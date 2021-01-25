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Главу штаба Навального в Ярославле арестовали на десять суток
Главу штаба Навального в Ярославле арестовали на десять суток
Суд в Ярославле назначил главе местного штаба Алексея Навального Елене Лекиашвили 10 суток административного ареста за организацию несогласованной акции 23... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T17:08
2021-01-25T17:08
татьяна потяева
ярославский областной суд
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
москва
ярославль
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Суд в Ярославле назначил главе местного штаба Алексея Навального Елене Лекиашвили 10 суток административного ареста за организацию несогласованной акции 23 января, сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.По ее словам, суд установил, что Лекиашвили "совершила действия по организации несогласованного публичного мероприятия - шествия - путем проведения предварительной агитации".Несогласованные акции прошли в субботу в разных городах России, в том числе и в Ярославле. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. По факту событий в столице уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества и хулиганстве.
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татьяна потяева, ярославский областной суд, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, ярославль, происшествия

Главу штаба Навального в Ярославле арестовали на десять суток

17:08 25.01.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Суд в Ярославле назначил главе местного штаба Алексея Навального Елене Лекиашвили 10 суток административного ареста за организацию несогласованной акции 23 января, сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
"Постановлением Кировского районного суда Ярославля от 25 января Елена Лекиашвили признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия), ей назначено административное наказание в виде 10 суток административного ареста", - рассказала Козлова.
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По ее словам, суд установил, что Лекиашвили "совершила действия по организации несогласованного публичного мероприятия - шествия - путем проведения предварительной агитации".
Несогласованные акции прошли в субботу в разных городах России, в том числе и в Ярославле. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. По факту событий в столице уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества и хулиганстве.
 
Татьяна ПотяеваЯрославский областной судАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФМоскваЯрославльПроисшествия
 
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