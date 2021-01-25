https://ria.ru/20210125/protesty-1594453104.html

В США вспыхнули протесты после того, как полицейский протаранил толпу

В США вспыхнули протесты после того, как полицейский протаранил толпу

Протесты против действий полиции вспыхнули в американском городе Такома, штат Вашингтон, после инцидента с полицейским, протаранившем на автомобиле толпу... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T12:37

2021-01-25T12:37

2021-01-25T14:56

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Протесты против действий полиции вспыхнули в американском городе Такома, штат Вашингтон, после инцидента с полицейским, протаранившем на автомобиле толпу стритрейсеров, сообщает газета Seattle Times.Как сообщалось, в субботу вечером полицейский на внедорожнике въехал в толпу участников уличных гонок, которые обступили патрульный автомобиль и не давали проехать, одного из них сотрудник переехал, пытаясь вырваться в безопасное место. Инцидент попал на видео очевидцев и начал распространяться в социальных сетях. Всего с места происшествия были госпитализированы двое пострадавших, один из них был выписан в воскресенье утром.По данным издания, в воскресенье вечером в центре города собрались по меньшей мере 200 протестующих. Некоторые из участников акции по мере движения толпы начали бить окна в зданиях и рисовать на стенах граффити. Многие несли плакаты с призывом сократить бюджет полиции."Мы хотим, чтобы офицер действительно был уволен и ему были предъявлены обвинения", — приводит издание слова одного из участников протеста.Позднее демонстранты под лозунги движения Black Lives Matter (BLM) начали блокировать движение на проезжих частях и подожгли мусорный контейнер. Как сообщает издание, у одного из протестующих была замечена винтовка."Демонстрация прекращена, дороги свободны. Сведения о пострадавших не поступали", — говорится в сообщении в твиттере полиции города, опубликованном в ночь на понедельник.Ранее власти начали расследование инцидента. В полиции сообщили, что их сотрудник на время расследования будет отстранен от службы.

https://ria.ru/20200605/1572469298.html

такома

вашингтон (штат)

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такома, вашингтон (штат), сша, в мире