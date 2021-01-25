Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210125/obedinenie-1594548943.html
Миронов считает, что в перспективе эсеры объединятся с КПРФ
Миронов считает, что в перспективе эсеры объединятся с КПРФ
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что в будущем эсеры объединятся с КПРФ. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T20:43
2021-01-25T20:43
сергей миронов
кпрф
справедливая россия
геннадий зюганов
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593821498_0:132:1504:978_1920x0_80_0_0_a8387c7857a15fdf24d27c52df8a5d72.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что в будущем эсеры объединятся с КПРФ."Я предлагаю это Геннадию Андреевич Зюганову давным-давно. Нужно все-таки на платформе социализма объединяться. И вот эти хоругви Ленина и Сталина оставить в прошлом. У нас же по голосованию совпадение на 99% в Государственной думе. Как правило, солидарные голосования фракции КПРФ и фракции "Справедливая Россия". Самая главная задача — защита наших граждан — у нас общая, и понимание общее. Я абсолютно уверен, что в перспективе мы все равно объединимся", - сказал Миронов в эфире радио "Комсомольская правда".Ранее "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" по итогам заседания руководства каждой партии объявили о старте процесса объединения друг с другом. Также до этого лидер СР Сергей Миронов сообщил, что после официального объединения партии "Патриоты России" и "За правду" юридически перестанут существовать.
https://ria.ru/20210123/partii-1594273129.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593821498_5:0:1421:1062_1920x0_80_0_0_31c24d2b65871dcbd0a627d6a8f28d06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей миронов, кпрф, справедливая россия, геннадий зюганов, политика

Миронов считает, что в перспективе эсеры объединятся с КПРФ

20:43 25.01.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что в будущем эсеры объединятся с КПРФ.
"Я предлагаю это Геннадию Андреевич Зюганову давным-давно. Нужно все-таки на платформе социализма объединяться. И вот эти хоругви Ленина и Сталина оставить в прошлом. У нас же по голосованию совпадение на 99% в Государственной думе. Как правило, солидарные голосования фракции КПРФ и фракции "Справедливая Россия". Самая главная задача — защита наших граждан — у нас общая, и понимание общее. Я абсолютно уверен, что в перспективе мы все равно объединимся", - сказал Миронов в эфире радио "Комсомольская правда".
Ранее "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" по итогам заседания руководства каждой партии объявили о старте процесса объединения друг с другом. Также до этого лидер СР Сергей Миронов сообщил, что после официального объединения партии "Патриоты России" и "За правду" юридически перестанут существовать.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время брифинга в центральном штабе политической партии КПРФ по выборам - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 13:20
Зюганов прокомментировал слияние "Справедливой России" с двумя партиями
 
Сергей МироновКПРФСправедливая РоссияГеннадий ЗюгановПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:24Эксперт назвал способы защитить персональные данные
06:16Эксперты назвали самые популярные у россиян услуги в период пандемии
05:55ВВС США отследили Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски
05:47Сосед погибшего комика Шаляпина рассказал о трагедии
04:20Малышева назвала людей с "миллионным" риском смерти без вакцины
04:02МИД Словакии рассказал об осторожном подходе ЕС к санкциям против России
03:56Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 вдвое в апреле
03:39Источники сообщили о переносе космического пуска с Восточного
03:39Врач назвал главную опасность курения кальяна
03:35Генсек ООН рассказал о неонацистах эпохи COVID-19
03:33Эпидемиолог оценил опасность вакцины для бессимптомных носителей COVID-19
03:32Эксперт: в большинстве регионов России угасает распространение COVID-19
03:23Число задержанных в ходе беспорядков в Нидерландах превысило 150 человек
03:18Демократы внесли в сенат резолюцию об импичменте Трампу
03:15Разработчик "Новичка" планирует выпустить лекарство от COVID-19
03:13Эксперт назвал самые частые ошибки держателей банковских карт
02:40Байдена поддерживают свыше 60 процентов американцев, показал опрос
02:30Названа польза послеобеденного сна
02:12Финансист предположил, когда ожидать подвоха от доллара
02:10Врач рассказала о связи COVID-19 и болезни глаз
Лента новостейМолния