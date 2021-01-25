В Петербурге откроют два государственных приюта для животных

"Петербург - единственный российский регион, где принята Декларация обращения с животными. У петербуржцев сегодня живут около миллиона кошек и 250 тысяч собак. В городе есть и безнадзорные животные, которые живут на улице, во дворах и подвалах. По подсчетам специалистов, их примерно пять тысяч. Многолетняя практика показывает, что полностью избавиться от бродячих животных невозможно. Но и бросать их нельзя", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.