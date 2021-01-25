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"Скучно, девочки". Путин назвал "расследование" Навального монтажом
"Скучно, девочки". Путин назвал "расследование" Навального монтажом
Президент РФ Владимир Путин назвал "расследование" Алексея Навального монтажом и компиляцией. РИА Новости, 25.01.2021
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ЗАВИДОВО (Тверская обл.), 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал "расследование" Алексея Навального монтажом и компиляцией.Путин в понедельник провел встречу с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества. Во время встречи студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университет Даниил Чемезов задал Путину вопрос об опубликованном на видеоплатформе YouTube фильме о том, что у президента якобы имеется дворец в Геленджике. Студент спросил Путина, правда ли это.
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"Скучно, девочки": Путин о ролике про дворец
Владимир Путин провел онлайн встречу со студентами и ответил на вопрос о фильме про дворец
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видео, youtube, геленджик, алексей навальный, владимир путин, политика
"Скучно, девочки". Путин назвал "расследование" Навального монтажом
ЗАВИДОВО (Тверская обл.), 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал "расследование" Алексея Навального монтажом и компиляцией.
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"Скучно, девочки". Путин назвал "расследование" Навального монтажом

14:58 25.01.2021 (обновлено: 15:58 25.01.2021)
 
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ЗАВИДОВО (Тверская обл.), 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал "расследование" Алексея Навального монтажом и компиляцией.
Путин в понедельник провел встречу с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества. Во время встречи студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университет Даниил Чемезов задал Путину вопрос об опубликованном на видеоплатформе YouTube фильме о том, что у президента якобы имеется дворец в Геленджике. Студент спросил Путина, правда ли это.
"Ну вот разместили мою фотографию плавания стилем баттерфляй. Я так корявенько, но иногда люблю так поплавать. В каком-то бассейне, где я никогда не был. И не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну, в таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: скучно, девочки. Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще", - ответил Путин.
 
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