https://ria.ru/20210125/kuleba-1594458073.html

Глава МИД Украины назвал Россию врагом, а Навального — другом

Глава МИД Украины назвал Россию врагом, а Навального — другом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев поддерживает призывы к освобождению Алексея Навального, поскольку он является врагом президента... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T13:01

2021-01-25T13:01

2021-01-25T13:01

дмитрий кулеба

сергей лавров

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

мид украины

германия

украина

в мире

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КИЕВ, 25 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев поддерживает призывы к освобождению Алексея Навального, поскольку он является врагом президента России Владимира Путина, при этом Кулеба напомнил и Навальному про его сравнение Крыма с бутербродом с колбасой и сказал, что украинцам не стоит очаровываться российским блогером.Ранее МИД Украины осудил действия российских правоохранительных органов против участников несогласованных акций протеста в РФ и задержание представителей оппозиции. МИД РФ уже советовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления иностранных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Он также считает, что России в любом случае придется вернуть Крым. "Мы не должны тоже очаровываться Алексеем Навальным с точки зрения интересов Украины. Я убежден, что бутерброд придется вернуть, причем не надкушенным и свежим, в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий. Еще извинения придется ему принести за российскую агрессию, если случится так, что Навальный в какой-то перспективе в результате демократических выборов возглавит Россию или займет какое-то политическое место в системе. Но, как я сказал, враг моего врага является моим другом. Поэтому если Навальный является врагом Путина, то мы поддерживаем Навального. Все очень просто", — сказал он.Ранее Навальный заявлял, что теперь Крым де-факто "принадлежит" России, и реалии якобы таковы, что Крым является "частью РФ" и никогда уже не вернется в Украину. Он также заявлял, что "Крым — это бутерброд с колбасой, что ли, чтоб его туда-сюда возвращать?".Находившийся в розыске дважды судимый Навальный вернулся в Россию из ФРГ 17 января. Он был задержан в аэропорту, сообщила ФСИН. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отметило ведомство.

https://ria.ru/20210124/germaniya-1594394030.html

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594322318.html

германия

украина

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дмитрий кулеба, сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), мид украины, германия, украина, в мире