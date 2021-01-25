https://ria.ru/20210125/navalnyy-1594557079.html

В Госдуме прокомментировали слова главы МИД Украины о Навальном

В Госдуме прокомментировали слова главы МИД Украины о Навальном

Западу вслед за заявлением главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в поддержку Алексея Навального следует признать, что он поддерживает его как инструмент политической РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T22:03

2021-01-25T22:03

2021-01-25T22:03

дмитрий кулеба

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

госдума рф

елена панина

украина

в мире

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Западу вслед за заявлением главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в поддержку Алексея Навального следует признать, что он поддерживает его как инструмент политической дестабилизации в России, это было бы честным заявлением, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев поддерживает призывы к освобождению Алексея Навального, поскольку он является врагом президента России Владимира Путина, при этом Кулеба напомнил и Навальному про его сравнение Крыма с бутербродом с колбасой и сказал, что украинцам не стоит очаровываться российским блогером."Было бы хорошо, если бы вслед за украинскими министром то же самое повторили бы и его "старшие коллеги" на Западе. Если они признают, что поддерживают Навального, видя в нем инструмент политической дестабилизации в стране, которую все чаще называют на Западе "противником" или даже "врагом", это, по крайней мере, будет честно", - сказала Панина РИА Новости.По мнению Паниной, заявление Кулебы подкупает своей откровенностью.Находившийся в розыске дважды судимый Навальный вернулся в Россию из ФРГ 17 января. Он был задержан в аэропорту, сообщила ФСИН. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отметило ведомство.

https://ria.ru/20210125/navalnyy-1594502136.html

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

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дмитрий кулеба, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, елена панина, украина, в мире