Главу штаба Навального в Ярославле арестовали на десять суток
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Суд в Ярославле назначил главе местного штаба Алексея Навального Елене Лекиашвили 10 суток административного ареста за организацию несогласованной акции 23 января, сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
"Постановлением Кировского районного суда Ярославля от 25 января Елена Лекиашвили признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия), ей назначено административное наказание в виде 10 суток административного ареста", - рассказала Козлова.
По ее словам, суд установил, что Лекиашвили "совершила действия по организации несогласованного публичного мероприятия - шествия - путем проведения предварительной агитации".
Несогласованные акции прошли в субботу в разных городах России, в том числе и в Ярославле. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. По факту событий в столице уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества и хулиганстве.