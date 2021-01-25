https://ria.ru/20210125/putin-1594478295.html

Путин назвал преимущества ЕГЭ

Путин назвал преимущества ЕГЭ

Система ЕГЭ вызывает справедливую критику, но у нее есть и плюсы, в том числе, вызванный ею рост числа случаев поступления в ведущие вузы РФ абитуриентов из... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T14:30

2021-01-25T14:30

2021-01-25T14:55

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ЗАВИДОВО (Тверская область), 25 янв - РИА Новости. Система ЕГЭ вызывает справедливую критику, но у нее есть и плюсы, в том числе, вызванный ею рост числа случаев поступления в ведущие вузы РФ абитуриентов из регионов, отметил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.Глава государства отметил, что одной из серьезных проблем остается обеспеченность студентов общежитиями, и она стала острее в последние годы из-за системы ЕГЭ, "которая вызывает подчас очень справедливую критику со стороны тех, кто не приемлет такую форму выявления знаний при поступлении в высшие учебные заведения".

https://ria.ru/20210112/ekzameny-1592721130.html

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