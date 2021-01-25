https://ria.ru/20210125/obedinenie-1594548943.html

Миронов считает, что в перспективе эсеры объединятся с КПРФ

Миронов считает, что в перспективе эсеры объединятся с КПРФ

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что в будущем эсеры объединятся с КПРФ. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T20:43

2021-01-25T20:43

2021-01-25T20:43

сергей миронов

кпрф

справедливая россия

геннадий зюганов

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593821498_0:132:1504:978_1920x0_80_0_0_a8387c7857a15fdf24d27c52df8a5d72.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что в будущем эсеры объединятся с КПРФ."Я предлагаю это Геннадию Андреевич Зюганову давным-давно. Нужно все-таки на платформе социализма объединяться. И вот эти хоругви Ленина и Сталина оставить в прошлом. У нас же по голосованию совпадение на 99% в Государственной думе. Как правило, солидарные голосования фракции КПРФ и фракции "Справедливая Россия". Самая главная задача — защита наших граждан — у нас общая, и понимание общее. Я абсолютно уверен, что в перспективе мы все равно объединимся", - сказал Миронов в эфире радио "Комсомольская правда".Ранее "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" по итогам заседания руководства каждой партии объявили о старте процесса объединения друг с другом. Также до этого лидер СР Сергей Миронов сообщил, что после официального объединения партии "Патриоты России" и "За правду" юридически перестанут существовать.

https://ria.ru/20210123/partii-1594273129.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей миронов, кпрф, справедливая россия, геннадий зюганов, политика