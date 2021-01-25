https://ria.ru/20210125/shtab-1594450097.html

В Новосибирске арестовали еще одного сотрудника штаба Навального

В Новосибирске арестовали еще одного сотрудника штаба Навального

Центральный районный суд Новосибирска в понедельник арестовал на девять суток ещё одного сотрудника местного штаба оппозиционера Алексея Навального в... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T12:21

2021-01-25T12:21

2021-01-25T12:21

гумвд

сергей бойко

алексей навальный

новосибирск

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 25 янв – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в понедельник арестовал на девять суток ещё одного сотрудника местного штаба оппозиционера Алексея Навального в Новосибирске - Кирилла Левченко - за организацию несогласованного шествия и митинга 23 января, сообщает суд.В минувшую субботу Центральный районный суд за призывы и организацию несогласованного митинга и шествия арестовал на 28 суток координатора штаба Навального в Новосибирске, депутата горсовета Сергея Бойко. Сотрудник штаба Даниил Маркелов получил десять суток ареста, сотрудница штаба Елена Носковец – восемь суток.В субботу в центре Новосибирска состоялось несанкционированное властями шествие и митинг оппозиции на площади Ленина, сотрудники полиции проводили одиночные задержания активистов мероприятия. Собравшихся неоднократно информировали через громкоговорители о том, что их мероприятие незаконно, и просили разойтись. В пресс-службе ГУМВД по Новосибирской области РИА Новости не смогли уточнить численность акции и количество задержанных.Ранее штаб оппозиционера Алексея Навального в Новосибирске заявил о планах провести в центре города в субботу 23 января шествие и митинг в его поддержку. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал журналистам, что заявок на проведение 23 января в городе каких-либо массовых мероприятий в мэрию не поступало. В связи с этим любые массовые мероприятия или акции в этот день будут считаться незаконными, отметил он.ГУМВД по Новосибирской области предупредило жителей региона об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января, призывы к которым были в соцсетях. В главке отмечали, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие и любые "провокационные действия" со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку, немедленно пресекаться, а нарушители привлекаться к ответственности.

https://ria.ru/20210125/navalnyy-1594446532.html

https://ria.ru/20210125/siloviki-1594449170.html

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, сергей бойко, алексей навальный, новосибирск, новосибирская область, происшествия