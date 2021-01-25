https://ria.ru/20210125/shtraf-1594410627.html

Раскрыт способ избежать штрафа за неуплату проезда по платным дорогам

Раскрыт способ избежать штрафа за неуплату проезда по платным дорогам

Портал "Avtonews.ru" рассказал о возможности не получить штраф за неоплаченный проезд по платным дорогам. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T04:10

2021-01-25T04:10

2021-01-25T11:13

россия

автодор

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авто

москва

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Раскрыт способ избежать нового штрафа для водителей

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Портал "Avtonews.ru" рассказал о возможности не получить штраф за неоплаченный проезд по платным дорогам.Речь идет о так называемой системе "постоплаты". Так, в течение пяти дней с момента проезда по платной трассе можно заплатить за него без последствий. Если этого не сделать, то водителю придет штраф. При оплате в течение 20 дней с момента вынесения постановления автомобилиста освобождают от ответственности.Подчеркивается, что на платных дорогах вводят безбарьерную систему взимания платы за проезд "свободный поток". Это позволяет убрать с трассы пункты оплаты и шлагбаумы — водители смогут проезжать такие рамки не притормаживая. Эта система работает, например, на ЦКАД в Москве.Портал уточняет, что оплатить проезд по платной дороге можно заранее двумя способами: по транспондеру с достаточным количеством средств на счете, который следует закрепить на лобовом стекле, а также с помощью билета. Его можно купить, в частности, на сайте "Автодора" или в приложении, а также в терминалах "Элекснет".В начале января в России вступил в действие закон, вводящий штрафы за неоплату проезда по платной дороге. Штраф для водителей легковушек составляет 1,5 тысячи рублей, а для водителей автобусов и грузовиков — пять тысяч.Если средства фото- и видеофиксации зафиксировали нарушение несколько раз за сутки, то за второй и последующие случаи водителя не будут привлекать к ответственности.

https://ria.ru/20210124/shtraf-1594327153.html

https://ria.ru/20210108/znak-1592350380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, автодор, автомобильные дороги, авто, москва, общество