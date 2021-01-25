https://ria.ru/20210125/putin-1594485095.html
Путин прокомментировал "расследование Навального про его дворец"
Путин прокомментировал "расследование Навального про его дворец"
Владимир Путин на онлайн-встрече с российскими студентами сообщил, что не смотрел "расследование" Алексея Навального про "дворец" в Геленджике, так как у него... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T14:57
2021-01-25T14:57
2021-01-25T16:27
алексей навальный
владимир путин
геленджик
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ЗАВИДОВО (Тверская область), 25 янв — РИА Новости. Владимир Путин на онлайн-встрече с российскими студентами сообщил, что не смотрел "расследование" Алексея Навального про "дворец" в Геленджике, так как у него нет на это времени, но пролистал видеоподборки, которые подготовили помощники.Вопрос о правдивости опубликованного на YouTube фильма задал студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университет Даниил Чемезов.Он отметил, что в фильме упоминаются его приятели, бывшие коллеги, "какие-то дальние родственники" и знакомые, но есть и люди, которых президент "просто никогда в глаза не видел".Путин указал также, что когда речь идет о строительстве объектов за миллионы и миллиарды, должны остаться "хоть какие-то следы": финансовые проводки, оформление земельных участков, нотариальные заверения.По словам главы государства, "эта информация муссируется на протяжении более чем десяти лет", а сейчас это все скомпоновали и "решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан".
https://ria.ru/20210122/navalnyy-1594141072.html
https://ria.ru/20210124/dvorets-1594362389.html
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алексей навальный, владимир путин, геленджик
ЗАВИДОВО (Тверская область), 25 янв — РИА Новости. Владимир Путин
на онлайн-встрече с российскими студентами сообщил, что не смотрел "расследование" Алексея Навального
про "дворец" в Геленджике
, так как у него нет на это времени, но пролистал видеоподборки, которые подготовили помощники.
Вопрос о правдивости опубликованного на YouTube фильма задал студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университет Даниил Чемезов.
"Сразу хочу ответить на ваш вопрос. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда", — сказал Путин.
Он отметил, что в фильме упоминаются его приятели, бывшие коллеги, "какие-то дальние родственники" и знакомые, но есть и люди, которых президент "просто никогда в глаза не видел".
Путин указал также, что когда речь идет о строительстве объектов за миллионы и миллиарды, должны остаться "хоть какие-то следы": финансовые проводки, оформление земельных участков, нотариальные заверения.
По словам главы государства, "эта информация муссируется на протяжении более чем десяти лет", а сейчас это все скомпоновали и "решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан".
"Ну вот разместили мою фотографию плавания стилем баттерфляй. Я так корявенько, но иногда люблю так поплавать. В каком-то бассейне, где я никогда не был. И не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну в таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: скучно, девочки. Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще", — заключил Путин.