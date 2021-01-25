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В Госдуме прокомментировали слова главы МИД Украины о Навальном
В Госдуме прокомментировали слова главы МИД Украины о Навальном
Западу вслед за заявлением главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в поддержку Алексея Навального следует признать, что он поддерживает его как инструмент политической РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T22:03
2021-01-25T22:03
дмитрий кулеба
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
госдума рф
елена панина
украина
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Западу вслед за заявлением главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в поддержку Алексея Навального следует признать, что он поддерживает его как инструмент политической дестабилизации в России, это было бы честным заявлением, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев поддерживает призывы к освобождению Алексея Навального, поскольку он является врагом президента России Владимира Путина, при этом Кулеба напомнил и Навальному про его сравнение Крыма с бутербродом с колбасой и сказал, что украинцам не стоит очаровываться российским блогером."Было бы хорошо, если бы вслед за украинскими министром то же самое повторили бы и его "старшие коллеги" на Западе. Если они признают, что поддерживают Навального, видя в нем инструмент политической дестабилизации в стране, которую все чаще называют на Западе "противником" или даже "врагом", это, по крайней мере, будет честно", - сказала Панина РИА Новости.По мнению Паниной, заявление Кулебы подкупает своей откровенностью.Находившийся в розыске дважды судимый Навальный вернулся в Россию из ФРГ 17 января. Он был задержан в аэропорту, сообщила ФСИН. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отметило ведомство.
https://ria.ru/20210125/navalnyy-1594502136.html
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дмитрий кулеба, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, елена панина, украина, в мире

В Госдуме прокомментировали слова главы МИД Украины о Навальном

22:03 25.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельнико Алексей Навальный
 Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельнико
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Западу вслед за заявлением главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в поддержку Алексея Навального следует признать, что он поддерживает его как инструмент политической дестабилизации в России, это было бы честным заявлением, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев поддерживает призывы к освобождению Алексея Навального, поскольку он является врагом президента России Владимира Путина, при этом Кулеба напомнил и Навальному про его сравнение Крыма с бутербродом с колбасой и сказал, что украинцам не стоит очаровываться российским блогером.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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"Было бы хорошо, если бы вслед за украинскими министром то же самое повторили бы и его "старшие коллеги" на Западе. Если они признают, что поддерживают Навального, видя в нем инструмент политической дестабилизации в стране, которую все чаще называют на Западе "противником" или даже "врагом", это, по крайней мере, будет честно", - сказала Панина РИА Новости.
По мнению Паниной, заявление Кулебы подкупает своей откровенностью.

"В отличие от лидеров Запада, мотивирующих свою поддержку Навального "заботой о российском народе" и высокими соображениями "защиты демократии и прав человека", украинский министр, не смущаясь, объяснил свою позицию пословицей "враг моего врага - мой друг", - отметила депутат.

Находившийся в розыске дважды судимый Навальный вернулся в Россию из ФРГ 17 января. Он был задержан в аэропорту, сообщила ФСИН. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отметило ведомство.
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Дмитрий КулебаАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Госдума РФЕлена ПанинаУкраинаВ мире
 
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