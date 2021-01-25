https://ria.ru/20210125/putin-1594485460.html
"Скучно, девочки". Путин назвал "расследование" Навального монтажом
"Скучно, девочки". Путин назвал "расследование" Навального монтажом
Президент РФ Владимир Путин назвал "расследование" Алексея Навального монтажом и компиляцией. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T14:58
2021-01-25T14:58
2021-01-25T15:58
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геленджик
алексей навальный
владимир путин
политика
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ЗАВИДОВО (Тверская обл.), 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал "расследование" Алексея Навального монтажом и компиляцией.Путин в понедельник провел встречу с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества. Во время встречи студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университет Даниил Чемезов задал Путину вопрос об опубликованном на видеоплатформе YouTube фильме о том, что у президента якобы имеется дворец в Геленджике. Студент спросил Путина, правда ли это.
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РИА Новости
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"Скучно, девочки": Путин о ролике про дворец
Владимир Путин провел онлайн встречу со студентами и ответил на вопрос о фильме про дворец
2021-01-25T14:58
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PT1M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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видео, youtube, геленджик, алексей навальный, владимир путин, политика