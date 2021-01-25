https://ria.ru/20210125/navalnyy-1594446532.html

Омбудсмен посетит Навального по завершении карантина

Омбудсмен посетит Навального по завершении карантина

Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что планирует посетить в СИЗО Алексея Навального после того, как у него закончится двухнедельный... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T12:00

2021-01-25T12:00

2021-01-25T12:05

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

кировлес

германия

общество

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что планирует посетить в СИЗО Алексея Навального после того, как у него закончится двухнедельный карантин.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым "отравлением". Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным. -0-

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594322318.html

германия

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ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), кировлес, германия, общество