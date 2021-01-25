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Источник: на незаконной акции в Москве 23 января пострадали 13 силовиков
Источник: на незаконной акции в Москве 23 января пострадали 13 силовиков
Шесть силовиков обратились в медицинские учреждения после несанкционированной акции 23 января в Москве, всего пострадали не менее 13 правоохранителей, сообщил... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T12:14
2021-01-25T12:17
татьяна потяева
омон россии
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Шесть силовиков обратились в медицинские учреждения после несанкционированной акции 23 января в Москве, всего пострадали не менее 13 правоохранителей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."При выполнении задач по обеспечению правопорядка пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов, из них семерым оказана медицинская помощь на месте. Шестеро обратились за помощью в медицинские учреждения", - сказал собеседник агентства.Как уточнил источник, пострадали как бойцы ОМОНа, так и сотрудники полиции.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. По факту событий в столице уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества и хулиганстве.
https://ria.ru/20210125/sledstvie-1594447385.html
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татьяна потяева, омон россии, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия

Источник: на незаконной акции в Москве 23 января пострадали 13 силовиков

12:14 25.01.2021 (обновлено: 12:17 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Шесть силовиков обратились в медицинские учреждения после несанкционированной акции 23 января в Москве, всего пострадали не менее 13 правоохранителей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"При выполнении задач по обеспечению правопорядка пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов, из них семерым оказана медицинская помощь на месте. Шестеро обратились за помощью в медицинские учреждения", - сказал собеседник агентства.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
12:07
Источник: после незаконной акции в Москве возбудили еще одно дело
Как уточнил источник, пострадали как бойцы ОМОНа, так и сотрудники полиции.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. По факту событий в столице уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества и хулиганстве.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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Татьяна ПотяеваОМОН РоссииАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваПроисшествия
 
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