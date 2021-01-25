https://ria.ru/20210125/krym-1594479841.html

В Крыму назвали пресс-секретаря МИД Украины воинствующим неучем

В Крыму назвали пресс-секретаря МИД Украины воинствующим неучем

Министерству иностранных дел Украины следует не обижаться на Би-би-си, причислившую Севастополь и Симферополь к российским городам, а прислушаться и последовать РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T14:34

2021-01-25T14:34

2021-01-25T15:05

би-би-си

алексей навальный

мид украины

симферополь

республика крым

севастополь

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Министерству иностранных дел Украины следует не обижаться на Би-би-си, причислившую Севастополь и Симферополь к российским городам, а прислушаться и последовать их примеру, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.Ранее Русская служба Би-би-си, рассказывая о задержанных во время несогласованных протестных акций в поддержку Алексея Навального, внесла Севастополь и Симферополь в перечень российских городов. После этого пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко обратился к Русской службе Би-би-си, заявив, что Севастополь и Симферополь "никогда не были" российскими городами.При этом, по его словам, рассуждения о том, что Крым "оккупирован", смехотворны с точки зрения международного права. "Очень жаль, что столь тотально некомпетентный человек находится на своем посту", - добавил Молохов.

https://ria.ru/20210123/krym-1594282703.html

симферополь

республика крым

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

би-би-си, алексей навальный, мид украины, симферополь, республика крым, севастополь, в мире