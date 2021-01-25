Источник: на незаконной акции в Москве 23 января пострадали 13 силовиков
12:14 25.01.2021 (обновлено: 12:17 25.01.2021)
© РИА Новости / Павел БедняковУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Шесть силовиков обратились в медицинские учреждения после несанкционированной акции 23 января в Москве, всего пострадали не менее 13 правоохранителей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"При выполнении задач по обеспечению правопорядка пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов, из них семерым оказана медицинская помощь на месте. Шестеро обратились за помощью в медицинские учреждения", - сказал собеседник агентства.
Как уточнил источник, пострадали как бойцы ОМОНа, так и сотрудники полиции.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. По факту событий в столице уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества и хулиганстве.