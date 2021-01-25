В Новосибирске арестовали еще одного сотрудника штаба Навального
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
НОВОСИБИРСК, 25 янв – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в понедельник арестовал на девять суток ещё одного сотрудника местного штаба оппозиционера Алексея Навального в Новосибирске - Кирилла Левченко - за организацию несогласованного шествия и митинга 23 января, сообщает суд.
"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 25.01.2021 Левченко К.С. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга – ред.) и подвергнут наказанию в виде административного ареста на срок 9 (девять) суток", - говорится в сообщении.
В минувшую субботу Центральный районный суд за призывы и организацию несогласованного митинга и шествия арестовал на 28 суток координатора штаба Навального в Новосибирске, депутата горсовета Сергея Бойко. Сотрудник штаба Даниил Маркелов получил десять суток ареста, сотрудница штаба Елена Носковец – восемь суток.
В субботу в центре Новосибирска состоялось несанкционированное властями шествие и митинг оппозиции на площади Ленина, сотрудники полиции проводили одиночные задержания активистов мероприятия. Собравшихся неоднократно информировали через громкоговорители о том, что их мероприятие незаконно, и просили разойтись. В пресс-службе ГУМВД по Новосибирской области РИА Новости не смогли уточнить численность акции и количество задержанных.
Ранее штаб оппозиционера Алексея Навального в Новосибирске заявил о планах провести в центре города в субботу 23 января шествие и митинг в его поддержку. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал журналистам, что заявок на проведение 23 января в городе каких-либо массовых мероприятий в мэрию не поступало. В связи с этим любые массовые мероприятия или акции в этот день будут считаться незаконными, отметил он.
ГУМВД по Новосибирской области предупредило жителей региона об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января, призывы к которым были в соцсетях. В главке отмечали, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие и любые "провокационные действия" со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку, немедленно пресекаться, а нарушители привлекаться к ответственности.