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Раскрыт способ избежать штрафа за неуплату проезда по платным дорогам
Раскрыт способ избежать штрафа за неуплату проезда по платным дорогам
Портал "Avtonews.ru" рассказал о возможности не получить штраф за неоплаченный проезд по платным дорогам. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T04:10
2021-01-25T11:13
россия
автодор
автомобильные дороги
авто
москва
общество
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Раскрыт способ избежать нового штрафа для водителей
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Портал "Avtonews.ru" рассказал о возможности не получить штраф за неоплаченный проезд по платным дорогам.Речь идет о так называемой системе "постоплаты". Так, в течение пяти дней с момента проезда по платной трассе можно заплатить за него без последствий. Если этого не сделать, то водителю придет штраф. При оплате в течение 20 дней с момента вынесения постановления автомобилиста освобождают от ответственности.Подчеркивается, что на платных дорогах вводят безбарьерную систему взимания платы за проезд "свободный поток". Это позволяет убрать с трассы пункты оплаты и шлагбаумы — водители смогут проезжать такие рамки не притормаживая. Эта система работает, например, на ЦКАД в Москве.Портал уточняет, что оплатить проезд по платной дороге можно заранее двумя способами: по транспондеру с достаточным количеством средств на счете, который следует закрепить на лобовом стекле, а также с помощью билета. Его можно купить, в частности, на сайте "Автодора" или в приложении, а также в терминалах "Элекснет".В начале января в России вступил в действие закон, вводящий штрафы за неоплату проезда по платной дороге. Штраф для водителей легковушек составляет 1,5 тысячи рублей, а для водителей автобусов и грузовиков — пять тысяч.Если средства фото- и видеофиксации зафиксировали нарушение несколько раз за сутки, то за второй и последующие случаи водителя не будут привлекать к ответственности.
https://ria.ru/20210124/shtraf-1594327153.html
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60
россия, автодор, автомобильные дороги, авто, москва, общество

Раскрыт способ избежать штрафа за неуплату проезда по платным дорогам

04:10 25.01.2021 (обновлено: 11:13 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Портал "Avtonews.ru" рассказал о возможности не получить штраф за неоплаченный проезд по платным дорогам.
Речь идет о так называемой системе "постоплаты". Так, в течение пяти дней с момента проезда по платной трассе можно заплатить за него без последствий. Если этого не сделать, то водителю придет штраф. При оплате в течение 20 дней с момента вынесения постановления автомобилиста освобождают от ответственности.
Подчеркивается, что на платных дорогах вводят безбарьерную систему взимания платы за проезд "свободный поток". Это позволяет убрать с трассы пункты оплаты и шлагбаумы — водители смогут проезжать такие рамки не притормаживая. Эта система работает, например, на ЦКАД в Москве.
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Портал уточняет, что оплатить проезд по платной дороге можно заранее двумя способами: по транспондеру с достаточным количеством средств на счете, который следует закрепить на лобовом стекле, а также с помощью билета. Его можно купить, в частности, на сайте "Автодора" или в приложении, а также в терминалах "Элекснет".
В начале января в России вступил в действие закон, вводящий штрафы за неоплату проезда по платной дороге. Штраф для водителей легковушек составляет 1,5 тысячи рублей, а для водителей автобусов и грузовиков — пять тысяч.
Если средства фото- и видеофиксации зафиксировали нарушение несколько раз за сутки, то за второй и последующие случаи водителя не будут привлекать к ответственности.
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