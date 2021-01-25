Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210125/shtraf-1594430557.html
В Орске оштрафовали восемь участников несогласованной акции
В Орске оштрафовали восемь участников несогласованной акции
Ленинский суд оренбургского Орска оштрафовал за неповиновение полицейским восьмерых местных жителей, участвовавших в несогласованной акции 23 января, сообщает... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T10:41
2021-01-25T10:41
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
оренбургская область
орск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
УФА, 25 янв – РИА Новости. Ленинский суд оренбургского Орска оштрафовал за неповиновение полицейским восьмерых местных жителей, участвовавших в несогласованной акции 23 января, сообщает суд.Отмечается, что 24 января в Ленинский районный суд Орска поступило 8 протоколов об административных правонарушениях, а именно - неповиновении законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности."Судом установлено, что 23 января лица, привлекаемые к административной ответственности, в общественном месте не выполнили законное требование сотрудников полиции прекратить проведение несанкционированного массового мероприятия", - сообщает суд, отмечая, что в ходе заседаний привлекаемые лица свою вину признали.В суде также заявили, что на территории Оренбургской области действует указ губернатора, согласно которому из-за распространения коронавируса запрещено проводить массовые мероприятия."По результатам рассмотрения протоколов орчане привлечены к административной ответственности, им назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере от 500 до 700 рублей каждому", - сообщает пресс-служба Ленинского райсуда Орска.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
https://ria.ru/20210125/kazan-1594429520.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210125/doroga-1594421281.html
оренбургская область
орск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей навальный, генеральная прокуратура рф, оренбургская область, орск, происшествия

В Орске оштрафовали восемь участников несогласованной акции

10:41 25.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
УФА, 25 янв – РИА Новости. Ленинский суд оренбургского Орска оштрафовал за неповиновение полицейским восьмерых местных жителей, участвовавших в несогласованной акции 23 января, сообщает суд.
Отмечается, что 24 января в Ленинский районный суд Орска поступило 8 протоколов об административных правонарушениях, а именно - неповиновении законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.
Судейский молоток - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
10:35
В Казани более 140 человек оштрафовали за незаконную акцию
"Судом установлено, что 23 января лица, привлекаемые к административной ответственности, в общественном месте не выполнили законное требование сотрудников полиции прекратить проведение несанкционированного массового мероприятия", - сообщает суд, отмечая, что в ходе заседаний привлекаемые лица свою вину признали.
В суде также заявили, что на территории Оренбургской области действует указ губернатора, согласно которому из-за распространения коронавируса запрещено проводить массовые мероприятия.
Инспекторы ДПС проверяют документы у водителей, въезжающих на остров Русский - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
09:36
Во Владивостоке завели дело из-за блокирования дорог на незаконной акции
"По результатам рассмотрения протоколов орчане привлечены к административной ответственности, им назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере от 500 до 700 рублей каждому", - сообщает пресс-служба Ленинского райсуда Орска.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
 
Алексей НавальныйГенеральная прокуратура РФОренбургская областьОрскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:10Франция прекратила разработку одной из своих вакцин от COVID-19
15:10Путин поручил правительству выйти на допандемийный уровень занятости
15:08Адвокат заявил, что Навальный почти ничего не слышал о незаконных акциях
15:05МИД уличил американские соцсети в нарушении установленных ими правил
15:02Путин рассказал о винодельческом бизнесе Титова
15:02Путин заявил, что никогда не занимался бизнесом
15:00Путин оценил перспективы мировой энергетики на ближайшие годы
14:58"Скучно, девочки". Путин назвал "расследование" Навального монтажом
14:56В Кремле рассказали о формате выступления Путина на Давосском форуме
14:53В России вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам
14:53Путин прокомментировал "расследование Навального про его дворец"
14:52В Евросоюзе предложили ввести условие для приезжающих из третьих стран
14:51Крымский депутат ответил на заявление Украины о Севастополе и Симферополе
14:42Экс-директор новосибирского ННИИТО ответит в суде по делу о хищении
14:41Норвежский журналист рассказал, как привился вакциной "Спутник V"
14:41Официальный курс евро на вторник вырос до 91,15 рубля
14:40Путин заявил о попытках помешать развитию гражданского авиастроения извне
14:39Володин: попытка срочных дебатов в ПАСЕ по Навальному не состоялась
14:36В Перми больницы закрыли запись на вакцинацию от COVID-19
14:35В Тверской области обрушилось четырехэтажное здание
Лента новостейМолния