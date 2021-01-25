https://ria.ru/20210125/marshrutka-1594475754.html
В Волгоградской области пятеро человек пострадали в ДТП с маршруткой
В Волгоградской области пятеро человек пострадали в ДТП с маршруткой
Четверо пассажиров и водитель пострадали при столкновении микроавтобуса с автогрейдером на трассе в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T14:22
2021-01-25T14:22
2021-01-25T14:32
гумвд
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоград
волгоградская область
михайловский район
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 25 янв - РИА Новости. Четверо пассажиров и водитель пострадали при столкновении микроавтобуса с автогрейдером на трассе в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД РФ по региону.По информации ведомства, авария произошла в понедельник в Михайловском районе: микроавтобус, следовавший из Волгограда в Рудню, столкнулся с автогрейдером.Отмечается, что сотрудники МЧС помогли достать водителя из микроавтобуса.
https://ria.ru/20210125/avariya-1594428281.html
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гумвд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоград, волгоградская область, михайловский район, происшествия