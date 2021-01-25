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В Новосибирске арестовали еще одного сотрудника штаба Навального
В Новосибирске арестовали еще одного сотрудника штаба Навального
Центральный районный суд Новосибирска в понедельник арестовал на девять суток ещё одного сотрудника местного штаба оппозиционера Алексея Навального в... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T12:21
2021-01-25T12:21
гумвд
сергей бойко
алексей навальный
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 25 янв – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в понедельник арестовал на девять суток ещё одного сотрудника местного штаба оппозиционера Алексея Навального в Новосибирске - Кирилла Левченко - за организацию несогласованного шествия и митинга 23 января, сообщает суд.В минувшую субботу Центральный районный суд за призывы и организацию несогласованного митинга и шествия арестовал на 28 суток координатора штаба Навального в Новосибирске, депутата горсовета Сергея Бойко. Сотрудник штаба Даниил Маркелов получил десять суток ареста, сотрудница штаба Елена Носковец – восемь суток.В субботу в центре Новосибирска состоялось несанкционированное властями шествие и митинг оппозиции на площади Ленина, сотрудники полиции проводили одиночные задержания активистов мероприятия. Собравшихся неоднократно информировали через громкоговорители о том, что их мероприятие незаконно, и просили разойтись. В пресс-службе ГУМВД по Новосибирской области РИА Новости не смогли уточнить численность акции и количество задержанных.Ранее штаб оппозиционера Алексея Навального в Новосибирске заявил о планах провести в центре города в субботу 23 января шествие и митинг в его поддержку. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал журналистам, что заявок на проведение 23 января в городе каких-либо массовых мероприятий в мэрию не поступало. В связи с этим любые массовые мероприятия или акции в этот день будут считаться незаконными, отметил он.ГУМВД по Новосибирской области предупредило жителей региона об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января, призывы к которым были в соцсетях. В главке отмечали, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие и любые "провокационные действия" со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку, немедленно пресекаться, а нарушители привлекаться к ответственности.
https://ria.ru/20210125/navalnyy-1594446532.html
https://ria.ru/20210125/siloviki-1594449170.html
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гумвд, сергей бойко, алексей навальный, новосибирск, новосибирская область, происшествия

В Новосибирске арестовали еще одного сотрудника штаба Навального

12:21 25.01.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 25 янв – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в понедельник арестовал на девять суток ещё одного сотрудника местного штаба оппозиционера Алексея Навального в Новосибирске - Кирилла Левченко - за организацию несогласованного шествия и митинга 23 января, сообщает суд.
"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 25.01.2021 Левченко К.С. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга – ред.) и подвергнут наказанию в виде административного ареста на срок 9 (девять) суток", - говорится в сообщении.
Алексей Навальный в Германии - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
12:00
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В минувшую субботу Центральный районный суд за призывы и организацию несогласованного митинга и шествия арестовал на 28 суток координатора штаба Навального в Новосибирске, депутата горсовета Сергея Бойко. Сотрудник штаба Даниил Маркелов получил десять суток ареста, сотрудница штаба Елена Носковец – восемь суток.
В субботу в центре Новосибирска состоялось несанкционированное властями шествие и митинг оппозиции на площади Ленина, сотрудники полиции проводили одиночные задержания активистов мероприятия. Собравшихся неоднократно информировали через громкоговорители о том, что их мероприятие незаконно, и просили разойтись. В пресс-службе ГУМВД по Новосибирской области РИА Новости не смогли уточнить численность акции и количество задержанных.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
12:14
Источник: на незаконной акции в Москве 23 января пострадали 13 силовиков
Ранее штаб оппозиционера Алексея Навального в Новосибирске заявил о планах провести в центре города в субботу 23 января шествие и митинг в его поддержку. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал журналистам, что заявок на проведение 23 января в городе каких-либо массовых мероприятий в мэрию не поступало. В связи с этим любые массовые мероприятия или акции в этот день будут считаться незаконными, отметил он.
ГУМВД по Новосибирской области предупредило жителей региона об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января, призывы к которым были в соцсетях. В главке отмечали, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие и любые "провокационные действия" со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку, немедленно пресекаться, а нарушители привлекаться к ответственности.
 
ГУМВДСергей БойкоАлексей НавальныйНовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
 
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