https://ria.ru/20210125/schaste-1594429280.html

Россияне рассказали, сколько денег в месяц им нужно для счастья

Россияне рассказали, сколько денег в месяц им нужно для счастья

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди россиян и выяснил, сколько, по их мнению, нужно получать в месяц для счастья. Об этом сообщает RT. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T10:40

2021-01-25T10:40

2021-01-25T11:54

россия

superjob

москва

челябинск

ульяновск

хабаровск

общество

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди россиян и выяснил, сколько, по их мнению, нужно получать в месяц для счастья. Об этом сообщает RT.Среднестатистическому жителю страны требуется 166 тысяч рублей. При этом мужчинам нужно на 28 процентов больше, чем женщинам: 187 тысяч рублей и 146 тысяч рублей, соответственно.Самые большие запросы у москвичей — 220 тысяч рублей в месяц. Далее идут жители Владивостока — 200 тысяч рублей и Ростова-на-Дону — 190 тысяч рублей.Петербуржцу для счастья нужно 176 тысяч рублей, а челябинцу — 175 тысяч рублей. В Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге, Хабаровске, Саратове жители назвали сумму в 170 тысяч рублей. Респонденты из Кирова — в 132 тысячи, а из Оренбурга — 124 тысячи.Жителям Пензы нужно 136 тысяч, а Ульяновска и Барнаула — по 138 тысяч рублей.В исследовании приняли участие 22 тысячи человек из всех округов России.

https://ria.ru/20210119/pensiya-1593608934.html

россия

москва

челябинск

ульяновск

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, superjob, москва, челябинск, ульяновск, хабаровск, общество