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Полицейский в США протаранил толпу стритрейсеров
Полицейский в США протаранил толпу стритрейсеров
Полицейский в США протаранил на внедорожнике толпу участников уличных гонок, которые обступили патрульный автомобиль и не давали проехать, одного из них... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T13:11
2021-01-24T13:11
2021-01-24T20:47
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Полицейский в США протаранил на внедорожнике толпу участников уличных гонок, которые обступили патрульный автомобиль и не давали проехать, одного из них сотрудник переехал, пытаясь вырваться в безопасное место, сообщил Fox News со ссылкой на полицию.Инцидент, который попал на видео очевидцев, произошел в субботу вечером в городе Такома, штат Вашингтон. Полиция получила сообщения об уличных гонках, из-за которых перекресток в центре города оказался блокирован примерно сотней зрителей. Когда на место прибыла полицейская машина с включенной сиреной, ее обступила толпа, некоторые принялись бить по кузову.По заявлению правоохранителей, полицейский, "опасаясь за свою безопасность, попытался дать задний ход, но не смог этого сделать из-за толпы". Водитель в итоге поехал вперед и, как следует из видео в соцсетях, протаранил стоявших людей, повалив часть из них на проезжую часть. По одному из упавших тяжелая машина проехала колесами.Позднее полицейский остановился в безопасном месте и вызвал врачей. Пострадавшего госпитализировали, как медики оценивают его состояние, пока не известно. Начато расследование инцидента. Сотрудник полиции на время расследования будет отстранен от службы.
https://ria.ru/20210115/kapitoliy-1593127275.html
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