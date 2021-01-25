В Хабаровске оштрафовали координатора штаба Навального
ХАБАРОВСК, 25 янв — РИА Новости. Координатор хабаровского штаба Алексея Навального Алексей Ворсин оштрафован на 150 тысяч рублей за призывы к проведению несогласованных акций, сообщили РИА Новости в Центральной районном суде Хабаровска.
"Алексею Ворсину присужден штраф в размере 150 тысяч рублей за повторное правонарушение по части 8 статьи 20.2 КоАП. Материал составлен был 21 января. За призывы в интернете к проведению несогласованной акции", - сказала представительница суда.
Вчера, 19:20Навального в СИЗО посетит офтальмолог
Ворсин был задержан утром 23 января до начала митинга в Хабаровске. Центральный и Железнодорожный районные суды Хабаровска ранее сообщали РИА Новости, что за участие в несогласованных акциях рассматривается 35 материалов в отношении нарушителей, среди которых есть и депутат Законодательной думы Хабаровского края от КПРФ Максим Кукушкин. Ему также грозит штраф по аналогичной статье от 150 до 300 тысяч рублей или арест до 30 суток.
Как сообщала мэрия на официальном сайте, в несанкционированной массовой субботней акции на площади Ленина у центрального фонтана в Хабаровске собрались около 250 человек. Протестные митинги прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".