https://ria.ru/20210125/siloviki-1594449170.html

Источник: на незаконной акции в Москве 23 января пострадали 13 силовиков

Источник: на незаконной акции в Москве 23 января пострадали 13 силовиков

Шесть силовиков обратились в медицинские учреждения после несанкционированной акции 23 января в Москве, всего пострадали не менее 13 правоохранителей, сообщил... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T12:14

2021-01-25T12:14

2021-01-25T12:17

татьяна потяева

омон россии

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Шесть силовиков обратились в медицинские учреждения после несанкционированной акции 23 января в Москве, всего пострадали не менее 13 правоохранителей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."При выполнении задач по обеспечению правопорядка пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов, из них семерым оказана медицинская помощь на месте. Шестеро обратились за помощью в медицинские учреждения", - сказал собеседник агентства.Как уточнил источник, пострадали как бойцы ОМОНа, так и сотрудники полиции.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. По факту событий в столице уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества и хулиганстве.

https://ria.ru/20210125/sledstvie-1594447385.html

https://ria.ru/20210125/arest-1594438243.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна потяева, омон россии, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия