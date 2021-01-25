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МИД уличил американские соцсети в нарушении установленных ими правил
МИД уличил американские соцсети в нарушении установленных ими правил
Американские интернет-гиганты не проводили необходимую работу по выявлению фейков в связи с несогласованными акциями, прошедшими в России, хотя при освещении... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T15:05
2021-01-25T15:05
мария захарова
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
сша
в мире
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Американские интернет-гиганты не проводили необходимую работу по выявлению фейков в связи с несогласованными акциями, прошедшими в России, хотя при освещении событий внутри США они продемонстрировали, что умеют модерировать контент, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Получается, они нарушают сами правила сообщества, которые сами же и написали, зная, чем им это грозит", - добавила официальный представитель МИД РФ.Несогласованные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться". Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
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мария захарова, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), сша, в мире

МИД уличил американские соцсети в нарушении установленных ими правил

15:05 25.01.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИконки мессенджеров и приложений социальных соцетей на экране смартфона
Иконки мессенджеров и приложений социальных соцетей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Американские интернет-гиганты не проводили необходимую работу по выявлению фейков в связи с несогласованными акциями, прошедшими в России, хотя при освещении событий внутри США они продемонстрировали, что умеют модерировать контент, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы проводим серьезную работу по поводу того, как американские интернет-платформы участвуют во вмешательстве американской стороны в наши внутренние дела... Огромное количество примеров того, как почему-то социальные сети, чьи штаб-квартиры расположены в США, демонстрировали всему миру, как они умеют модерировать внутриамериканский контент, отключая американского президента за якобы фейки и некие угрозы. Но почему-то в данном случае, несмотря на то, что было огромное количество фейков, и Москва их официально дезавуировала и говорила о том, что это лживая информация, такой модерации не происходило", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

"Получается, они нарушают сами правила сообщества, которые сами же и написали, зная, чем им это грозит", - добавила официальный представитель МИД РФ.
Несогласованные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться". Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
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Мария ЗахароваАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)СШАВ мире
 
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