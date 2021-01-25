Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210125/krym-1594483270.html
Крымский депутат ответил на заявление Украины о Севастополе и Симферополе
Крымский депутат ответил на заявление Украины о Севастополе и Симферополе
Симферополь и Севастополь всегда были русскими городами, даже в период нахождения полуострова в составе Украины, заявил депутат крымского парламента Алексей... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T14:51
2021-01-25T14:51
алексей черняк
алексей навальный
мид украины
евросоюз
симферополь
севастополь
оон
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151500/61/1515006158_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_198421fedabcdc88db0c4c184bc1356e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Симферополь и Севастополь всегда были русскими городами, даже в период нахождения полуострова в составе Украины, заявил депутат крымского парламента Алексей Черняк.Ранее Русская служба Би-би-си, рассказывая о задержанных во время несогласованных протестных акций в поддержку Алексея Навального, внесла Севастополь и Симферополь в перечень российских городов. После этого пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко обратился к Русской службе Би-би-си, заявив, что Севастополь и Симферополь "никогда не были" российскими городами.Депутат подчеркнул, что за последние годы встречал сотни делегаций из разных стран, в том числе из США, Великобритании, стран Евросоюза, и "все говорили о Крыме как о части России". "А многие туристы из-за рубежа так вообще удивлялись, что Крым когда-то был приписан к Украине. И не как не могли понять, как это так получилось", - добавил Черняк.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210125/krym-1594432024.html
https://ria.ru/20210123/krym-1594282703.html
симферополь
севастополь
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151500/61/1515006158_304:0:2500:1647_1920x0_80_0_0_8e430e02621a4285ca372d9e1949a06f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей черняк, алексей навальный, мид украины, евросоюз, симферополь, севастополь, оон, сша

Крымский депутат ответил на заявление Украины о Севастополе и Симферополе

14:51 25.01.2021
 
© РИА Новости / Александр ПолегенькоГлава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк
Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Симферополь и Севастополь всегда были русскими городами, даже в период нахождения полуострова в составе Украины, заявил депутат крымского парламента Алексей Черняк.
Ранее Русская служба Би-би-си, рассказывая о задержанных во время несогласованных протестных акций в поддержку Алексея Навального, внесла Севастополь и Симферополь в перечень российских городов. После этого пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко обратился к Русской службе Би-би-си, заявив, что Севастополь и Симферополь "никогда не были" российскими городами.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
10:49
В Госдуме ответили на критику Климкина мировых СМИ за российский Крым

"Всегда это были русские города. Даже когда Крым случайным образом находился в Украине, все говорили о Крыме как о русской территории, в том числе и жители самой материковой Украины. Рассказывать историю полуострова и все даты смысла нет, умные люди все знают, а дуракам в Украине и объяснять не стоит, они все сами знают, но им нужно просто отработать полученные деньги от Европы и Америки", - сказал РИА Новости Черняк.

Депутат подчеркнул, что за последние годы встречал сотни делегаций из разных стран, в том числе из США, Великобритании, стран Евросоюза, и "все говорили о Крыме как о части России". "А многие туристы из-за рубежа так вообще удивлялись, что Крым когда-то был приписан к Украине. И не как не могли понять, как это так получилось", - добавил Черняк.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Первый президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 14:56
Крымские татары сочли слова Кравчука признанием Крыма российским
 
Алексей ЧернякАлексей НавальныйМИД УкраиныЕвросоюзСимферопольСевастопольООНСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:05МИД уличил американские соцсети в нарушении установленных ими правил
15:02Путин рассказал о винодельческом бизнесе Титова
15:02Путин заявил, что никогда не занимался бизнесом
15:00Путин оценил перспективы мировой энергетики на ближайшие годы
14:58"Скучно, девочки". Путин назвал "расследование" Навального монтажом
14:56В Кремле рассказали о формате выступления Путина на Давосском форуме
14:53В России вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам
14:53Путин прокомментировал "расследование Навального про его дворец"
14:52В Евросоюзе предложили ввести условие для приезжающих из третьих стран
14:51Крымский депутат ответил на заявление Украины о Севастополе и Симферополе
14:42Экс-директор новосибирского ННИИТО ответит в суде по делу о хищении
14:41Норвежский журналист рассказал, как привился вакциной "Спутник V"
14:41Официальный курс евро на вторник вырос до 91,15 рубля
14:40Путин заявил о попытках помешать развитию гражданского авиастроения извне
14:39Володин: попытка срочных дебатов в ПАСЕ по Навальному не состоялась
14:36В Перми больницы закрыли запись на вакцинацию от COVID-19
14:35В Тверской области обрушилось четырехэтажное здание
14:34В Крыму назвали пресс-секретаря МИД Украины воинствующим неучем
14:32Вице-спикера Госдумы Толстого утвердили заместителем председателя ПАСЕ
14:32Путин призвал вузы использовать полученный в пандемию опыт
Лента новостейМолния