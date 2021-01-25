В Петербурге откроют два государственных приюта для животных
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСобаки гуляют на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Два государственных приюта для животных планируют открыть в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Губернатор Петербурга Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства поручил проработать вопрос о создании двух государственных приютов для бездомных животных.
"Петербург - единственный российский регион, где принята Декларация обращения с животными. У петербуржцев сегодня живут около миллиона кошек и 250 тысяч собак. В городе есть и безнадзорные животные, которые живут на улице, во дворах и подвалах. По подсчетам специалистов, их примерно пять тысяч. Многолетняя практика показывает, что полностью избавиться от бродячих животных невозможно. Но и бросать их нельзя", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
В настоящее время в северной столице работают 16 негосударственных приютов, в которых содержатся 1700 собак и 2000 кошек. Они созданы частными лицами и благотворительными фондами. Городские власти на конкурсной основе выделяют приютам средства на оплату коммунальных услуг.
"Усилий существующих приютов пока недостаточно. Серьезную поддержку могут оказать государственные приюты, где будут созданы необходимые условия содержания животных", - говорится в сообщении.