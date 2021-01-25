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Распространение коронавируса
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Жириновский призвал молодежь как можно быстрее привиться от COVID-19
Жириновский призвал молодежь как можно быстрее привиться от COVID-19
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в понедельник выступил перед студентами с праздничной речью в Колонном зале Дома союзов и призвал их как можно скорее сделать... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T13:41
2021-01-25T13:41
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дом союзов
земля
коронавирусы
здоровье - общество
лдпр
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в понедельник выступил перед студентами с праздничной речью в Колонном зале Дома союзов и призвал их как можно скорее сделать прививки от коронавируса."Еще какая просьба – быстрее сделайте прививки!" - сказал Жириновский, добавив, что что в Москве для этого "все есть"."Мы потребовали от департамента здравоохранения Москвы, чтобы вам в институте прямо сделали временный кабинет", - заметил он.Жириновский напомнил молодежи, что "в жизни нет безобидных вещей". "Всегда у вас будет дилемма "или/или" – болезнь или прививка… Зачем же выбирать болезнь? Уже 100 миллионов заболело на планете Земля, 2 миллиона умерло", - сказал он.Жириновский назвал процедуру вакцинации безвредной. "От этого вреда нет. А когда он (вирус – ред.) пришел, а наш организм не способен уничтожить его, он начинает курсировать по всем организму и находит сладенькие кусочки, где ему… норки сделать", - уверен лидер ЛДПР.Также он призвал студентов не думать о том, что новый вирус опасен только для старшего поколения, и напомнил молодежи о гриппе 1977 года, который "косил только молодежь". "Мы не знаем, какой грипп и когда. Надо встретить любой грипп. У нас прививки делали от всех инфекций", - напомнил политик.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дом союзов, земля, коронавирусы, здоровье - общество, лдпр, владимир жириновский, москва, общество

Жириновский призвал молодежь как можно быстрее привиться от COVID-19

13:41 25.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в понедельник выступил перед студентами с праздничной речью в Колонном зале Дома союзов и призвал их как можно скорее сделать прививки от коронавируса.
"Еще какая просьба – быстрее сделайте прививки!" - сказал Жириновский, добавив, что что в Москве для этого "все есть".
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"Мы потребовали от департамента здравоохранения Москвы, чтобы вам в институте прямо сделали временный кабинет", - заметил он.
Жириновский напомнил молодежи, что "в жизни нет безобидных вещей". "Всегда у вас будет дилемма "или/или" – болезнь или прививка… Зачем же выбирать болезнь? Уже 100 миллионов заболело на планете Земля, 2 миллиона умерло", - сказал он.
Жириновский назвал процедуру вакцинации безвредной. "От этого вреда нет. А когда он (вирус – ред.) пришел, а наш организм не способен уничтожить его, он начинает курсировать по всем организму и находит сладенькие кусочки, где ему… норки сделать", - уверен лидер ЛДПР.
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Также он призвал студентов не думать о том, что новый вирус опасен только для старшего поколения, и напомнил молодежи о гриппе 1977 года, который "косил только молодежь". "Мы не знаем, какой грипп и когда. Надо встретить любой грипп. У нас прививки делали от всех инфекций", - напомнил политик.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дом союзовЗемляКоронавирусыЗдоровье - ОбществоЛДПРВладимир ЖириновскийМоскваОбщество
 
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