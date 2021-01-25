https://ria.ru/20210125/prigovor-1594497948.html

В Липецке организаторы акции 23 января получили по десять суток ареста

В Липецке организаторы акции 23 января получили по десять суток ареста

Советский районный суд Липецка вынес семь решений за участие и организацию несанкционированной акции 23 января, сообщил РИА Новости представитель управления... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T16:02

2021-01-25T16:02

2021-01-25T16:02

алексей навальный

липецк

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 25 янв - РИА Новости. Советский районный суд Липецка вынес семь решений за участие и организацию несанкционированной акции 23 января, сообщил РИА Новости представитель управления судебного департамента региона."Советский районный суд Липецка рассмотрел семь административных дел. Два лица были подвергнуты административному аресту сроком на 10 суток, на пять лиц наложен административный штраф", - сказал собеседник агентства.По его словам, административный арест получили организаторы мероприятия.Кроме того, следственное управление СК РФ по Липецкой области возбудило уголовное дело в отношении 25-летнего участника акции, который, по данным СК, распылил газовый баллончик в правоохранителей, находившихся при исполнении должностных обязанностей.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

липецк

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Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел. 2021-01-25T16:02 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, липецк, происшествия