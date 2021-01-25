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Условия получения золотой медали в 2021 году: кому вручают и что она дает
Условия получения золотой медали в 2021 году: кому вручают и что она дает
Выпускникам, окончившим школу на пятерки в России, полагается золотая медаль. Какие условия ее получения в 2021 году — в материале РИА Новости. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T19:29
2021-01-25T19:29
россия
москва
санкт-петербург
образование - общество
общество
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Выпускникам, окончившим школу на пятерки в России, полагается золотая медаль. Какие условия ее получения в 2021 году — в материале РИА Новости.Какие баллы ЕГЭ нужны, чтобы получить медаль за особые успехи в ученииСогласно приказу Минобрнауки РФ "Об утверждении Порядка выдачи медали "За особые успехи в учении" школьник с красным аттестатом за 11 класс должен с первого раза с успехом сдать ЕГЭ. Необходимо набрать не менее 70 баллов по итогам сдачи предмета "Русский язык", а также по "профильной" математике, или же получить пятерку по "базовой". Если учащийся аттестуется по форме ГВЭ (для школьников с ограниченными возможностями здоровья, тех, кто находится в спецучреждениях закрытого типа или колониях и в ряде других случаев), также нужно получить пятерки по всем предметам, которые включены в перечень обязательных.Можно ли получить еще какую-то медаль?Для всех российских выпускников условия получения золотой медали в 2021 году едины, однако в ряде регионов есть особые поощрения для отличников и даже хорошистов.В некоторых регионах, например, в Томской или Магаданской областях, осталась и серебряная медаль в школе. Условия получения в 2021 году — не более двух четверок в аттестате о среднем общем образовании за 11 класс, остальные должны быть пятерки.А вот в Москве и Санкт-Петербурге есть аналог федеральной золотой медали. Она вручается учащемуся, отличившемуся по одному из трех критериев:Показавший выдающиеся результаты выпускник получит такую награду, даже если у него имеются четверки в аттестате. Внешне московская и петербургская медаль очень схожи с федеральной. Вручаются они в синей коробочке вместо красной.Как получить золотую медаль? Условия получения в 2021 году"За особые успехи в учении" — так на сегодняшний день официально называется школьная золотая медаль. Условия получения в 2021 году не изменились. Они утверждены Минобрнауки РФ еще в 2014 году.По закону золотая медаль выдается выпускнику только в случае, если он получил красный аттестат, то есть документ с пятерками по всем предметам за 10 и 11 класс, и при этом аттестовался на ЕГЭ на "отлично" (не менее чем на 70 баллов за каждый обязательный предмет).Какие преимущества дает золотая медальРаньше медаль позволяла выпускнику поступить в любой российский вуз, сдав первый вступительный тест на "отлично". Но постепенно привилегии сокращались. В 2009 году их отменили вовсе. Сегодня золотая медаль дает только дополнительные баллы к сумме полученных по итогам сдачи ЕГЭ или вступительных испытаний.Также знак отличия часто позволяет иметь преимущество при зачислении в учебные заведения, когда медалист набирает равное количество баллов по результатам ЕГЭ с другими абитуриентами. Кроме того, некоторые частные учебные заведения по-прежнему принимают медалистов без вступительных экзаменов.Какое количество баллов начисляют вузы за золотую медальВузы самостоятельно решают, какой "бонус" дать за золотую медаль. Максимум, сколько можно дополнительно получить, — 10 баллов. Правда, для их начисления нужно предъявить не сам знак отличия, а красный аттестат.
https://ria.ru/20201021/medal-1580798562.html
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60
россия, москва, санкт-петербург, образование - общество, общество

Условия получения золотой медали в 2021 году: кому вручают и что она дает

19:29 25.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗолотая медаль на церемонии вручения аттестатов в школе в Москве
Золотая медаль на церемонии вручения аттестатов в школе в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Выпускникам, окончившим школу на пятерки в России, полагается золотая медаль. Какие условия ее получения в 2021 году — в материале РИА Новости.

Какие баллы ЕГЭ нужны, чтобы получить медаль за особые успехи в учении

Согласно приказу Минобрнауки РФ "Об утверждении Порядка выдачи медали "За особые успехи в учении" школьник с красным аттестатом за 11 класс должен с первого раза с успехом сдать ЕГЭ. Необходимо набрать не менее 70 баллов по итогам сдачи предмета "Русский язык", а также по "профильной" математике, или же получить пятерку по "базовой". Если учащийся аттестуется по форме ГВЭ (для школьников с ограниченными возможностями здоровья, тех, кто находится в спецучреждениях закрытого типа или колониях и в ряде других случаев), также нужно получить пятерки по всем предметам, которые включены в перечень обязательных.

Можно ли получить еще какую-то медаль?

Для всех российских выпускников условия получения золотой медали в 2021 году едины, однако в ряде регионов есть особые поощрения для отличников и даже хорошистов.
В некоторых регионах, например, в Томской или Магаданской областях, осталась и серебряная медаль в школе. Условия получения в 2021 году — не более двух четверок в аттестате о среднем общем образовании за 11 класс, остальные должны быть пятерки.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВыпускница общеобразовательной школы демонстрирует золотую медаль
Выпускница общеобразовательной школы демонстрирует золотую медаль - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Выпускница общеобразовательной школы демонстрирует золотую медаль
А вот в Москве и Санкт-Петербурге есть аналог федеральной золотой медали. Она вручается учащемуся, отличившемуся по одному из трех критериев:
  • если выпускник стал призером или лидером Всероссийской олимпиады школьников;
  • если выпускник сдал хотя бы один предмет на ЕГЭ на 100 баллов;
  • если выпускник получил в сумме по любым трем предметам на ЕГЭ свыше 220 баллов (74 по каждому).
Показавший выдающиеся результаты выпускник получит такую награду, даже если у него имеются четверки в аттестате. Внешне московская и петербургская медаль очень схожи с федеральной. Вручаются они в синей коробочке вместо красной.
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Минпросвещения изменило дизайн медали "За особые успехи в учении"

Как получить золотую медаль? Условия получения в 2021 году

"За особые успехи в учении" — так на сегодняшний день официально называется школьная золотая медаль. Условия получения в 2021 году не изменились. Они утверждены Минобрнауки РФ еще в 2014 году.
По закону золотая медаль выдается выпускнику только в случае, если он получил красный аттестат, то есть документ с пятерками по всем предметам за 10 и 11 класс, и при этом аттестовался на ЕГЭ на "отлично" (не менее чем на 70 баллов за каждый обязательный предмет).

Какие преимущества дает золотая медаль

Раньше медаль позволяла выпускнику поступить в любой российский вуз, сдав первый вступительный тест на "отлично". Но постепенно привилегии сокращались. В 2009 году их отменили вовсе. Сегодня золотая медаль дает только дополнительные баллы к сумме полученных по итогам сдачи ЕГЭ или вступительных испытаний.
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"Повёрнуты на оценках": что не так с отметками в школе?Пять и четыре — это хорошо, а тройка и двойка — плохо. Компромиссов нет. Действительно ли для обучения так важны оценки? Почему в передовых школах всё чаще отказываются от пятибалльной шкалы? Что делать родителям, если их школа думает только о рейтингах успеваемости? И как жить детям, которые в гонке за высокими баллами обречены стать невротиками?
Также знак отличия часто позволяет иметь преимущество при зачислении в учебные заведения, когда медалист набирает равное количество баллов по результатам ЕГЭ с другими абитуриентами. Кроме того, некоторые частные учебные заведения по-прежнему принимают медалистов без вступительных экзаменов.

Какое количество баллов начисляют вузы за золотую медаль

Вузы самостоятельно решают, какой "бонус" дать за золотую медаль. Максимум, сколько можно дополнительно получить, — 10 баллов. Правда, для их начисления нужно предъявить не сам знак отличия, а красный аттестат.
 
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