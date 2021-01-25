https://ria.ru/20210125/shtab-1594513641.html

Главу штаба Навального в Ярославле арестовали на десять суток

Главу штаба Навального в Ярославле арестовали на десять суток

Суд в Ярославле назначил главе местного штаба Алексея Навального Елене Лекиашвили 10 суток административного ареста за организацию несогласованной акции 23... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T17:08

2021-01-25T17:08

2021-01-25T17:08

татьяна потяева

ярославский областной суд

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

москва

ярославль

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Суд в Ярославле назначил главе местного штаба Алексея Навального Елене Лекиашвили 10 суток административного ареста за организацию несогласованной акции 23 января, сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.По ее словам, суд установил, что Лекиашвили "совершила действия по организации несогласованного публичного мероприятия - шествия - путем проведения предварительной агитации".Несогласованные акции прошли в субботу в разных городах России, в том числе и в Ярославле. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. По факту событий в столице уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества и хулиганстве.

https://ria.ru/20210125/uprek-1594509978.html

москва

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татьяна потяева, ярославский областной суд, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, ярославль, происшествия