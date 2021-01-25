https://ria.ru/20210125/obedinenie-1594548943.html
Миронов считает, что в перспективе эсеры объединятся с КПРФ
Миронов считает, что в перспективе эсеры объединятся с КПРФ
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что в будущем эсеры объединятся с КПРФ. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T20:43
2021-01-25T20:43
2021-01-25T20:43
сергей миронов
кпрф
справедливая россия
геннадий зюганов
политика
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что в будущем эсеры объединятся с КПРФ."Я предлагаю это Геннадию Андреевич Зюганову давным-давно. Нужно все-таки на платформе социализма объединяться. И вот эти хоругви Ленина и Сталина оставить в прошлом. У нас же по голосованию совпадение на 99% в Государственной думе. Как правило, солидарные голосования фракции КПРФ и фракции "Справедливая Россия". Самая главная задача — защита наших граждан — у нас общая, и понимание общее. Я абсолютно уверен, что в перспективе мы все равно объединимся", - сказал Миронов в эфире радио "Комсомольская правда".Ранее "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" по итогам заседания руководства каждой партии объявили о старте процесса объединения друг с другом. Также до этого лидер СР Сергей Миронов сообщил, что после официального объединения партии "Патриоты России" и "За правду" юридически перестанут существовать.
https://ria.ru/20210123/partii-1594273129.html
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сергей миронов, кпрф, справедливая россия, геннадий зюганов, политика