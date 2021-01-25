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Республиканцы призвали расследовать роль Facebook в штурме Капитолия
Республиканцы призвали расследовать роль Facebook в штурме Капитолия
Республиканцы в комитете по контролю и реформам палаты представителей США заявили, что любое возможное расследование ФБР "роли" социальной сети Parler в штурме... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T18:45
2021-01-25T18:45
2021-01-25T18:45
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Республиканцы в комитете по контролю и реформам палаты представителей США заявили, что любое возможное расследование ФБР "роли" социальной сети Parler в штурме Капитолия 6 января должно также изучить роль Facebook и Twitter, сообщает телеканал Fox News.Ранее члены конгресса США потребовали от ФБР расследовать роль социальной сети Parler в прошедшем 6 января штурме Капитолия. В направленном в ФБР послании председатель комитета по контролю и реформам Кэролин Малони просит "тщательно расследовать роль, которую социальная сеть Parler сыграла в атаке, в том числе в качестве потенциального посредника в планировании и подстрекательстве к насилию, в качестве хранилища ключевых свидетельств, размещенных пользователями на его сайте, а также в качестве потенциального канала для иностранных правительств, которые могли оплачивать гражданские выступления в Соединенных Штатах".По ее словам, подведомственный ей комитет проведет собственное расследование, в связи с чем она потребовала от ведомства обеспечить встречу с представителями ФБР для обсуждения масштаба и глубины этого расследования.Члены Республиканской партии отметили, что письмо Малони представляет собой еще одно "свидетельство развивающегося союза между крупными технологическими компаниями и демократами для подавления определенных взглядов, мнений и перспектив".Комер и Стьюб заявили, что утверждение Малони о том, что Parler была "потенциальным посредником" в планировании штурма Капитолия, "полностью пренебрегает тем фактом, что другие платформы социальных сетей также были посредниками в беспорядках 6 января"."Вместо того, чтобы ограничивать свое расследование (платформой) Parler, возможно, комитету следует включить Facebook и другие соцсети в свой запрос на расследование того, что предшествовало беспорядкам в Капитолии 6 января", - говорится в письме республиканцев.Parler - сервис для обмена сообщениями, которое используют сторонники Трампа. Ранее Google и Apple заблокировали приложение в своих онлайн-магазинах, а облачный сервис Amazon Web Services отключил Parler от своего хостинга. Сайт Parler частично восстановил работу 18 января.
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фбр, facebook, капитолий, сша, twitter, технологии, в мире
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
Республиканцы в комитете по контролю и реформам палаты представителей США
заявили, что любое возможное расследование ФБР
"роли" социальной сети Parler в штурме Капитолия
6 января должно также изучить роль Facebook
и Twitter
, сообщает телеканал Fox News
.
Ранее члены конгресса США потребовали от ФБР расследовать роль социальной сети Parler в прошедшем 6 января штурме Капитолия. В направленном в ФБР послании председатель комитета по контролю и реформам Кэролин Малони просит "тщательно расследовать роль, которую социальная сеть Parler сыграла в атаке, в том числе в качестве потенциального посредника в планировании и подстрекательстве к насилию, в качестве хранилища ключевых свидетельств, размещенных пользователями на его сайте, а также в качестве потенциального канала для иностранных правительств, которые могли оплачивать гражданские выступления в Соединенных Штатах".
По ее словам, подведомственный ей комитет проведет собственное расследование, в связи с чем она потребовала от ведомства обеспечить встречу с представителями ФБР для обсуждения масштаба и глубины этого расследования.
"Как и вы, мы были встревожены и возмущены беспорядками, и мы считаем, что виновные должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона. Но возлагать вину на одну социальную сеть, известную своим консервативным названием, при игнорируя при этом другие социальные сети, известные своей симпатией к либеральным идеям, является откровенной предвзятостью", - приводит телеканал письмо республиканцев Джеймса Комера и Грега Стьюба главе комитета.
Члены Республиканской партии отметили, что письмо Малони представляет собой еще одно "свидетельство развивающегося союза между крупными технологическими компаниями и демократами для подавления определенных взглядов, мнений и перспектив".
Комер и Стьюб заявили, что утверждение Малони о том, что Parler была "потенциальным посредником" в планировании штурма Капитолия, "полностью пренебрегает тем фактом, что другие платформы социальных сетей также были посредниками в беспорядках 6 января".
"Вместо того, чтобы ограничивать свое расследование (платформой) Parler, возможно, комитету следует включить Facebook и другие соцсети в свой запрос на расследование того, что предшествовало беспорядкам в Капитолии 6 января", - говорится в письме республиканцев.
"При том, что Facebook, Twitter и Parler, вероятно, разделяют вину за то, что позволили использовать свои платформы для планирования беспорядков 6 января, одно из основных различий между этими тремя платформами заключается в том, что Parler - единственная, которая не делала щедрых пожертвований демократам", - отмечают республиканцы.
Parler - сервис для обмена сообщениями, которое используют сторонники Трампа. Ранее Google
и Apple
заблокировали приложение в своих онлайн-магазинах, а облачный сервис Amazon Web Services отключил Parler от своего хостинга. Сайт Parler частично восстановил работу 18 января.