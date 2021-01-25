https://ria.ru/20210125/shtraf-1594430557.html

В Орске оштрафовали восемь участников несогласованной акции

В Орске оштрафовали восемь участников несогласованной акции

Ленинский суд оренбургского Орска оштрафовал за неповиновение полицейским восьмерых местных жителей, участвовавших в несогласованной акции 23 января, сообщает... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T10:41

2021-01-25T10:41

2021-01-25T10:41

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

оренбургская область

орск

происшествия

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УФА, 25 янв – РИА Новости. Ленинский суд оренбургского Орска оштрафовал за неповиновение полицейским восьмерых местных жителей, участвовавших в несогласованной акции 23 января, сообщает суд.Отмечается, что 24 января в Ленинский районный суд Орска поступило 8 протоколов об административных правонарушениях, а именно - неповиновении законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности."Судом установлено, что 23 января лица, привлекаемые к административной ответственности, в общественном месте не выполнили законное требование сотрудников полиции прекратить проведение несанкционированного массового мероприятия", - сообщает суд, отмечая, что в ходе заседаний привлекаемые лица свою вину признали.В суде также заявили, что на территории Оренбургской области действует указ губернатора, согласно которому из-за распространения коронавируса запрещено проводить массовые мероприятия."По результатам рассмотрения протоколов орчане привлечены к административной ответственности, им назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере от 500 до 700 рублей каждому", - сообщает пресс-служба Ленинского райсуда Орска.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

https://ria.ru/20210125/kazan-1594429520.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210125/doroga-1594421281.html

оренбургская область

орск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, генеральная прокуратура рф, оренбургская область, орск, происшествия