https://ria.ru/20210125/myasnikov-1594553030.html

Мясников заступился за силовика, ударившего женщину на незаконной акции

Мясников заступился за силовика, ударившего женщину на незаконной акции

Врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram-канале оправдал действия сотрудника правоохранительных органов, ударившего на незаконной акции 54-летнюю... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-25T21:20

2021-01-25T21:20

2021-01-26T04:38

александр мясников (врач)

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram-канале оправдал действия сотрудника правоохранительных органов, ударившего на незаконной акции 54-летнюю женщину. По мнению Мясникова, виновник этого инцидента выполнял поставленную перед ним задачу, в то время как пострадавшая только стала препятствием на его пути. Мясников считает, что действия силовика — это "рефлекс, наработанный годами тренировок". Он также предположил, что критика со стороны общества может деморализовать силовиков выполнять свою работу. Мясников рассказал, что сам также травмировал человека во время драки, потому что, по его словам, "там и время, и события идут по-другому".Ранее на незаконной акции в Петербурге 54-летняя жительница города Луга получила травмы при падении на землю после столкновения с силовиком, женщина попала в больницу. Начальник городского Управления организации охраны общественного порядка полковник Сергей Музыка посетил пострадавшую и извинился. Он подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона являются недопустимыми и пообещал разобраться в ситуации.Накануне вечером в Комитете по здравоохранению Петербурга сообщили РИА Новости, что женщину выписали.Несогласованные акции прошли 23 января в разных городах России. МВД и Генпрокуратура предупреждали об ответственности как организаторов, так и участников этих мероприятий.

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

санкт-петербург

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александр мясников (врач), санкт-петербург, происшествия