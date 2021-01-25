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"Ъ": около миллиона умных счетчиков в России могут оказаться вне закона
"Ъ": около миллиона умных счетчиков в России могут оказаться вне закона
В МТС, "Вымпелкоме", "Мегафоне" и Tele2 предупредили о потенциально сложной ситуации вокруг умных счетчиков. Об этом пишет газета "Коммерсант". РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T08:58
2021-01-25T11:34
вымпелком
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
мегафон
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мтс
экономика
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В МТС, "Вымпелкоме", "Мегафоне" и Tele2 предупредили о потенциально сложной ситуации вокруг умных счетчиков. Об этом пишет газета "Коммерсант".Проблема заключается в том, что зарубежный стандарт передачи данных в приборах учета NB-IoT не вошел в утвержденный в конце декабря перечень допустимых. Об этом говорится в письме операторов связи на имя замглавы Минцифры Олега Иванова.Сейчас единственным протоколом передачи данных в счетчиках является российский NB-Fi. Крупные операторы связи используют иностранный стандарт. У "Вымпелкома" есть сети этого формата в Центральном и Уральском федеральном округах.В компании отметили, что из-за перечня только в центральной части страны вне закона могут оказаться около миллиона счетчиков. Их замена может повысить цены на электроэнергию.В "Ростелекоме" заявили, что из-за ограничений потребуется пересмотр ряда проектов, а МТС запустила сеть на NB-IoT не менее чем в 70 регионах страны."Мегафон" реализовал два проекта на федеральном уровне, а у Tele2 есть несколько проектов для заказчиков из ЖКХ.Как пояснили в Минцифры, перечень включает стандарты, которые рекомендовали Минэнерго и ФСБ, а также принятые Росстандартом. При этом в ведомстве отметили рекомендательный характер перечня, однако операторы уверены в его обязательности.Газета напомнила, что стандарт NB-Fi основан на разработанной "Вавиотом" отечественной технологии. Он был утвержден Росстандартом в 2019 году. Операторы утверждают, что он не так безопасен, как иностранные аналоги. NB-IoT был утвержден Росстандартом в сентябре прошлого года. Как напомнил "Эр-Телеком", также готовится к утверждению второй стандарт LoRaWAN — его тоже нет в перечне.Ситуация с перечнем, как считают операторы, может ограничить конкуренцию на рынке. В ФАС отметили, что вопрос нужно изучить.В России принят закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, частью которых стали умные счетчики — они способны передавать показания электроэнергии удаленно, а также различные датчики, которые контролируют работу энергосетей.С 1 июля компании будут устанавливать и обычные счетчики, но могут по своему усмотрению монтировать и интеллектуальные, а с 1 января 2022 года будет возможна установка только интеллектуальных приборов учета.
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вымпелком, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), мегафон, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мтс, экономика

"Ъ": около миллиона умных счетчиков в России могут оказаться вне закона

08:58 25.01.2021 (обновлено: 11:34 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовУмные счетчики
Умные счетчики - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В МТС, "Вымпелкоме", "Мегафоне" и Tele2 предупредили о потенциально сложной ситуации вокруг умных счетчиков. Об этом пишет газета "Коммерсант".
Проблема заключается в том, что зарубежный стандарт передачи данных в приборах учета NB-IoT не вошел в утвержденный в конце декабря перечень допустимых. Об этом говорится в письме операторов связи на имя замглавы Минцифры Олега Иванова.
Сейчас единственным протоколом передачи данных в счетчиках является российский NB-Fi. Крупные операторы связи используют иностранный стандарт. У "Вымпелкома" есть сети этого формата в Центральном и Уральском федеральном округах.
В компании отметили, что из-за перечня только в центральной части страны вне закона могут оказаться около миллиона счетчиков. Их замена может повысить цены на электроэнергию.
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В "Ростелекоме" заявили, что из-за ограничений потребуется пересмотр ряда проектов, а МТС запустила сеть на NB-IoT не менее чем в 70 регионах страны.
"Мегафон" реализовал два проекта на федеральном уровне, а у Tele2 есть несколько проектов для заказчиков из ЖКХ.
Как пояснили в Минцифры, перечень включает стандарты, которые рекомендовали Минэнерго и ФСБ, а также принятые Росстандартом.
При этом в ведомстве отметили рекомендательный характер перечня, однако операторы уверены в его обязательности.
Газета напомнила, что стандарт NB-Fi основан на разработанной "Вавиотом" отечественной технологии. Он был утвержден Росстандартом в 2019 году.
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Операторы утверждают, что он не так безопасен, как иностранные аналоги. NB-IoT был утвержден Росстандартом в сентябре прошлого года. Как напомнил "Эр-Телеком", также готовится к утверждению второй стандарт LoRaWAN — его тоже нет в перечне.
Ситуация с перечнем, как считают операторы, может ограничить конкуренцию на рынке. В ФАС отметили, что вопрос нужно изучить.
В России принят закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, частью которых стали умные счетчики — они способны передавать показания электроэнергии удаленно, а также различные датчики, которые контролируют работу энергосетей.
С 1 июля компании будут устанавливать и обычные счетчики, но могут по своему усмотрению монтировать и интеллектуальные, а с 1 января 2022 года будет возможна установка только интеллектуальных приборов учета.
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