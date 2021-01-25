Послу США заявили протест из-за поддержки незаконных акций в России
13:57 25.01.2021 (обновлено: 14:46 25.01.2021)
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков провел разговор с американским послом в Москве Джоном Салливаном в связи с публикациями в соцсетях дипмиссии о незаконных акциях протеста, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире "Первого канала".
Дипломат отметила, что американской стороне заявлен решительный протест из-за поддержки несогласованных митингов, которые 23 января прошли в некоторых российских городах. Россия рассматривает эти материалы, а также заявление госдепартамента США как прямое вмешательство в свои внутренние дела.
23 января, 17:18МИД резко ответил на заявление США о незаконных акциях в России
Несогласованные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального, хотя МВД и Генпрокуратура предупреждали об ответственности организаторов. Эти мероприятия расцениваются как провокации и угроза общественному порядку.
Американская дипмиссия заявляла, что следит за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах" и поддерживает "право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений", а меры российских властей якобы "направлены на подавление этих прав".
В МИД, в свою очередь, отмечали, что попытки подстрекать радикальные элементы возымеют негативные последствия для двусторонних отношений. При этом когда в начале января произошли массовые беспорядки в Вашингтоне, американское посольство воздерживалось от комментариев.