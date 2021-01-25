https://ria.ru/20210125/shtraf-1594430734.html

Структура "Норникеля" оспорила штраф Ростехнадзора за аварию на ТЭЦ-3

Структура "Норникеля" оспорила штраф Ростехнадзора за аварию на ТЭЦ-3

Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК), подконтрольная "Норильскому никелю", подала в арбитражный суд Красноярского края заявление, в котором... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T10:44

2021-01-25T10:44

2021-01-25T10:44

разлив дизельного топлива в норильске

норильский никель

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

норильск

происшествия

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК), подконтрольная "Норильскому никелю", подала в арбитражный суд Красноярского края заявление, в котором требует признать незаконным постановление регионального подразделения Ростехнадзора о привлечении к административной ответственности.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, заявление поступило в суд 21 января, к производству оно пока не принято. В карточке дела на данный момент не уточняется, какое именно постановление оспаривает заявитель.Однако Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 14 января сообщило, что на основании акта технического расследования причин аварии при эксплуатации резервуара с дизельным топливом привлекло АО "НТЭК" к административной ответственности, назначив максимально возможный за нарушения норм промышленной безопасности штраф – 1 миллион рублей.В настоящее время суд в Красноярске также рассматривает иск Росприроднадзора к НТЭК о возмещении рекордной для России суммы вреда окружающей среде - почти в 148 миллиардов рублей.​Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждены уголовные дела по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ", "загрязнение вод" и "халатность" (из-за несвоевременного информирования о ЧС), задержаны руководители ТЭЦ.Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20201224/razliv-1590698352.html

https://ria.ru/20201110/razliv-1583912429.html

норильск

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разлив дизельного топлива в норильске, норильский никель, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, происшествия