятерок

13:13 25.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель ЛДПР Владимир Жириновский выступает на съезде партии
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский выступает на съезде партии - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в Татьянин день призвал студентов не жертвовать здоровьем ради пятерок.
Жириновский в понедельник поздравляет с Днём студента учащихся Института мировых цивилизаций. Мероприятие проходит в Колонном зале Дома Союзов.
"Не надо быть отличниками и двоечниками. Тройки и четверки. И здоровье сохраните... Задача ваша научиться, как вам правильно оценивать прошлое, и правильно ставить диагноз настоящему, и делать великолепный прогноз на будущее. С праздником, студенты Института мировых цивилизаций!" - сказал Жириновский.
Глазами студентов: российские вузы в эпоху COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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Глазами студентов: российские вузы в эпоху COVID-19
 
ЛДПРВладимир ЖириновскийОбщество
 
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