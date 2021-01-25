https://ria.ru/20210125/navalnyy-1594446532.html
Омбудсмен посетит Навального по завершении карантина
Омбудсмен посетит Навального по завершении карантина
Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что планирует посетить в СИЗО Алексея Навального после того, как у него закончится двухнедельный... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T12:00
2021-01-25T12:00
2021-01-25T12:05
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
кировлес
германия
общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что планирует посетить в СИЗО Алексея Навального после того, как у него закончится двухнедельный карантин.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым "отравлением". Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным. -0-
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ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), кировлес, германия, общество
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что планирует посетить в СИЗО Алексея Навального после того, как у него закончится двухнедельный карантин.
"Я обязательно к нему поеду, но у него еще не окончен карантин. Он находится на нем с прошлой недели, еще впереди эта неделя. Только тогда я к нему поеду", - сказала Потяева.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым "отравлением". Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным. -0-