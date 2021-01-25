https://ria.ru/20210125/moskva-1594525097.html

В Москве арестовали 30 участников незаконной акции

В Москве арестовали 30 участников незаконной акции

Московские суды после несанкционированных акций 23 января назначили 30 административных арестов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T18:12

2021-01-25T18:12

2021-01-25T19:58

ульяна солопова

татьяна потяева

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

ярославль

происшествия

москва

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Московские суды после несанкционированных акций 23 января назначили 30 административных арестов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.Она уточнила, что шесть решений вынесли по статье о "Неповиновении законному требованию сотрудника полиции" и 24 — за "Нарушение правил проведения массового мероприятия".По этой же статье назначили 64 штрафа.Всего полиция направила в столичные суды 448 протоколов на участников несанкционированной акции.Солопова пояснила, что назначенные наказания различаются: административные аресты включают сроки в семь, десять, двенадцать, пятнадцать суток, административные штрафы — в размере от десяти до 250 тысяч рублей.Несогласованные акции, к которым призывали сторонники Алексея Навального, прошли в различных городах России 23 января. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников.Крупнейшие протесты прошли в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около четырех тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании более тысячи человек.В столице возбуждены уголовные дела по статьям о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества и хулиганстве.

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

ярославль

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел. 2021-01-25T18:12 true PT1M57S

Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел. 2021-01-25T18:12 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульяна солопова, татьяна потяева, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, ярославль, происшествия, москва