https://ria.ru/20210125/prigovor-1594497948.html
В Липецке организаторы акции 23 января получили по десять суток ареста
В Липецке организаторы акции 23 января получили по десять суток ареста
Советский районный суд Липецка вынес семь решений за участие и организацию несанкционированной акции 23 января, сообщил РИА Новости представитель управления... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T16:02
2021-01-25T16:02
2021-01-25T16:02
алексей навальный
липецк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
ВОРОНЕЖ, 25 янв - РИА Новости. Советский районный суд Липецка вынес семь решений за участие и организацию несанкционированной акции 23 января, сообщил РИА Новости представитель управления судебного департамента региона."Советский районный суд Липецка рассмотрел семь административных дел. Два лица были подвергнуты административному аресту сроком на 10 суток, на пять лиц наложен административный штраф", - сказал собеседник агентства.По его словам, административный арест получили организаторы мероприятия.Кроме того, следственное управление СК РФ по Липецкой области возбудило уголовное дело в отношении 25-летнего участника акции, который, по данным СК, распылил газовый баллончик в правоохранителей, находившихся при исполнении должностных обязанностей.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html
липецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста
Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел.
2021-01-25T16:02
true
PT1M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей навальный, липецк, происшествия