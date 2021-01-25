https://ria.ru/20210125/putin-1594483963.html

Путин прокомментировал "расследование Навального про его дворец"

Путин прокомментировал "расследование Навального про его дворец"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Алексея Навального про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки,... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T14:53

2021-01-25T14:53

2021-01-25T15:07

геленджик

алексей навальный

владимир путин

политика

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ЗАВИДОВО (Тверская область), 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Алексея Навального про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники.Путин в понедельник провел встречу с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества. Во время встречи студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университет Даниил Чемезов задал президенту вопрос об опубликованном на YouTube фильме о том, что у президента якобы есть дворец в Геленджике. Студент спросил Путина, правда ли это.Владимир Путин заявил, что ничего из собственности из "расследования" Алексея Навального не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам."Сразу хочу ответить на ваш вопрос. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда", - ответил Путин.

геленджик

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геленджик, алексей навальный, владимир путин, политика