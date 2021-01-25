Пострадавшая во время незаконной акции в Петербурге хочет обратиться в СК
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Пострадавшая на несогласованной акции в Санкт-Петербурге женщина, которую накануне выписали из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе после инцидента с полицейским, хочется обратиться в следственный комитет, заявил РИА Новости адвокат Евгений Смирнов из правового объединения "Команда 29".
По словам Смирнова, о намерении женщины обратиться в следственный комитет в объединении узнали из СМИ.
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"Да, общались (с женщиной - ред.), в ближайшее время согласуем план действий, и смогу прокомментировать", - сказал он.
Ранее сообщалось, что полиция и прокуратура проводят проверку в связи с опубликованным в соцсетях видео, на котором запечатлено происшествие с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на Площади Восстания в Петербурге, где в субботу проходила несогласованная акция. В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе ранее сообщали, что женщина, получившая травму при падении на землю, находится в реанимационном отделении. В воскресенье в комитете по здравоохранению указали, что женщина находится в удовлетворительном состоянии и готова к выписке.
Позже 54-летнюю жительницу Луги, получившую травму в результате инцидента на площади Восстания "во время пресечения нарушений общественного порядка", посетил начальник Управления организации охраны общественного порядка ГУМВД России полковник полиции Сергей Музыка. От имени ГУМВД он принес извинения женщине. Он подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми. Представитель полиции пообещал разобраться в ситуации и при необходимости оказать помощь.