https://ria.ru/20210125/marshrutka-1594475754.html

В Волгоградской области пятеро человек пострадали в ДТП с маршруткой

В Волгоградской области пятеро человек пострадали в ДТП с маршруткой

Четверо пассажиров и водитель пострадали при столкновении микроавтобуса с автогрейдером на трассе в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T14:22

2021-01-25T14:22

2021-01-25T14:32

гумвд

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

волгоград

волгоградская область

михайловский район

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 25 янв - РИА Новости. Четверо пассажиров и водитель пострадали при столкновении микроавтобуса с автогрейдером на трассе в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД РФ по региону.По информации ведомства, авария произошла в понедельник в Михайловском районе: микроавтобус, следовавший из Волгограда в Рудню, столкнулся с автогрейдером.Отмечается, что сотрудники МЧС помогли достать водителя из микроавтобуса.

https://ria.ru/20210125/avariya-1594428281.html

волгоград

волгоградская область

михайловский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоград, волгоградская область, михайловский район, происшествия