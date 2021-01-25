Путин назвал преимущества ЕГЭ
14:30 25.01.2021 (обновлено: 14:55 25.01.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с главой "Газпрома" А. Миллером
ЗАВИДОВО (Тверская область), 25 янв - РИА Новости. Система ЕГЭ вызывает справедливую критику, но у нее есть и плюсы, в том числе, вызванный ею рост числа случаев поступления в ведущие вузы РФ абитуриентов из регионов, отметил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.
Глава государства отметил, что одной из серьезных проблем остается обеспеченность студентов общежитиями, и она стала острее в последние годы из-за системы ЕГЭ, "которая вызывает подчас очень справедливую критику со стороны тех, кто не приемлет такую форму выявления знаний при поступлении в высшие учебные заведения".
"Там критика действительно справедливая, и система ЕГЭ, как вы знаете, модернизируется, во многих вузах эта система уже является смешанной – проверяются знания на олимпиадах, собеседованиях и так далее. Но я к чему это говорю – к тому, что есть и плюсы. Плюсы заключается в том, что ребята и девушки с периферии в большем количестве стали поступать в ведущие вузы страны, не только в Петербурге и Москве, но и на других территориях России", - добавил Путин.