Китай осудил комментарии США по незаконным акциям в России
© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Китай выступает против любого вмешательства извне в дела суверенного государства, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя заявления посольства США в РФ о несогласованных акциях 23 января.
Ранее посольство США в Москве на фоне сообщений о незаконных акциях в России заявило, что следит за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". В дипмиссии добавили, что "поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений", а меры российских властей якобы "направлены на подавление этих прав". МИД РФ в минувшую субботу заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дипломаты США будут вызваны в МИД в связи с публикациями.
"Китай решительно выступает против вмешательства во внутренние дела суверенного государства", - заявил дипломат.
Несогласованные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".