https://ria.ru/20210125/potok-1594522317.html

Премьер Мекленбурга выступила против остановки "Северного потока — 2"

Премьер Мекленбурга выступила против остановки "Северного потока — 2"

Премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания, где должен пройти "Северный поток — 2", Мануэла Швезиг заявила в эфире телепередачи... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T17:54

2021-01-25T17:54

2021-01-25T17:54

allseas

европарламент

мануэла швезиг

северный поток — 2

балтийское море

сергей лавров

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593097762_0:44:2047:1195_1920x0_80_0_0_f018aeee9daa1cb22b76737439449a4a.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания, где должен пройти "Северный поток — 2", Мануэла Швезиг заявила в эфире телепередачи "Bericht aus Berlin", что критики проекта не могут использовать ситуацию с арестом оппозиционера Алексея Навального и протестными акциями в РФ для остановки его реализации.Как указала Швезиг, она полностью разделяет позицию федерального правительства ФРГ в отношении ситуации с Навальным. "Он должен быть освобожден, и совершенно ясно, что необходимы свободные демонстрации, которые должны проходить мирно", - сказала она.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.В Евросоюзе на фоне ареста Навального обсуждается вопрос введения новых санкций в отношении РФ. Так Европарламент из-за этого в четверг принял резолюцию, в которой потребовал от правительств стран Евросоюза "незамедлительно воспрепятствовать завершению проекта "Северный поток 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ в связи с его задержанием."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Прокладка продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператора проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров, и в водах Германии около 28 километров. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-Рус".

https://ria.ru/20210120/politika-1593704640.html

https://ria.ru/20201117/gazoprovod-1584883239.html

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

балтийское море

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

allseas, европарламент, мануэла швезиг, северный поток — 2, балтийское море, сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), сша, украина