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Послу США заявили протест из-за поддержки незаконных акций в России
Послу США заявили протест из-за поддержки незаконных акций в России
Заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков провел разговор с американским послом в Москве Джоном Салливаном в связи с публикациями в соцсетях... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T13:57
2021-01-25T14:46
россия
алексей навальный
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сергей рябков
москва
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков провел разговор с американским послом в Москве Джоном Салливаном в связи с публикациями в соцсетях дипмиссии о незаконных акциях протеста, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире "Первого канала".Дипломат отметила, что американской стороне заявлен решительный протест из-за поддержки несогласованных митингов, которые 23 января прошли в некоторых российских городах. Россия рассматривает эти материалы, а также заявление госдепартамента США как прямое вмешательство в свои внутренние дела. Захарова подчеркнула, что Москва призывает Вашингтон соблюдать российские законы. Несогласованные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального, хотя МВД и Генпрокуратура предупреждали об ответственности организаторов. Эти мероприятия расцениваются как провокации и угроза общественному порядку.Американская дипмиссия заявляла, что следит за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах" и поддерживает "право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений", а меры российских властей якобы "направлены на подавление этих прав". В МИД, в свою очередь, отмечали, что попытки подстрекать радикальные элементы возымеют негативные последствия для двусторонних отношений. При этом когда в начале января произошли массовые беспорядки в Вашингтоне, американское посольство воздерживалось от комментариев.
https://ria.ru/20210123/otvet-1594300012.html
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россия, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, сергей рябков, москва, сша, в мире

Послу США заявили протест из-за поддержки незаконных акций в России

13:57 25.01.2021 (обновлено: 14:46 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков провел разговор с американским послом в Москве Джоном Салливаном в связи с публикациями в соцсетях дипмиссии о незаконных акциях протеста, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире "Первого канала".
Дипломат отметила, что американской стороне заявлен решительный протест из-за поддержки несогласованных митингов, которые 23 января прошли в некоторых российских городах. Россия рассматривает эти материалы, а также заявление госдепартамента США как прямое вмешательство в свои внутренние дела.
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
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Захарова подчеркнула, что Москва призывает Вашингтон соблюдать российские законы.
Несогласованные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального, хотя МВД и Генпрокуратура предупреждали об ответственности организаторов. Эти мероприятия расцениваются как провокации и угроза общественному порядку.
Американская дипмиссия заявляла, что следит за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах" и поддерживает "право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений", а меры российских властей якобы "направлены на подавление этих прав".
В МИД, в свою очередь, отмечали, что попытки подстрекать радикальные элементы возымеют негативные последствия для двусторонних отношений. При этом когда в начале января произошли массовые беспорядки в Вашингтоне, американское посольство воздерживалось от комментариев.
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РоссияАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФСергей РябковМоскваСШАВ мире
 
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