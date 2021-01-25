https://ria.ru/20210125/navalnyy-1594557079.html
В Госдуме прокомментировали слова главы МИД Украины о Навальном
В Госдуме прокомментировали слова главы МИД Украины о Навальном
Западу вслед за заявлением главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в поддержку Алексея Навального следует признать, что он поддерживает его как инструмент политической РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T22:03
2021-01-25T22:03
2021-01-25T22:03
дмитрий кулеба
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
госдума рф
елена панина
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576135770_0:189:3033:1895_1920x0_80_0_0_db56d61dc59b706312b7a6f6467e8c5d.jpg
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Западу вслед за заявлением главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в поддержку Алексея Навального следует признать, что он поддерживает его как инструмент политической дестабилизации в России, это было бы честным заявлением, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев поддерживает призывы к освобождению Алексея Навального, поскольку он является врагом президента России Владимира Путина, при этом Кулеба напомнил и Навальному про его сравнение Крыма с бутербродом с колбасой и сказал, что украинцам не стоит очаровываться российским блогером."Было бы хорошо, если бы вслед за украинскими министром то же самое повторили бы и его "старшие коллеги" на Западе. Если они признают, что поддерживают Навального, видя в нем инструмент политической дестабилизации в стране, которую все чаще называют на Западе "противником" или даже "врагом", это, по крайней мере, будет честно", - сказала Панина РИА Новости.По мнению Паниной, заявление Кулебы подкупает своей откровенностью.Находившийся в розыске дважды судимый Навальный вернулся в Россию из ФРГ 17 января. Он был задержан в аэропорту, сообщила ФСИН. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отметило ведомство.
https://ria.ru/20210125/navalnyy-1594502136.html
https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576135770_304:0:3033:2047_1920x0_80_0_0_387d1e02b2d0595615125623e3f7ad2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий кулеба, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, елена панина, украина, в мире