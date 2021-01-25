https://ria.ru/20210125/kommentarii-1594434683.html

Китай осудил комментарии США по незаконным акциям в России

Китай осудил комментарии США по незаконным акциям в России

Китай выступает против любого вмешательства извне в дела суверенного государства, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T11:03

2021-01-25T11:03

2021-01-25T11:03

чжао лицзянь

мария захарова

алексей навальный

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ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Китай выступает против любого вмешательства извне в дела суверенного государства, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя заявления посольства США в РФ о несогласованных акциях 23 января.Ранее посольство США в Москве на фоне сообщений о незаконных акциях в России заявило, что следит за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". В дипмиссии добавили, что "поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений", а меры российских властей якобы "направлены на подавление этих прав". МИД РФ в минувшую субботу заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дипломаты США будут вызваны в МИД в связи с публикациями."Китай решительно выступает против вмешательства во внутренние дела суверенного государства", - заявил дипломат.Несогласованные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

https://ria.ru/20210125/shtraf-1594430557.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чжао лицзянь, мария захарова, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, мид кнр, москва, китай, сша, в мире