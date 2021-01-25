Крымский депутат ответил на заявление Украины о Севастополе и Симферополе
© РИА Новости / Александр ПолегенькоГлава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Симферополь и Севастополь всегда были русскими городами, даже в период нахождения полуострова в составе Украины, заявил депутат крымского парламента Алексей Черняк.
Ранее Русская служба Би-би-си, рассказывая о задержанных во время несогласованных протестных акций в поддержку Алексея Навального, внесла Севастополь и Симферополь в перечень российских городов. После этого пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко обратился к Русской службе Би-би-си, заявив, что Севастополь и Симферополь "никогда не были" российскими городами.
"Всегда это были русские города. Даже когда Крым случайным образом находился в Украине, все говорили о Крыме как о русской территории, в том числе и жители самой материковой Украины. Рассказывать историю полуострова и все даты смысла нет, умные люди все знают, а дуракам в Украине и объяснять не стоит, они все сами знают, но им нужно просто отработать полученные деньги от Европы и Америки", - сказал РИА Новости Черняк.
Депутат подчеркнул, что за последние годы встречал сотни делегаций из разных стран, в том числе из США, Великобритании, стран Евросоюза, и "все говорили о Крыме как о части России". "А многие туристы из-за рубежа так вообще удивлялись, что Крым когда-то был приписан к Украине. И не как не могли понять, как это так получилось", - добавил Черняк.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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