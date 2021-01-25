https://ria.ru/20210125/schetchiki-1594417776.html

"Ъ": около миллиона умных счетчиков в России могут оказаться вне закона

"Ъ": около миллиона умных счетчиков в России могут оказаться вне закона

В МТС, "Вымпелкоме", "Мегафоне" и Tele2 предупредили о потенциально сложной ситуации вокруг умных счетчиков. Об этом пишет газета "Коммерсант". РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T08:58

2021-01-25T08:58

2021-01-25T11:34

вымпелком

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

мегафон

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мтс

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155732/81/1557328124_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f86e6efbf180771dd7308b3061d75e1e.jpg

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В МТС, "Вымпелкоме", "Мегафоне" и Tele2 предупредили о потенциально сложной ситуации вокруг умных счетчиков. Об этом пишет газета "Коммерсант".Проблема заключается в том, что зарубежный стандарт передачи данных в приборах учета NB-IoT не вошел в утвержденный в конце декабря перечень допустимых. Об этом говорится в письме операторов связи на имя замглавы Минцифры Олега Иванова.Сейчас единственным протоколом передачи данных в счетчиках является российский NB-Fi. Крупные операторы связи используют иностранный стандарт. У "Вымпелкома" есть сети этого формата в Центральном и Уральском федеральном округах.В компании отметили, что из-за перечня только в центральной части страны вне закона могут оказаться около миллиона счетчиков. Их замена может повысить цены на электроэнергию.В "Ростелекоме" заявили, что из-за ограничений потребуется пересмотр ряда проектов, а МТС запустила сеть на NB-IoT не менее чем в 70 регионах страны."Мегафон" реализовал два проекта на федеральном уровне, а у Tele2 есть несколько проектов для заказчиков из ЖКХ.Как пояснили в Минцифры, перечень включает стандарты, которые рекомендовали Минэнерго и ФСБ, а также принятые Росстандартом. При этом в ведомстве отметили рекомендательный характер перечня, однако операторы уверены в его обязательности.Газета напомнила, что стандарт NB-Fi основан на разработанной "Вавиотом" отечественной технологии. Он был утвержден Росстандартом в 2019 году. Операторы утверждают, что он не так безопасен, как иностранные аналоги. NB-IoT был утвержден Росстандартом в сентябре прошлого года. Как напомнил "Эр-Телеком", также готовится к утверждению второй стандарт LoRaWAN — его тоже нет в перечне.Ситуация с перечнем, как считают операторы, может ограничить конкуренцию на рынке. В ФАС отметили, что вопрос нужно изучить.В России принят закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, частью которых стали умные счетчики — они способны передавать показания электроэнергии удаленно, а также различные датчики, которые контролируют работу энергосетей.С 1 июля компании будут устанавливать и обычные счетчики, но могут по своему усмотрению монтировать и интеллектуальные, а с 1 января 2022 года будет возможна установка только интеллектуальных приборов учета.

https://realty.ria.ru/20200102/1562867523.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201231/schetchik-1591682388.html

https://realty.ria.ru/20201027/schetchiki-1581755600.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вымпелком, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), мегафон, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мтс, экономика