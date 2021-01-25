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Путин прокомментировал "расследование Навального про его дворец"
Путин прокомментировал "расследование Навального про его дворец"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Алексея Навального про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки,... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T14:53
2021-01-25T14:53
2021-01-25T15:07
геленджик
алексей навальный
владимир путин
политика
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ЗАВИДОВО (Тверская область), 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Алексея Навального про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники.Путин в понедельник провел встречу с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества. Во время встречи студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университет Даниил Чемезов задал президенту вопрос об опубликованном на YouTube фильме о том, что у президента якобы есть дворец в Геленджике. Студент спросил Путина, правда ли это.Владимир Путин заявил, что ничего из собственности из "расследования" Алексея Навального не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам."Сразу хочу ответить на ваш вопрос. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда", - ответил Путин.
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геленджик, алексей навальный, владимир путин, политика
ЗАВИДОВО (Тверская область), 25 янв - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
заявил, что не смотрел фильм Алексея Навального
про "дворец" в Геленджике
, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники.
Путин в понедельник провел встречу с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества. Во время встречи студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университет Даниил Чемезов задал президенту вопрос об опубликованном на YouTube фильме о том, что у президента якобы есть дворец в Геленджике. Студент спросил Путина, правда ли это.
"Смотрите. Я не смотрел этого фильма просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли", - ответил Путин.
Владимир Путин заявил, что ничего из собственности из "расследования" Алексея Навального не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.
"Сразу хочу ответить на ваш вопрос. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда", - ответил Путин.