Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210125/krym-1594479841.html
В Крыму назвали пресс-секретаря МИД Украины воинствующим неучем
В Крыму назвали пресс-секретаря МИД Украины воинствующим неучем
Министерству иностранных дел Украины следует не обижаться на Би-би-си, причислившую Севастополь и Симферополь к российским городам, а прислушаться и последовать РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T14:34
2021-01-25T15:05
би-би-си
алексей навальный
мид украины
симферополь
республика крым
севастополь
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565116885_0:8:3071:1735_1920x0_80_0_0_b7231a9c371324ec0f92d9ede64abc86.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Министерству иностранных дел Украины следует не обижаться на Би-би-си, причислившую Севастополь и Симферополь к российским городам, а прислушаться и последовать их примеру, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.Ранее Русская служба Би-би-си, рассказывая о задержанных во время несогласованных протестных акций в поддержку Алексея Навального, внесла Севастополь и Симферополь в перечень российских городов. После этого пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко обратился к Русской службе Би-би-си, заявив, что Севастополь и Симферополь "никогда не были" российскими городами.При этом, по его словам, рассуждения о том, что Крым "оккупирован", смехотворны с точки зрения международного права. "Очень жаль, что столь тотально некомпетентный человек находится на своем посту", - добавил Молохов.
https://ria.ru/20210123/krym-1594282703.html
симферополь
республика крым
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565116885_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d8decbb5ea64ea8d83b80c885ee27405.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
би-би-си, алексей навальный, мид украины, симферополь, республика крым, севастополь, в мире

В Крыму назвали пресс-секретаря МИД Украины воинствующим неучем

14:34 25.01.2021 (обновлено: 15:05 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр НатрускинАдвокат, правозащитник Александр Молохов
Адвокат, правозащитник Александр Молохов - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Министерству иностранных дел Украины следует не обижаться на Би-би-си, причислившую Севастополь и Симферополь к российским городам, а прислушаться и последовать их примеру, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Ранее Русская служба Би-би-си, рассказывая о задержанных во время несогласованных протестных акций в поддержку Алексея Навального, внесла Севастополь и Симферополь в перечень российских городов. После этого пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко обратился к Русской службе Би-би-си, заявив, что Севастополь и Симферополь "никогда не были" российскими городами.
"Пресс-секретарь украинского МИДа, заявляющий о том, что Севастополь и Симферополь никогда не были российскими городами, является воинствующим неучем, совершенно не знающим истории. Им впору не обижаться на такие формулировки, отражающие международную реальность, а прислушаться и брать пример", - сказал РИА Новости Молохов.
При этом, по его словам, рассуждения о том, что Крым "оккупирован", смехотворны с точки зрения международного права. "Очень жаль, что столь тотально некомпетентный человек находится на своем посту", - добавил Молохов.
Первый президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 14:56
Крымские татары сочли слова Кравчука признанием Крыма российским
 
Би-би-сиАлексей НавальныйМИД УкраиныСимферопольРеспублика КрымСевастопольВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:05МИД уличил американские соцсети в нарушении установленных ими правил
15:02Путин рассказал о винодельческом бизнесе Титова
15:02Путин заявил, что никогда не занимался бизнесом
15:00Путин оценил перспективы мировой энергетики на ближайшие годы
14:58"Скучно, девочки". Путин назвал "расследование" Навального монтажом
14:56В Кремле рассказали о формате выступления Путина на Давосском форуме
14:53В России вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам
14:53Путин прокомментировал "расследование Навального про его дворец"
14:52В Евросоюзе предложили ввести условие для приезжающих из третьих стран
14:51Крымский депутат ответил на заявление Украины о Севастополе и Симферополе
14:42Экс-директор новосибирского ННИИТО ответит в суде по делу о хищении
14:41Норвежский журналист рассказал, как привился вакциной "Спутник V"
14:41Официальный курс евро на вторник вырос до 91,15 рубля
14:40Путин заявил о попытках помешать развитию гражданского авиастроения извне
14:39Володин: попытка срочных дебатов в ПАСЕ по Навальному не состоялась
14:36В Перми больницы закрыли запись на вакцинацию от COVID-19
14:35В Тверской области обрушилось четырехэтажное здание
14:34В Крыму назвали пресс-секретаря МИД Украины воинствующим неучем
14:32Вице-спикера Госдумы Толстого утвердили заместителем председателя ПАСЕ
14:32Путин призвал вузы использовать полученный в пандемию опыт
Лента новостейМолния