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Россияне рассказали, сколько денег в месяц им нужно для счастья
Россияне рассказали, сколько денег в месяц им нужно для счастья
Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди россиян и выяснил, сколько, по их мнению, нужно получать в месяц для счастья. Об этом сообщает RT. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T10:40
2021-01-25T11:54
россия
superjob
москва
челябинск
ульяновск
хабаровск
общество
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди россиян и выяснил, сколько, по их мнению, нужно получать в месяц для счастья. Об этом сообщает RT.Среднестатистическому жителю страны требуется 166 тысяч рублей. При этом мужчинам нужно на 28 процентов больше, чем женщинам: 187 тысяч рублей и 146 тысяч рублей, соответственно.Самые большие запросы у москвичей — 220 тысяч рублей в месяц. Далее идут жители Владивостока — 200 тысяч рублей и Ростова-на-Дону — 190 тысяч рублей.Петербуржцу для счастья нужно 176 тысяч рублей, а челябинцу — 175 тысяч рублей. В Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге, Хабаровске, Саратове жители назвали сумму в 170 тысяч рублей. Респонденты из Кирова — в 132 тысячи, а из Оренбурга — 124 тысячи.Жителям Пензы нужно 136 тысяч, а Ульяновска и Барнаула — по 138 тысяч рублей.В исследовании приняли участие 22 тысячи человек из всех округов России.
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россия
москва
челябинск
ульяновск
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россия, superjob, москва, челябинск, ульяновск, хабаровск, общество

Россияне рассказали, сколько денег в месяц им нужно для счастья

10:40 25.01.2021 (обновлено: 11:54 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди россиян и выяснил, сколько, по их мнению, нужно получать в месяц для счастья. Об этом сообщает RT.
Среднестатистическому жителю страны требуется 166 тысяч рублей. При этом мужчинам нужно на 28 процентов больше, чем женщинам: 187 тысяч рублей и 146 тысяч рублей, соответственно.
Самые большие запросы у москвичей — 220 тысяч рублей в месяц. Далее идут жители Владивостока — 200 тысяч рублей и Ростова-на-Дону — 190 тысяч рублей.
Петербуржцу для счастья нужно 176 тысяч рублей, а челябинцу — 175 тысяч рублей.
В Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге, Хабаровске, Саратове жители назвали сумму в 170 тысяч рублей. Респонденты из Кирова — в 132 тысячи, а из Оренбурга — 124 тысячи.
Жителям Пензы нужно 136 тысяч, а Ульяновска и Барнаула — по 138 тысяч рублей.
В исследовании приняли участие 22 тысячи человек из всех округов России.
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