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Путин назвал преимущества ЕГЭ
Путин назвал преимущества ЕГЭ
Система ЕГЭ вызывает справедливую критику, но у нее есть и плюсы, в том числе, вызванный ею рост числа случаев поступления в ведущие вузы РФ абитуриентов из... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T14:30
2021-01-25T14:55
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ЗАВИДОВО (Тверская область), 25 янв - РИА Новости. Система ЕГЭ вызывает справедливую критику, но у нее есть и плюсы, в том числе, вызванный ею рост числа случаев поступления в ведущие вузы РФ абитуриентов из регионов, отметил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.Глава государства отметил, что одной из серьезных проблем остается обеспеченность студентов общежитиями, и она стала острее в последние годы из-за системы ЕГЭ, "которая вызывает подчас очень справедливую критику со стороны тех, кто не приемлет такую форму выявления знаний при поступлении в высшие учебные заведения".
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социальный навигатор, сн_образование, россия, владимир путин, общество

Путин назвал преимущества ЕГЭ

14:30 25.01.2021 (обновлено: 14:55 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с главой "Газпрома" А. Миллером
Президент РФ В. Путин провел встречу с главой Газпрома А. Миллером - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ЗАВИДОВО (Тверская область), 25 янв - РИА Новости. Система ЕГЭ вызывает справедливую критику, но у нее есть и плюсы, в том числе, вызванный ею рост числа случаев поступления в ведущие вузы РФ абитуриентов из регионов, отметил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.
Глава государства отметил, что одной из серьезных проблем остается обеспеченность студентов общежитиями, и она стала острее в последние годы из-за системы ЕГЭ, "которая вызывает подчас очень справедливую критику со стороны тех, кто не приемлет такую форму выявления знаний при поступлении в высшие учебные заведения".
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"Там критика действительно справедливая, и система ЕГЭ, как вы знаете, модернизируется, во многих вузах эта система уже является смешанной – проверяются знания на олимпиадах, собеседованиях и так далее. Но я к чему это говорю – к тому, что есть и плюсы. Плюсы заключается в том, что ребята и девушки с периферии в большем количестве стали поступать в ведущие вузы страны, не только в Петербурге и Москве, но и на других территориях России", - добавил Путин.

 
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