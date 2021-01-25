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Пострадавшая во время незаконной акции в Петербурге хочет обратиться в СК
Пострадавшая во время незаконной акции в Петербурге хочет обратиться в СК
Пострадавшая на несогласованной акции в Санкт-Петербурге женщина, которую накануне выписали из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе после инцидента с полицейским, РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T23:39
2021-01-25T23:39
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луга
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Пострадавшая на несогласованной акции в Санкт-Петербурге женщина, которую накануне выписали из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе после инцидента с полицейским, хочется обратиться в следственный комитет, заявил РИА Новости адвокат Евгений Смирнов из правового объединения "Команда 29".По словам Смирнова, о намерении женщины обратиться в следственный комитет в объединении узнали из СМИ.Ранее сообщалось, что полиция и прокуратура проводят проверку в связи с опубликованным в соцсетях видео, на котором запечатлено происшествие с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на Площади Восстания в Петербурге, где в субботу проходила несогласованная акция. В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе ранее сообщали, что женщина, получившая травму при падении на землю, находится в реанимационном отделении. В воскресенье в комитете по здравоохранению указали, что женщина находится в удовлетворительном состоянии и готова к выписке.Позже 54-летнюю жительницу Луги, получившую травму в результате инцидента на площади Восстания "во время пресечения нарушений общественного порядка", посетил начальник Управления организации охраны общественного порядка ГУМВД России полковник полиции Сергей Музыка. От имени ГУМВД он принес извинения женщине. Он подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми. Представитель полиции пообещал разобраться в ситуации и при необходимости оказать помощь.
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луга
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста
Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел.
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гумвд, луга, санкт-петербург, происшествия

Пострадавшая во время незаконной акции в Петербурге хочет обратиться в СК

23:39 25.01.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Пострадавшая на несогласованной акции в Санкт-Петербурге женщина, которую накануне выписали из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе после инцидента с полицейским, хочется обратиться в следственный комитет, заявил РИА Новости адвокат Евгений Смирнов из правового объединения "Команда 29".
По словам Смирнова, о намерении женщины обратиться в следственный комитет в объединении узнали из СМИ.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального и сотрудники полиции на Трубной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
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"Да, общались (с женщиной - ред.), в ближайшее время согласуем план действий, и смогу прокомментировать", - сказал он.

Ранее сообщалось, что полиция и прокуратура проводят проверку в связи с опубликованным в соцсетях видео, на котором запечатлено происшествие с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на Площади Восстания в Петербурге, где в субботу проходила несогласованная акция. В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе ранее сообщали, что женщина, получившая травму при падении на землю, находится в реанимационном отделении. В воскресенье в комитете по здравоохранению указали, что женщина находится в удовлетворительном состоянии и готова к выписке.
Позже 54-летнюю жительницу Луги, получившую травму в результате инцидента на площади Восстания "во время пресечения нарушений общественного порядка", посетил начальник Управления организации охраны общественного порядка ГУМВД России полковник полиции Сергей Музыка. От имени ГУМВД он принес извинения женщине. Он подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми. Представитель полиции пообещал разобраться в ситуации и при необходимости оказать помощь.
 
ГУМВДЛугаСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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