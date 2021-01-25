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Мультфильм "Душа" возглавил российский прокат в выходные дни
Мультфильм "Душа" возглавил российский прокат в выходные дни
Мультфильм "Душа" возглавил прокат в России и СНГ в выходные дни, собрав 268,5 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T13:15
2021-01-25T13:15
2021-01-25T13:15
культура
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новости культуры
ирина горбачева
pixar
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Мультфильм "Душа" возглавил прокат в России и СНГ в выходные дни, собрав 268,5 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.Совместный мультфильм студий Walt Disney Pictures и Pixar Animation Studios о школьном учителе музыки, который всю жизнь мечтал выступать в джазовом ансамбле. Однажды по пути домой он проваливается в люк и погибает и оказывается в месте, где души людей получают таланты и способности перед тем, как отправиться на Землю. Тут учитель становится наставником юной души, которая уже много веков не хочет родиться.Второе место рейтинга занимает русское фэнтези "Последний богатырь: Корень зла" со сборами 74,2 миллиона рублей за выходные. Общие сборы фильма составляют почти два миллиарда рублей. "Последний богатырь" стал одним из самых популярных фильмов новогодних праздников. Премьера второй части фильма состоялась 1 января. В ней зрители узнают об истоках древнего зла, с которым героям пришлось столкнуться в первом фильме.На третьем месте рейтинга – отечественная драма Алексея Нужного "Огонь", в которой играют Константин Хабенский, Иван Янковский, Ирина Горбачева и другие. Картина за минувший уикенд заработала свыше 57 миллионов рублей.Четвертую позицию заняла картина Пэтти Дженкинс "Чудо-женщина: 1984", собравшая более 45 миллионов рублей. Пятерку замыкает российская комедия "День города", собравшая за минувшие выходные 40 миллионов рублей.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кино и сериалы, новости культуры, ирина горбачева, pixar, константин хабенский
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
Мультфильм "Душа" возглавил прокат в России и СНГ в выходные дни, собрав 268,5 миллиона рублей, сообщил
портал kinobusiness.com.
Совместный мультфильм студий Walt Disney Pictures и Pixar Animation Studios о школьном учителе музыки, который всю жизнь мечтал выступать в джазовом ансамбле. Однажды по пути домой он проваливается в люк и погибает и оказывается в месте, где души людей получают таланты и способности перед тем, как отправиться на Землю. Тут учитель становится наставником юной души, которая уже много веков не хочет родиться.
Второе место рейтинга занимает русское фэнтези "Последний богатырь: Корень зла" со сборами 74,2 миллиона рублей за выходные. Общие сборы фильма составляют почти два миллиарда рублей. "Последний богатырь" стал одним из самых популярных фильмов новогодних праздников. Премьера второй части фильма состоялась 1 января. В ней зрители узнают об истоках древнего зла, с которым героям пришлось столкнуться в первом фильме.
На третьем месте рейтинга – отечественная драма Алексея Нужного "Огонь", в которой играют Константин Хабенский, Иван Янковский, Ирина Горбачева и другие. Картина за минувший уикенд заработала свыше 57 миллионов рублей.
Четвертую позицию заняла картина Пэтти Дженкинс "Чудо-женщина: 1984", собравшая более 45 миллионов рублей. Пятерку замыкает российская комедия "День города", собравшая за минувшие выходные 40 миллионов рублей.