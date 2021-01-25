https://ria.ru/20210125/krym-1594483270.html

Крымский депутат ответил на заявление Украины о Севастополе и Симферополе

Крымский депутат ответил на заявление Украины о Севастополе и Симферополе

Симферополь и Севастополь всегда были русскими городами, даже в период нахождения полуострова в составе Украины, заявил депутат крымского парламента Алексей... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T14:51

2021-01-25T14:51

2021-01-25T14:51

алексей черняк

алексей навальный

мид украины

евросоюз

симферополь

севастополь

оон

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Симферополь и Севастополь всегда были русскими городами, даже в период нахождения полуострова в составе Украины, заявил депутат крымского парламента Алексей Черняк.Ранее Русская служба Би-би-си, рассказывая о задержанных во время несогласованных протестных акций в поддержку Алексея Навального, внесла Севастополь и Симферополь в перечень российских городов. После этого пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко обратился к Русской службе Би-би-си, заявив, что Севастополь и Симферополь "никогда не были" российскими городами.Депутат подчеркнул, что за последние годы встречал сотни делегаций из разных стран, в том числе из США, Великобритании, стран Евросоюза, и "все говорили о Крыме как о части России". "А многие туристы из-за рубежа так вообще удивлялись, что Крым когда-то был приписан к Украине. И не как не могли понять, как это так получилось", - добавил Черняк.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210125/krym-1594432024.html

https://ria.ru/20210123/krym-1594282703.html

симферополь

севастополь

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей черняк, алексей навальный, мид украины, евросоюз, симферополь, севастополь, оон, сша