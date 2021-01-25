Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20210125/priyut-1594543368.html
В Петербурге откроют два государственных приюта для животных
В Петербурге откроют два государственных приюта для животных
Два государственных приюта для животных планируют открыть в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T19:53
2021-01-25T19:53
хорошие новости
россия
александр беглов
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593973981_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4518c14e88e82752c52439869653f3f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Два государственных приюта для животных планируют открыть в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Губернатор Петербурга Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства поручил проработать вопрос о создании двух государственных приютов для бездомных животных.В настоящее время в северной столице работают 16 негосударственных приютов, в которых содержатся 1700 собак и 2000 кошек. Они созданы частными лицами и благотворительными фондами. Городские власти на конкурсной основе выделяют приютам средства на оплату коммунальных услуг.
https://ria.ru/20210125/led-1594504425.html
https://ria.ru/20210125/pozhar-1594452673.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593973981_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_39b1dcc1d8fdcd9d93396e12d633fb8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр беглов, санкт-петербург, общество

В Петербурге откроют два государственных приюта для животных

19:53 25.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСобаки гуляют на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково
Собаки гуляют на территории приюта для бездомных животных Зоорассвет в Кусково - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Два государственных приюта для животных планируют открыть в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Губернатор Петербурга Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства поручил проработать вопрос о создании двух государственных приютов для бездомных животных.
Сотрудники МЧС спасли провалившуюся под лед косулю, Белгород - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
Вчера, 16:30Хорошие новости
В Белгороде сотрудники МЧС спасли провалившуюся под лед косулю

"Петербург - единственный российский регион, где принята Декларация обращения с животными. У петербуржцев сегодня живут около миллиона кошек и 250 тысяч собак. В городе есть и безнадзорные животные, которые живут на улице, во дворах и подвалах. По подсчетам специалистов, их примерно пять тысяч. Многолетняя практика показывает, что полностью избавиться от бродячих животных невозможно. Но и бросать их нельзя", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

В настоящее время в северной столице работают 16 негосударственных приютов, в которых содержатся 1700 собак и 2000 кошек. Они созданы частными лицами и благотворительными фондами. Городские власти на конкурсной основе выделяют приютам средства на оплату коммунальных услуг.

"Усилий существующих приютов пока недостаточно. Серьезную поддержку могут оказать государственные приюты, где будут созданы необходимые условия содержания животных", - говорится в сообщении.

На месте пожара в квартире на Московском шоссе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
Вчера, 12:36Хорошие новости
В Петербурге из горящей квартиры спасли пять кошек
 
Хорошие новостиРоссияАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:24Эксперт назвал способы защитить персональные данные
06:16Эксперты назвали самые популярные у россиян услуги в период пандемии
05:55ВВС США отследили Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски
05:47Сосед погибшего комика Шаляпина рассказал о трагедии
04:20Малышева назвала людей с "миллионным" риском смерти без вакцины
04:02МИД Словакии рассказал об осторожном подходе ЕС к санкциям против России
03:56Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 вдвое в апреле
03:39Источники сообщили о переносе космического пуска с Восточного
03:39Врач назвал главную опасность курения кальяна
03:35Генсек ООН рассказал о неонацистах эпохи COVID-19
03:33Эпидемиолог оценил опасность вакцины для бессимптомных носителей COVID-19
03:32Эксперт: в большинстве регионов России угасает распространение COVID-19
03:23Число задержанных в ходе беспорядков в Нидерландах превысило 150 человек
03:18Демократы внесли в сенат резолюцию об импичменте Трампу
03:15Разработчик "Новичка" планирует выпустить лекарство от COVID-19
03:13Эксперт назвал самые частые ошибки держателей банковских карт
02:40Байдена поддерживают свыше 60 процентов американцев, показал опрос
02:30Названа польза послеобеденного сна
02:12Финансист предположил, когда ожидать подвоха от доллара
02:10Врач рассказала о связи COVID-19 и болезни глаз
Лента новостейМолния