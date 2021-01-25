https://ria.ru/20210125/moskva-1594525097.html
В Москве арестовали 30 участников незаконной акции
В Москве арестовали 30 участников незаконной акции
Московские суды после несанкционированных акций 23 января назначили 30 административных арестов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T18:12
2021-01-25T18:12
2021-01-25T19:58
ульяна солопова
татьяна потяева
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
ярославль
происшествия
москва
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Московские суды после несанкционированных акций 23 января назначили 30 административных арестов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.Она уточнила, что шесть решений вынесли по статье о "Неповиновении законному требованию сотрудника полиции" и 24 — за "Нарушение правил проведения массового мероприятия".По этой же статье назначили 64 штрафа.Всего полиция направила в столичные суды 448 протоколов на участников несанкционированной акции.Солопова пояснила, что назначенные наказания различаются: административные аресты включают сроки в семь, десять, двенадцать, пятнадцать суток, административные штрафы — в размере от десяти до 250 тысяч рублей.Несогласованные акции, к которым призывали сторонники Алексея Навального, прошли в различных городах России 23 января. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников.Крупнейшие протесты прошли в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около четырех тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании более тысячи человек.В столице возбуждены уголовные дела по статьям о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества и хулиганстве.
https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html
https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html
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Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста
Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел.
2021-01-25T18:12
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Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста
Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел.
2021-01-25T18:12
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PT1M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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ульяна солопова, татьяна потяева, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, ярославль, происшествия, москва