В Крыму назвали пресс-секретаря МИД Украины воинствующим неучем
14:34 25.01.2021 (обновлено: 15:05 25.01.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Министерству иностранных дел Украины следует не обижаться на Би-би-си, причислившую Севастополь и Симферополь к российским городам, а прислушаться и последовать их примеру, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Ранее Русская служба Би-би-си, рассказывая о задержанных во время несогласованных протестных акций в поддержку Алексея Навального, внесла Севастополь и Симферополь в перечень российских городов. После этого пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко обратился к Русской службе Би-би-си, заявив, что Севастополь и Симферополь "никогда не были" российскими городами.
"Пресс-секретарь украинского МИДа, заявляющий о том, что Севастополь и Симферополь никогда не были российскими городами, является воинствующим неучем, совершенно не знающим истории. Им впору не обижаться на такие формулировки, отражающие международную реальность, а прислушаться и брать пример", - сказал РИА Новости Молохов.
При этом, по его словам, рассуждения о том, что Крым "оккупирован", смехотворны с точки зрения международного права. "Очень жаль, что столь тотально некомпетентный человек находится на своем посту", - добавил Молохов.
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