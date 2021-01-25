Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210125/potok-1594522317.html
Премьер Мекленбурга выступила против остановки "Северного потока — 2"
Премьер Мекленбурга выступила против остановки "Северного потока — 2"
Премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания, где должен пройти "Северный поток — 2", Мануэла Швезиг заявила в эфире телепередачи... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T17:54
2021-01-25T17:54
allseas
европарламент
мануэла швезиг
северный поток — 2
балтийское море
сергей лавров
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593097762_0:44:2047:1195_1920x0_80_0_0_f018aeee9daa1cb22b76737439449a4a.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания, где должен пройти "Северный поток — 2", Мануэла Швезиг заявила в эфире телепередачи "Bericht aus Berlin", что критики проекта не могут использовать ситуацию с арестом оппозиционера Алексея Навального и протестными акциями в РФ для остановки его реализации.Как указала Швезиг, она полностью разделяет позицию федерального правительства ФРГ в отношении ситуации с Навальным. "Он должен быть освобожден, и совершенно ясно, что необходимы свободные демонстрации, которые должны проходить мирно", - сказала она.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.В Евросоюзе на фоне ареста Навального обсуждается вопрос введения новых санкций в отношении РФ. Так Европарламент из-за этого в четверг принял резолюцию, в которой потребовал от правительств стран Евросоюза "незамедлительно воспрепятствовать завершению проекта "Северный поток 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ в связи с его задержанием."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Прокладка продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператора проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров, и в водах Германии около 28 километров. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-Рус".
https://ria.ru/20210120/politika-1593704640.html
https://ria.ru/20201117/gazoprovod-1584883239.html
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
балтийское море
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593097762_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_6a52b61c9b021881239131f0cfc9d6be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
allseas, европарламент, мануэла швезиг, северный поток — 2, балтийское море, сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), сша, украина

Премьер Мекленбурга выступила против остановки "Северного потока — 2"

17:54 25.01.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания, где должен пройти "Северный поток — 2", Мануэла Швезиг заявила в эфире телепередачи "Bericht aus Berlin", что критики проекта не могут использовать ситуацию с арестом оппозиционера Алексея Навального и протестными акциями в РФ для остановки его реализации.
Как указала Швезиг, она полностью разделяет позицию федерального правительства ФРГ в отношении ситуации с Навальным. "Он должен быть освобожден, и совершенно ясно, что необходимы свободные демонстрации, которые должны проходить мирно", - сказала она.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 08:00
"Северный поток — 2" определит судьбу отношений Германии и США

"Но я также говорю, что те, кто с самого начала был против проекта газопровода, не могут сейчас использовать ситуацию, чтобы остановить (реализацию - ред.) проекта газопровода, потому что важно, чтобы Германия оставалась в диалоге с Россией, особенно в эти трудные времена. И подавляющее большинство в моей федеральной земле считают так же", - подчеркнула Швезиг.

Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября 2020, 08:00
Когда Россия достроит "Северный поток — 2"
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.В Евросоюзе на фоне ареста Навального обсуждается вопрос введения новых санкций в отношении РФ. Так Европарламент из-за этого в четверг принял резолюцию, в которой потребовал от правительств стран Евросоюза "незамедлительно воспрепятствовать завершению проекта "Северный поток 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ в связи с его задержанием.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Госпиталь Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября 2020, 12:58
Решит ли "Новичок" судьбу "Северного потока — 2"?
Прокладка продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператора проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров, и в водах Германии около 28 километров. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-Рус".
 
AllseasЕвропарламентМануэла ШвезигСеверный поток — 2Балтийское мореСергей ЛавровАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)СШАУкраина
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:24Эксперт назвал способы защитить персональные данные
06:16Эксперты назвали самые популярные у россиян услуги в период пандемии
05:55ВВС США отследили Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски
05:47Сосед погибшего комика Шаляпина рассказал о трагедии
04:20Малышева назвала людей с "миллионным" риском смерти без вакцины
04:02МИД Словакии рассказал об осторожном подходе ЕС к санкциям против России
03:56Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 вдвое в апреле
03:39Источники сообщили о переносе космического пуска с Восточного
03:39Врач назвал главную опасность курения кальяна
03:35Генсек ООН рассказал о неонацистах эпохи COVID-19
03:33Эпидемиолог оценил опасность вакцины для бессимптомных носителей COVID-19
03:32Эксперт: в большинстве регионов России угасает распространение COVID-19
03:23Число задержанных в ходе беспорядков в Нидерландах превысило 150 человек
03:18Демократы внесли в сенат резолюцию об импичменте Трампу
03:15Разработчик "Новичка" планирует выпустить лекарство от COVID-19
03:13Эксперт назвал самые частые ошибки держателей банковских карт
02:40Байдена поддерживают свыше 60 процентов американцев, показал опрос
02:30Названа польза послеобеденного сна
02:12Финансист предположил, когда ожидать подвоха от доллара
02:10Врач рассказала о связи COVID-19 и болезни глаз
Лента новостейМолния