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Глава МИД Украины назвал Россию врагом, а Навального — другом
Глава МИД Украины назвал Россию врагом, а Навального — другом
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев поддерживает призывы к освобождению Алексея Навального, поскольку он является врагом президента... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T13:01
2021-01-25T13:01
дмитрий кулеба
сергей лавров
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
мид украины
германия
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КИЕВ, 25 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев поддерживает призывы к освобождению Алексея Навального, поскольку он является врагом президента России Владимира Путина, при этом Кулеба напомнил и Навальному про его сравнение Крыма с бутербродом с колбасой и сказал, что украинцам не стоит очаровываться российским блогером.Ранее МИД Украины осудил действия российских правоохранительных органов против участников несогласованных акций протеста в РФ и задержание представителей оппозиции. МИД РФ уже советовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления иностранных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Он также считает, что России в любом случае придется вернуть Крым. "Мы не должны тоже очаровываться Алексеем Навальным с точки зрения интересов Украины. Я убежден, что бутерброд придется вернуть, причем не надкушенным и свежим, в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий. Еще извинения придется ему принести за российскую агрессию, если случится так, что Навальный в какой-то перспективе в результате демократических выборов возглавит Россию или займет какое-то политическое место в системе. Но, как я сказал, враг моего врага является моим другом. Поэтому если Навальный является врагом Путина, то мы поддерживаем Навального. Все очень просто", — сказал он.Ранее Навальный заявлял, что теперь Крым де-факто "принадлежит" России, и реалии якобы таковы, что Крым является "частью РФ" и никогда уже не вернется в Украину. Он также заявлял, что "Крым — это бутерброд с колбасой, что ли, чтоб его туда-сюда возвращать?".Находившийся в розыске дважды судимый Навальный вернулся в Россию из ФРГ 17 января. Он был задержан в аэропорту, сообщила ФСИН. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отметило ведомство.
https://ria.ru/20210124/germaniya-1594394030.html
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дмитрий кулеба, сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), мид украины, германия, украина, в мире

Глава МИД Украины назвал Россию врагом, а Навального — другом

13:01 25.01.2021
 
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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КИЕВ, 25 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев поддерживает призывы к освобождению Алексея Навального, поскольку он является врагом президента России Владимира Путина, при этом Кулеба напомнил и Навальному про его сравнение Крыма с бутербродом с колбасой и сказал, что украинцам не стоит очаровываться российским блогером.
Ранее МИД Украины осудил действия российских правоохранительных органов против участников несогласованных акций протеста в РФ и задержание представителей оппозиции. МИД РФ уже советовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления иностранных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
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"То, что происходит сейчас в РФ, является важным и для интересов Украины... есть такая поговорка: враг моего врага – мой друг. Это можно сказать о Навальном как человеке, который сейчас является олицетворением протестов, и в защиту которого вышли... на самом деле россияне вышли не в защиту Навального, а в защиту самих себя. Но он является врагом Путина, поэтому мы поддерживаем и свободу Навального, и всех людей, которые выступают за эту свободу", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина24".
Он также считает, что России в любом случае придется вернуть Крым. "Мы не должны тоже очаровываться Алексеем Навальным с точки зрения интересов Украины. Я убежден, что бутерброд придется вернуть, причем не надкушенным и свежим, в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий. Еще извинения придется ему принести за российскую агрессию, если случится так, что Навальный в какой-то перспективе в результате демократических выборов возглавит Россию или займет какое-то политическое место в системе. Но, как я сказал, враг моего врага является моим другом. Поэтому если Навальный является врагом Путина, то мы поддерживаем Навального. Все очень просто", — сказал он.
Ранее Навальный заявлял, что теперь Крым де-факто "принадлежит" России, и реалии якобы таковы, что Крым является "частью РФ" и никогда уже не вернется в Украину. Он также заявлял, что "Крым — это бутерброд с колбасой, что ли, чтоб его туда-сюда возвращать?".
Находившийся в розыске дважды судимый Навальный вернулся в Россию из ФРГ 17 января. Он был задержан в аэропорту, сообщила ФСИН. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отметило ведомство.
Сотрудники полиции выводят Алексея Навального из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 21:43
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Дмитрий КулебаСергей ЛавровАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МИД УкраиныГерманияУкраинаВ мире
 
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