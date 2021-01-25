https://ria.ru/20210125/molodezh-1594466489.html

Жириновский призвал молодежь как можно быстрее привиться от COVID-19

Жириновский призвал молодежь как можно быстрее привиться от COVID-19

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в понедельник выступил перед студентами с праздничной речью в Колонном зале Дома союзов и призвал их как можно скорее сделать... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T13:41

2021-01-25T13:41

2021-01-25T13:41

распространение коронавируса

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земля

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в понедельник выступил перед студентами с праздничной речью в Колонном зале Дома союзов и призвал их как можно скорее сделать прививки от коронавируса."Еще какая просьба – быстрее сделайте прививки!" - сказал Жириновский, добавив, что что в Москве для этого "все есть"."Мы потребовали от департамента здравоохранения Москвы, чтобы вам в институте прямо сделали временный кабинет", - заметил он.Жириновский напомнил молодежи, что "в жизни нет безобидных вещей". "Всегда у вас будет дилемма "или/или" – болезнь или прививка… Зачем же выбирать болезнь? Уже 100 миллионов заболело на планете Земля, 2 миллиона умерло", - сказал он.Жириновский назвал процедуру вакцинации безвредной. "От этого вреда нет. А когда он (вирус – ред.) пришел, а наш организм не способен уничтожить его, он начинает курсировать по всем организму и находит сладенькие кусочки, где ему… норки сделать", - уверен лидер ЛДПР.Также он призвал студентов не думать о том, что новый вирус опасен только для старшего поколения, и напомнил молодежи о гриппе 1977 года, который "косил только молодежь". "Мы не знаем, какой грипп и когда. Надо встретить любой грипп. У нас прививки делали от всех инфекций", - напомнил политик.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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