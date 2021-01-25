Раскрыт способ избежать штрафа за неуплату проезда по платным дорогам
04:10 25.01.2021 (обновлено: 11:13 25.01.2021)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Портал "Avtonews.ru" рассказал о возможности не получить штраф за неоплаченный проезд по платным дорогам.
Речь идет о так называемой системе "постоплаты". Так, в течение пяти дней с момента проезда по платной трассе можно заплатить за него без последствий. Если этого не сделать, то водителю придет штраф. При оплате в течение 20 дней с момента вынесения постановления автомобилиста освобождают от ответственности.
Подчеркивается, что на платных дорогах вводят безбарьерную систему взимания платы за проезд "свободный поток". Это позволяет убрать с трассы пункты оплаты и шлагбаумы — водители смогут проезжать такие рамки не притормаживая. Эта система работает, например, на ЦКАД в Москве.
Портал уточняет, что оплатить проезд по платной дороге можно заранее двумя способами: по транспондеру с достаточным количеством средств на счете, который следует закрепить на лобовом стекле, а также с помощью билета. Его можно купить, в частности, на сайте "Автодора" или в приложении, а также в терминалах "Элекснет".
В начале января в России вступил в действие закон, вводящий штрафы за неоплату проезда по платной дороге. Штраф для водителей легковушек составляет 1,5 тысячи рублей, а для водителей автобусов и грузовиков — пять тысяч.
Если средства фото- и видеофиксации зафиксировали нарушение несколько раз за сутки, то за второй и последующие случаи водителя не будут привлекать к ответственности.
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