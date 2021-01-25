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В Волгоградской области пятеро человек пострадали в ДТП с маршруткой
В Волгоградской области пятеро человек пострадали в ДТП с маршруткой
Четверо пассажиров и водитель пострадали при столкновении микроавтобуса с автогрейдером на трассе в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T14:22
2021-01-25T14:32
гумвд
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоград
волгоградская область
михайловский район
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 25 янв - РИА Новости. Четверо пассажиров и водитель пострадали при столкновении микроавтобуса с автогрейдером на трассе в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД РФ по региону.По информации ведомства, авария произошла в понедельник в Михайловском районе: микроавтобус, следовавший из Волгограда в Рудню, столкнулся с автогрейдером.Отмечается, что сотрудники МЧС помогли достать водителя из микроавтобуса.
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гумвд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоград, волгоградская область, михайловский район, происшествия

В Волгоградской области пятеро человек пострадали в ДТП с маршруткой

14:22 25.01.2021 (обновлено: 14:32 25.01.2021)
 
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской областиНа месте ДТП с маршруткой и автогрейдером в Волгоградской области
На месте ДТП с маршруткой и автогрейдером в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области
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ВОЛГОГРАД, 25 янв - РИА Новости. Четверо пассажиров и водитель пострадали при столкновении микроавтобуса с автогрейдером на трассе в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД РФ по региону.
По информации ведомства, авария произошла в понедельник в Михайловском районе: микроавтобус, следовавший из Волгограда в Рудню, столкнулся с автогрейдером.
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"В результате столкновения травмы получили четверо пассажиров (взрослые) и водитель микроавтобуса", - сообщили РИА Новости в полиции. По информации ведомства, всего в автобусе было восемь пассажиров.
Отмечается, что сотрудники МЧС помогли достать водителя из микроавтобуса.
 
ГУМВДМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВолгоградВолгоградская областьМихайловский районПроисшествия
 
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