https://ria.ru/20210125/kapitoliy-1594530890.html

Республиканцы призвали расследовать роль Facebook в штурме Капитолия

Республиканцы призвали расследовать роль Facebook в штурме Капитолия

Республиканцы в комитете по контролю и реформам палаты представителей США заявили, что любое возможное расследование ФБР "роли" социальной сети Parler в штурме... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T18:45

2021-01-25T18:45

2021-01-25T18:45

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Республиканцы в комитете по контролю и реформам палаты представителей США заявили, что любое возможное расследование ФБР "роли" социальной сети Parler в штурме Капитолия 6 января должно также изучить роль Facebook и Twitter, сообщает телеканал Fox News.Ранее члены конгресса США потребовали от ФБР расследовать роль социальной сети Parler в прошедшем 6 января штурме Капитолия. В направленном в ФБР послании председатель комитета по контролю и реформам Кэролин Малони просит "тщательно расследовать роль, которую социальная сеть Parler сыграла в атаке, в том числе в качестве потенциального посредника в планировании и подстрекательстве к насилию, в качестве хранилища ключевых свидетельств, размещенных пользователями на его сайте, а также в качестве потенциального канала для иностранных правительств, которые могли оплачивать гражданские выступления в Соединенных Штатах".По ее словам, подведомственный ей комитет проведет собственное расследование, в связи с чем она потребовала от ведомства обеспечить встречу с представителями ФБР для обсуждения масштаба и глубины этого расследования.Члены Республиканской партии отметили, что письмо Малони представляет собой еще одно "свидетельство развивающегося союза между крупными технологическими компаниями и демократами для подавления определенных взглядов, мнений и перспектив".Комер и Стьюб заявили, что утверждение Малони о том, что Parler была "потенциальным посредником" в планировании штурма Капитолия, "полностью пренебрегает тем фактом, что другие платформы социальных сетей также были посредниками в беспорядках 6 января"."Вместо того, чтобы ограничивать свое расследование (платформой) Parler, возможно, комитету следует включить Facebook и другие соцсети в свой запрос на расследование того, что предшествовало беспорядкам в Капитолии 6 января", - говорится в письме республиканцев.Parler - сервис для обмена сообщениями, которое используют сторонники Трампа. Ранее Google и Apple заблокировали приложение в своих онлайн-магазинах, а облачный сервис Amazon Web Services отключил Parler от своего хостинга. Сайт Parler частично восстановил работу 18 января.

https://ria.ru/20210117/amerika-1593304339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, facebook, капитолий, сша, twitter, технологии, в мире