https://ria.ru/20210125/sotsseti-1594486321.html

МИД уличил американские соцсети в нарушении установленных ими правил

МИД уличил американские соцсети в нарушении установленных ими правил

Американские интернет-гиганты не проводили необходимую работу по выявлению фейков в связи с несогласованными акциями, прошедшими в России, хотя при освещении... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T15:05

2021-01-25T15:05

2021-01-25T15:05

мария захарова

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

сша

в мире

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Американские интернет-гиганты не проводили необходимую работу по выявлению фейков в связи с несогласованными акциями, прошедшими в России, хотя при освещении событий внутри США они продемонстрировали, что умеют модерировать контент, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Получается, они нарушают сами правила сообщества, которые сами же и написали, зная, чем им это грозит", - добавила официальный представитель МИД РФ.Несогласованные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться". Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), сша, в мире